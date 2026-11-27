Номера телефонов и адреса проживания разработчиков Android-приложений станут известны всему населению планеты. Это новое решение Google, связанное с изменениями в европейском законодательстве. Есть несколько способов, как программисты могут уберечь себя от полной потери конфиденциальности, и почти все они связаны с полной или частичной утратой дохода от своего ПО.

Открыт перед всем миром

Интернет-гигант Google заставит разработчиков ПО для Android раскрыть свои номера телефонов и даже адреса проживания всему миру. Как пишет The Verge, необходимость превратить конфиденциальную информацию в общедоступную очень беспокоит независимых разработчиков ПО, в особенности тех, кто создает платные приложения.

Это связано изменениями в законодательстве Евросоюза, подчеркивает издание. В частности, упоминается Закон о цифровых услугах (Digital Services Act).

Тут важно обратить внимание на то, что Google меняет собственную политику конфиденциальности с целью соблюдения новых законов всего одного региона. Однако американская корпорация делает акцент на том, что контактные данные разработчиков Android-приложений будут опубликованы для пользователей по всему миру.

Зарабатываешь – не скрывайся

Google почти не оставила разработчикам времени на подготовку к изменениям, например, к покупке отдельного номера телефона или временной смене места жительства. Им нужно будет не позднее 1 февраля 2027 г. сообщить Google, являются ли они «субъектами коммерческой деятельности» (trader) согласно законодательству Великобритании или стран Европы.

Сгенерировано ИИ Приватность разработчиков Google совершенно не заботит. Главное - соблюсти закон

Поясняя этот термин, в Google отмечают, что он применим к тем, кто получает доход от своих приложений – особенно если этот доход носит регулярный характер или является значительным.

Важно отметить, что Google не принимает абонентские ящики в качестве адресов в платежных профилях разработчиков. Это означает, что многим независимым разработчикам, не имеющим офиса, придется либо указывать свой домашний адрес, либо оплачивать услуги регистрационного агента (или стороннего сервиса), предоставляющего юридический адрес для бизнеса.

Номера телефонов и адреса разработчиков Android-приложений станут общедоступными с 1 марта 2027 г.

Как уберечься

Раскрыть свои персональные данные перед всем миром придется разработчикам, которые зарабатывают на своих приложениях. Требование не распространяется на тех, для кого создание приложений – всего лишь хобби.

Также не придется делиться своим номером телефона со всем миром разработчикам, приложения которых не представлены а рынках Великобритании и других стран Европы.

Таким образом, чтобы не «светить» свои персональные данные перед всем миром, нужно распространять свои приложения в Google Play бесплатно или просто сделать их недоступными в Старом свете. И то, и другое, с высокой степенью вероятности, может ударить по доходам разработчика.

Отметим, что практика запрета скачивания приложений пользователям из различных регионов мира весьма распространена в Google Play – главном каталоге приложений в экосистеме Android. Это прочувствовали на себе многие россияне – с весны 2022 г. они не могут скачать многие нужные им утилиты пока не сменят регион с российского на какой-либо другой. Один из тысяч примеров – французская игра-головоломка NotNot, которую до февраля 2022 г. было можно скачивать из Google Play, находясь в России. К моменту выхода материала такой возможности российские пользователи были лишены.

Многие программисты сейчас ищут способы обхода новых требований Google. Один из независимых разработчиков сообщил изданию The Elec, что рассматривает возможность аренды отдельного офиса – исключительно ради соблюдения новых правил.

Конфиденциальность в стиле Apple

Пока Google намерена «сливать» адреса и телефоны программистов всему миру, Apple относится к их безопасности гораздо более ответственно. Безусловно, она тоже будет соблюдать новые требования европейского законодательства, но адреса и телефоны разработчиков платного ПО она покажет исключительно жителям Европы. В других регионах мира их никто не увидит.

Кроме того, в отличие от Google, Apple разрешает разработчикам указывать вместо своего реального адреса почтовый адрес абонентского ящика. Единственное требование – программист должен предоставить Apple документ (например, квитанцию или счет), подтверждающий связь этого ящика с его фактическим адресом.

Почему Google не может сделать так же, в корпорации не сообщают.

Деваться некуда

Разработчики, не желающие мириться с изменением политик конфиденциальности Google и Apple, не смогут уйти на другую платформу, потому что идти, в целом, некуда. На мировом рынке мобильных платформ Android занимает долю 72,36%, iOS – 27,61%, что в сумме составляет 99,97% (StatCounter, октябрь 2026 г.). Аналогичная ситуация и в России – у Android 72,15%, у iOS 27,83%, в сумме – 99,98%.

Все прочие платформы давно «мертвы». К примеру, от развития Windows Phone корпорация Microsoft отказалась в 2017 г.