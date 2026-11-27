Критическая уязвимость в Cisco Expressway активно эксплуатируется некими злоумышленниками, которые использовали ИИ-ассистента для создания и отладки вредоносных скриптов.

Министерская депеша

Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) включило критическую уязвимость в Cisco Expressway в список активно эксплуатируемых и проинформировало федеральные ведомства США о том, что её необходимо устранить в кратчайшие сроки.

Устройства серии Cisco Expressway представляют собой корпоративные шлюзы для совместной работы (развёртываемые в виде виртуальных машин или физических аппаратных комплексов), которые обеспечивают защищённое подключение внутренних систем голосовой и видеосвязи к внешним сетям и удалённым пользователям.

Уязвимость под идентификатором CVE-2026-76466 (9,8 баллов) связана с использованием фиксированных файлов cookie и недостаточной проверкой клиентских сертификатов. Она позволяет неавторизованным злоумышленникам удалённо выполнять произвольные команды операционной системы с правами суперпользователя (root) на уязвимых устройствах Cisco Expressway-C и Cisco Expressway-E, если те настроены в кластерной конфигурации.

Критическая уязвимость в Cisco Expressway активно эксплуатируется некими злоумышленниками, которые использовали ИИ для создания вредоносных скриптов

«Злоумышленник, располагающий соответствующими cookie-файлами, может воспользоваться этой уязвимостью, подключившись к службе базы данных и вызвав определённые команды удалённого вызова процедур (RPC)», — говорится в бюллетене Cisco, выпущенном в конце октября. Тогда же вендор выпустил исправления безопасности для устранения проблемы.

Группа реагирования на киберинциденты CISCO (Product Security Incident Response Team, PSIRT) заявляла прежде, что не располагает сведениями о случаях эксплуатации этой уязвимости в реальных атаках. Не было информации и об эксплойтах, даже демонстрационных.

Тем не менее агентство CISA внесло уязвимость в свой каталог известных эксплуатируемых уязвимостей (Known Exploited Vulnerabilities, KEV) и предписало федеральным гражданским исполнительным органам США (Federal Civilian Executive Branch, FCEB) обеспечить защиту своих систем в течение трёх дней. Это требование предусмотрено обязующей оперативной директивой BOD 26-04.

Действие BOD 26-04 распространяется только на федеральные ведомства, однако CISA призвало всех специалистов по кибербезопасности, в том числе, из частных компаний, в приоритетном порядке установить исправления для CVE-2026-76466.

«Уязвимости такого типа часто используются злоумышленниками в качестве вектора атак и представляют значительную угрозу для федеральной инфраструктуры», - подчёркивается в публикации ведомства.

ИИ-ассистент не установлен

Хотя CISA пока не раскрыло подробностей продолжающихся атак, российская компания в сфере кибербезопасности F6 сообщила в четверг, что некоторая группа злоумышленников использует неназванного ИИ-ассистента для успешной эксплуатации CVE-2026-76466. В результате им уже удалось получить возможность удалённого выполнения команд с полными привилегиями root на устройствах Cisco Expressway, доступных из интернета.

«Первоначально атакующие скомпрометировали два устройства Cisco Expressway, доступных из интернета, затем через одно из них получили доступ к двум другим узлам кластера, расположенным во внутренней сети организации», - говорится в публикации F6. - «После получения root-доступа злоумышленники приступили к подготовке инструментария для дальнейшего продвижения по инфраструктуре. Для этого использовались самописные Python-скрипты, предназначенные для сканирования сети, поиска доступных SMB-ресурсов, взаимодействия с SQL Server и WinRM, а также исследования репозиториев GitLab с целью эксфильтрации учетных данных и другой конфиденциальной информации».

Исследователи отметили также, что скрипты на Python дорабатывались на ходу с использованием ИИ-ассистента: об этом свидетельствуют характерные комментарии и описания исправлений, выявленные в исходном коде скриптов.

Специалисты F6 установили, что злоумышленники дорабатывали Python-скрипты непосредственно по ходу атаки. В исходном коде обнаружены характерные комментарии и описания исправлений, указывающие на использование ИИ-ассистента.

В публикации F6 упоминается также, что одним из ключевых признаков успешной эксплуатации уязвимости служит появление записи nodeup,'wombat@127.0.0.1' в системном журнале Erlang (erlang.log) на устройствах Cisco Expressway: «Такая запись свидетельствует об установлении соединения с Erlang-узлом, идентификатор которого соответствует известному механизму эксплуатации CVE-2026-76466. При обнаружении подобных событий необходимо проверить другие журналы и артефакты, чтобы подтвердить факт компрометации».

«Первые известные попытки эксплуатировать уязвимость начались, как видим, лишь спустя почти месяц после публикации обновлений к ней, - отмечает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - Это может служить косвенным свидетельством тому, что практическая эксплуатация не настолько тривиальна, как если бы речь шла о фиксированных реквизитах доступа - оставшихся отладочных логинах и паролях. Впрочем, пока важно то, что способ эксплуатировать этот баг найден и что угроза требует экстренного внимания».

Информации о самих злоумышленниках и использованном ими ИИ-ассистенте в F6 не привели.