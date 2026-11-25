В Нижнем Новгороде может заработать завод по сборке и корпусированию чипов. За ним стоит «Новакард» – гигантский производитель SIM-карт. Вакансии уже открыты – ищут инженеров и операторов оборудования.

Достойное импортозамещение

В России может появиться новое производство микросхем, осуществляющее их сборку и корпусирование. Как пишут «Ведомости», его собирается открыть в Нижнем Новгороде АО «Новакард».

На скорое появление в стране такого производства указывают сайты с вакансиями – «Новакард» активно ищет профильных специалистов. В частности, на HeadHunter и DreamJob появились вакансии инженера-технолога, в задачи которого, помимо прочего, войдут запуск и наладка аппаратуры для микросварки и анализ брака.

В общей сложности опубликовано три вакансии. Вместе с инженером-технологом «Новакард» ищет мехатроника и оператора оборудования на линии сборки микросхем.

Более чем очевидно

К моменту выхода материала «Новакард» не делала официальных заявлений о подготовке к запуску в Нижнем Новгороде новой площадки по инкапсуляции микросхем. Но, как пишут «Ведомости», на это указывает информация, которую компания разместила в описании к своим новым вакансиям.

Сгенерировано ИИ Новое производство может оказаться очень масштабным

Как указала изданию руководитель проектов Strategy Partners Анна Васильева., размещенные в вакансиях сведения указывают на создание производственной линии, включающей «оборудование для монтажа кристаллов, разварки выводов, герметизации и тестирования».

Также вполне очевиден выбор города, где развернется производство. «Новакард» – это один из крупнейших отечественных поставщиков транспортных, социальных, идентификационных и банковских карт, равно как и SIM-карт, а основное его производство базируется как раз в Нижнем Новгороде. На этом заводе компания выпускает все перечисленные виды карт.

Попытка подстроиться под будущее

Нельзя исключать, что вероятное открытие производства по сборке и корпусировке кристаллов – это следствие стремления «Новакард» подготовиться к изменениям, которые намереваются ввести российские власти. В частности, летом 2026 г. из-под пера отечественного Минпромторга вышел проект постановления Правительства России, который вводит балльную систему оценки локализации производства SIM-карт, а также банковских карт.

Если документ вступит в силу, то для признания платежной карты суверенной с 1 января 2027 г. ей нужно будет набрать, по меньшей мере, 70 баллов. Для SIM-карт порог существенно более низкий – 35 баллов.

Но это лишь начало – проект Минпромторга предусматривает ужесточение требований. С 2029 г. и платежным, и SIM-картам нужно будет набрать 100 баллов, чтобы получить право считаться российскими.

Не все так просто

Опрошенные изданием эксперты уверены, что одна только локализация сборки микросхем не может полностью решить задачу повышения общего уровня локализации. Так считает, в частности, руководитель проектов холдинга контрактной разработки электроники SNDGlobal Константин Лапотко.

По его словам, нужно не только наладить корпусировку внутри страны, но и решить вопрос с происхождением самого кристалла. Лапотко отмечает, что сейчас компании чаще всего покупают готовую сборку затем закрывают его пластиковым корпусом. Он добавил, что отказ компаний от закупок готовых сборок в пользу приобретения отдельных кристаллов для последующей самостоятельной сборки позволит «исключить из цепочки стороннего производителя чипов».

Операторы связи сообщили изданию, что в настоящее время в России ограничен выбор SIM-карт на базе российских микросхем. На это, в частности, посетовал «Мегафон».

В Т2, «Мегафоне» и МТС указали на «Новакард» как на одного из основных поставщиков SIM-карт в стране, не раскрыв абсолютные показатели или долю рынка. По данным Константина Лапотко, «Новакард» ежегоджно выпускает свыше 50 млн изделий, которые поставляет не только операторам связи, но также зарубежным и российским банкам в количестве более 200.

При этом в современных реалиях у компании все не очень гладко с финансами – ее выручка в 2025 г. сократилась на 5,7% год к году, составив 3,57 млрд руб., а чистая прибыль за тот же период обвалилась на 73%, до 199 млн руб. (данные сервиса «Контур.Фокус»).