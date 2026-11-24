Вице-президент по ИТ Группы компаний «Эталон» Дмитрий Трусов на CNews FORUM 2026 рассказал, как технологии искусственного интеллекта меняют реальные бизнес-процессы и что будет происходить в компаниях и ИТ-отделах уже в ближайшие годы. Он назвал трендом, что ИТ-подразделения перестанут почти полностью заниматься разработкой, штат сохранится не более, чем на 20%, а бизнес начнет «вайбкодить» нужные сервисы под свои задачи самостоятельно. На этом фоне задачей ИТ станет создание управляемой среды для таких решений и витрины данных. В то же время руководителям придется учиться управлять не только людьми, но и ИИ-агентами.



ИТ-отделы отдадут часть полномочий бизнесу

По прогнозу Дмитрия Трусова, выступившего на CNews FORUM 2026 «Информационные технологии завтра», в ближайшие три–пять лет ИТ-подразделения перестанут почти полностью заниматься разработкой. По его оценке, в ИТ-отделах останется не более 20% разработки, за вайбкодинг возьмутся представители бизнес-отделов.

«Мы считаем, что ИТ на горизонте 3–5 лет, а скорее это случится даже раньше, перестанет почти полностью заниматься разработкой от слова совсем. Процентов 20 может останется разработки, все остальное уйдет в бизнес», — сказал Трусов.

Дмитрий Трусов выступил на CNews FORUM 2026

По словам вице-президента по ИТ, задачей отделов высоких технологий станет создание платформ и централизованное управление нормативно-справочной информацией, чтобы построить «нормальную витрину данных». «Дальше пусть они себе "вайбкодят" на базе вот этой платформы. Чтобы это было управляемо и приземляемо», — подчеркнул он.

Уже сейчас, отметил Дмитрий Трусов, сотрудники компаний, не относящиеся к ИТ, начинают сами «вайбкодить» — то есть с помощью нейросетей быстро собирать простые рабочие решения, в которых нуждаются. Коллеги из бизнес-отделов приходят к ИТ-шникам и говорят: «Я сам себе "навайбкодил", вот для этого отдела это надо, внедрите у нас, чтобы это работало». Число таких инициатив, по словам Трусова, растет. Когда их становится десятки в день, возникает проблема: эти решения плохо вписываются в общую систему компании.

Как вайбкодинг будет менять задачи ИТ-отдела. Презентация Дмитрия Трусова на CNews FORUM 2026

«Такие решения написали для удобства себя, но без рамок и ограничений для твоей инфраструктуры. Ты просто их не можешь у себя развернуть. И ты опять должен ИТ-команду направить, чтобы это просто переделать. И в целом это не изменится, это будет. Таких людей будет все больше и больше, и классно, так и должно быть», — констатировал Дмитрий Трусов.

Поэтому ИТ должно научиться не переделывать каждое из них вручную, а создавать среду, в которой такие решения можно безопасно запускать и контролировать, заявил Дмитрий Трусов.

«Золотой кнопки» не будет

По словам Дмитрия Трусова, по мере внедрения ИИ появляется и проблема так называемой «золотой кнопки».

Образ «золотой кнопки» создали привычные базовые программные продукты. «Мы брали программные продукты и подстраивали свои процессы под работу в них. Это привело к тому, что люди на местах ждут "золотую кнопку" и от ИИ. Они привыкли к тому, что придут, их научат, скажут, какую кнопку нажимать, куда какие данные ввести. Сейчас эту парадигму надо менять», — считает он.

Работать без «золотой кнопки» придется уже в самое ближайшее время, если внедрение ИИ-инструментов и вайбкодинга продолжится.

«Надо понимать, что ИИ-шка — это не золотая кнопка, что в нее сгрузил все подряд и получил результат. С ИИ-шкой надо работать, это просто классный инструмент. И этих людей (кто берется за вайбкодинг под свои задачи — прим. CNews) надо развивать. Но при этом ты как ИТ должен поменять свою культуру и свой подход. Наш вектор текущий таков. Мы по нему уже бежим, и есть достижения», — констатировал Дмитрий Трусов.

Но с исчезновением «золотой кнопки» появятся и новые удобства для бизнеса.

По его видению, в будущем надо готовиться к тому, что ИИ даст возможность отказаться от привычных интерфейсов. «У каждого будет индивидуальный интерфейс, который ему нужен и с которым ему удобно работать в нужный момент времени. Тот график, как ему удобно читать. Когда он его запросил — тогда и получил. А не стандартный дашборд, который придумал кто-то, и все обязаны им пользоваться, ничего в этом не понимая», — пояснил Дмитрий Трусов.

Сотрудники и их цифровые двойники

Одним из шагов во внедрении ИИ Трусов назвал создание каждым сотрудником своего цифрового двойника. «Мы это называем "стажер". Того агента, который будет забирать от него стандартную рутину», — пояснил Трусов.

Такой помощник может, например, разбирать почту, расшифровывать записи встреч, собирать информацию из разных источников и готовить черновики ответов. По сути — забирать ту работу, на которую человек тратит много времени, но которая не требует сложных решений.

На этом фоне изменятся и задачи руководителей, считает Трусов. Ключевым навыком руководителя будущего, по его словам, станет умение управлять не только людьми, но и такими ИИ-агентами. «Ключевой навык руководителя завтрашнего дня — это научиться работать не только с людьми и управлять ими, но и агентами. Потому что у каждого руководителя будет масса агентов, которые будут писать его подчиненные, будет писать он сам, и надо научиться руководить ими всеми», — заявил он.

Бумаги меньше — это классика

Трусов также рассказал и о классических процессах в области автоматизации, которые продолжаются в компании.

В качестве одного из реализованных кейсов Трусов привел переход на электронный общий журнал работ. В августе 2025 г. «Эталон» зарегистрировал его первым в России. В декабре 2025 г. компания сдала первые восемь корпусов с полностью электронной исполнительной документацией — без единой бумаги.

Раньше общий журнал работ велся на бумаге: ежедневно фиксировались все работы, к нему прикладывались акты практически на каждый элемент. При сдаче объекта объем документации превращался в «газель бумаги» (профессиональный термин, обозначающий количество бумаги в 1,5 т — прим. CNews), уточнил Трусов. Электронный формат снял со стройки необходимость постоянно собирать подписи и готовить бумажные комплекты.

"Эталон" автоматизировал работу с огромным количеством бумаг. Презентация Дмитрия Трусова на CNews FORUM 2026

Экономика важнее технологии

Трусов также поднял тему перегрузки ИТ-отделов и пути ее решения. По ее словам, в ГК «Эталон» введено правило: любое внедрение в компании оценивается через экономический эффект. «Мы поставили для себя планку, что окупаемость должна быть 24 месяца и не более того», — отметил Трусов. По данным презентации ГК «Эталон», также 90% проектов должны завершаться в срок, а 60% пилотов доходить до тиража.

В "Эталон" разгрузили ИТ-отдел за счет четких критериев. Презентация Дмитрия Трусова на CNews FORUM 2026

После введения такого подхода бэклог задач, поступавших в ИТ, сократился на 40–70%. В одном из случаев годовой бэклог сжался до трех месяцев: бизнес сам отказался от части запросов, признав их экономически нецелесообразными, указал Трусов.

По словам Трусова, основные потери возникают не на ключевых этапах девелопмента полного цикла, а на стыках между ними. Именно эти разрывы закрывает бэк-офис, который, по его словам, имеет тенденцию увеличиваться.

Топ-менеджер рекомендует начинать цифровизацию с самого дорогого стыка процессов: вытащить туда данные и нормативно-справочную информацию, нормализовать их и полностью автоматизировать участок. Только после этого стоит решать, нужно ли там внедрение ИИ. При этом важно довести начатое до конца.

«Частичная автоматизация приводит только к новым разрывам цепочки, ничего более», — констатировал спикер.

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