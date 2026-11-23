Совладелец DNS Дмитрий Алексеев утратил право открывать на территории России бизнес любого направления. Запрет действует три года, до конца 2029 г. Причина – внесение Алексеевым в ЕГРЮЛ недостоверных сведений по одной из своих компаний с прибылью в сотни миллионов рублей.

Зачем вам новый бизнес

Российский бизнесмен Дмитрий Алексеев лишился права открывать на территории России новый бизнес, пишет РБК. Алексеев известен в первую очередь тем, что является совладельцем и главной группы компаний DNS, которой принадлежит DNS – один из крупнейших в стране офлайн-ритейлеров техники и электроники. Его магазины открыты на территории всей страны.

Согласно сайту Федеральной налоговой службы России (ФНС), Алексеев не сможет открывать новые компании в России вплоть до 11 ноября 2029 г., то есть в течение трех лет. Причина таких ограничений – внесение недостоверных сведений в ЕГРЮЛ.

Внесен в реестр

Введенное против Алексеева ограничение связано с его компанией ООО «Восток Центр», основанной в июле 2008 г. во Владивостоке. По данным сервиса «Контур.Фокус», Алексеев является ее единственным владельцем с октября 2009 г., и на тот момент ее уставный капитал составлял 10 тыс. руб. В ноябре 2023 г. его увеличили в 100 раз – до 1 млн руб.

Сгенерировано ИИ Отразится ли запрет на работе DNS - неизвестно

По информации сайта ФНС, запрет введен по причине «причастности к ЮЛ, в отношении которого в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности, включенных в ЕГРЮЛ». Попутно Алексеева внесли в реестр «Сведения о лицах, подпадающих под условия, предусмотренные подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации (Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ) (6)».

Старый бизнес приносит миллиарды

К моменту выхода материала официальные комментарии самого Дмитрия Алексеева, а также группы компаний DNS по поводу новых ограничений в открытом доступе отсутствовали. Однако без возможности открывать новые компании бедствовать Алексеев, вероятно, не будет.

По оценке Forbes, состояние бизнесмена составляет примерно $1,6 млрд. Это ставит его на 92 место в списке самых богатых российских миллиардеров. Кроме того, в распоряжении Алексеева есть 44,3-процентная доля в группе DNS, следует из данных ЕГРЮЛ.

Сотни миллионов прибыли

Что касается компании «Восток Центр», из-за которой и был введен запрет на организацию новых предприятий, то по итогам 2025 г. ее выручка составила 10,3 млрд руб. против 35,4 млн руб. в 2024 г. Иными словами всего-навсего за год она выросла более чем на 1000%. В 2023 г. выручка компании и вовсе была равна нулю.

Чистая прибыль «Восток Центра» в 2025 г. – 320,7 млн руб. Годом ранее вместо нее был чистый убыток в размере 11,2 млн руб.

Основной вид деятельности компании – «деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием» (код ОКВЭД – 46.14.1). Дополнительных видов деятельности у нее 22, среди них: «управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе» (68.32.1), «деятельность рекламных агентств» (73.11), «разработка компьютерного программного обеспечения» (62.01) и «торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD)» (46.43.2).

Пост генерального директора компании с февраля 2024 г. занимает Антон Петренко.

Про инвестиции ни слова

Введенные против Дмитрия Алексеева ограничения распространяются, по всей видимости только на открытие новых бизнесов. Меж тем, Алексеев регулярно вкладывает деньги в сторонние предприятия.

Например, в июле 2025 г. CNews писал, что бизнесмен стал соучредителем новой компании по производству промышленных роботов ООО «Некстген Роботикс», основанной в 2024 г. во Владивостоке. К моменту публикации материала ее уставный капитал составлял 600 тыс. руб., а доля Алексеева в ней была на уровне 55%. Оставшиеся 45% удерживал гендиректор компании Александр Сыч.

Месяцем позже CNews выяснил, что сеть DNS и один из ее основателей Дмитрий Алексеев вложили средства в компанию «Мир Автоматики» (ООО «Мир А»). Компания с уставным капиталом 27,7 тыс. руб. специализируется на продаже автоматических шлагбаумов, электромеханических замков, приводов и прочей автоматикой.

К 23 ноября 2026 г. Алексеев удерживал в ней долю 15%, а ООО «ДНС Груп» – 21%.