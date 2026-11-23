Совладельцу гигантского российского ритейлера электроники запретили открывать новые компании на много лет вперед
Совладелец DNS Дмитрий Алексеев утратил право открывать на территории России бизнес любого направления. Запрет действует три года, до конца 2029 г. Причина – внесение Алексеевым в ЕГРЮЛ недостоверных сведений по одной из своих компаний с прибылью в сотни миллионов рублей.
Зачем вам новый бизнес
Российский бизнесмен Дмитрий Алексеев лишился права открывать на территории России новый бизнес, пишет РБК. Алексеев известен в первую очередь тем, что является совладельцем и главной группы компаний DNS, которой принадлежит DNS – один из крупнейших в стране офлайн-ритейлеров техники и электроники. Его магазины открыты на территории всей страны.
Согласно сайту Федеральной налоговой службы России (ФНС), Алексеев не сможет открывать новые компании в России вплоть до 11 ноября 2029 г., то есть в течение трех лет. Причина таких ограничений – внесение недостоверных сведений в ЕГРЮЛ.
Внесен в реестр
Введенное против Алексеева ограничение связано с его компанией ООО «Восток Центр», основанной в июле 2008 г. во Владивостоке. По данным сервиса «Контур.Фокус», Алексеев является ее единственным владельцем с октября 2009 г., и на тот момент ее уставный капитал составлял 10 тыс. руб. В ноябре 2023 г. его увеличили в 100 раз – до 1 млн руб.
По информации сайта ФНС, запрет введен по причине «причастности к ЮЛ, в отношении которого в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности, включенных в ЕГРЮЛ». Попутно Алексеева внесли в реестр «Сведения о лицах, подпадающих под условия, предусмотренные подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации (Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ) (6)».
Старый бизнес приносит миллиарды
К моменту выхода материала официальные комментарии самого Дмитрия Алексеева, а также группы компаний DNS по поводу новых ограничений в открытом доступе отсутствовали. Однако без возможности открывать новые компании бедствовать Алексеев, вероятно, не будет.
По оценке Forbes, состояние бизнесмена составляет примерно $1,6 млрд. Это ставит его на 92 место в списке самых богатых российских миллиардеров. Кроме того, в распоряжении Алексеева есть 44,3-процентная доля в группе DNS, следует из данных ЕГРЮЛ.
Сотни миллионов прибыли
Что касается компании «Восток Центр», из-за которой и был введен запрет на организацию новых предприятий, то по итогам 2025 г. ее выручка составила 10,3 млрд руб. против 35,4 млн руб. в 2024 г. Иными словами всего-навсего за год она выросла более чем на 1000%. В 2023 г. выручка компании и вовсе была равна нулю.
Чистая прибыль «Восток Центра» в 2025 г. – 320,7 млн руб. Годом ранее вместо нее был чистый убыток в размере 11,2 млн руб.
Основной вид деятельности компании – «деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием» (код ОКВЭД – 46.14.1). Дополнительных видов деятельности у нее 22, среди них: «управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе» (68.32.1), «деятельность рекламных агентств» (73.11), «разработка компьютерного программного обеспечения» (62.01) и «торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD)» (46.43.2).
Пост генерального директора компании с февраля 2024 г. занимает Антон Петренко.
Про инвестиции ни слова
Введенные против Дмитрия Алексеева ограничения распространяются, по всей видимости только на открытие новых бизнесов. Меж тем, Алексеев регулярно вкладывает деньги в сторонние предприятия.
Например, в июле 2025 г. CNews писал, что бизнесмен стал соучредителем новой компании по производству промышленных роботов ООО «Некстген Роботикс», основанной в 2024 г. во Владивостоке. К моменту публикации материала ее уставный капитал составлял 600 тыс. руб., а доля Алексеева в ней была на уровне 55%. Оставшиеся 45% удерживал гендиректор компании Александр Сыч.
Месяцем позже CNews выяснил, что сеть DNS и один из ее основателей Дмитрий Алексеев вложили средства в компанию «Мир Автоматики» (ООО «Мир А»). Компания с уставным капиталом 27,7 тыс. руб. специализируется на продаже автоматических шлагбаумов, электромеханических замков, приводов и прочей автоматикой.
К 23 ноября 2026 г. Алексеев удерживал в ней долю 15%, а ООО «ДНС Груп» – 21%.