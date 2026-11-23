Новый подход вендоров серверов

Практика пересмотра цен вендорами серверов уже после заключения договоров на их поставку с клиентами становится нормой. Действовать подобным образом себе позволяют крупнейшие производители оборудования, в том числе Dell, HPE, Lenovo и Supermicro, пишет Trendforce со ссылкой на Financial Times.

Вендоры серверов теперь позволяют себе требовать оплату сверху за продукцию, подорожавшую в ходе исполнения заказа, до ее отгрузки, на основании роста стоимости комплектующих. Основным драйвером роста цен на серверы стал резкий скачок стоимости чипов памяти, отмечает Financial Times. Согласно оценке JPMorgan, с начала 2024 г. контрактные цены на DRAM выросли более чем на 400%.

Сами серверы некоторым из желающих их приобрести теперь обходятся вплоть до 45% дороже, нежели раньше. Модели, ориентированные на GPU-вычисления (на базе ускорителей производства Nvidia и AMD), подорожали по крайней мере на 20-30%, тогда как конфигурации, в которых основную работу выполняют CPU, и того сильнее – более чем в три раза.

Яркий представитель – HPE

Ценовое давление вынудило поставщиков изменить подход к ценообразованию. По сообщению AI Weekly, генеральный директор HPE Антонио Нери (Antonio Neri) заявил инвесторам о том, что пересмотрела правила выставления коммерческих предложений клиентам.

Изображение сгенерировано ИИ Повышение цен на заказанную продукцию в последний момент для вендоров серверных систем становится новой нормой

Американский гигант сам себе разрешил пересмотр цен при выполнении заказов на поставку серверов в случае, если стоимость комплектующих, задействованных при сборке машин, увеличилась в период после согласования условий сделки и до фактической отправки груза. Глава HPE ожидает сохранения цен на DRAM и NAND на высоком уровне и в 2027 г.

CNews писал о том, что HPE предоставил себе право в одностороннем порядке корректировать цены на поставляемую продукцию уже после ознакомления и согласия клиента с коммерческим предложением еще в I квартале 2026 г. Со слов гендиректора HPE, им было проведено «множество» встреч с клиентами в Европе, и ни один из них на тот момент якобы не отказался от закупки серверов по причине повышения цен.

Затронуты крупнейшие финансовые трейдеры

По сообщению Trendforce, с внезапным пересмотром ранее оговоренных цен столкнулся ряд крупных финансовых трейдинговых компаний мира, включая Jane Street, Optiver и Hudson River Trading. Они активно инвестируют в развертывание дополнительной инфраструктуры дата-центров для проведения исследований в сфере трейдинга.

Терпеть подобное готовы не все

Некоторые из клиентов вендоров серверов готовы мириться с подобным положением дел – им проще заплатить большую сумму, чем столкнуться с задержками в развертывании вычислительной инфраструктуры, пользующейся колоссальным спросом на фоне бума технологий генеративного ИИ. Альтернатив у них практически нет.

Однако находятся и более строптивые заказчики, готовые отстаивать свое право на исполнение соглашений, заключенных ранее, в суде.

Так, по данным Financial Times, британский трейдер XTX Markets подал иск к Dell в июне 2026 г. Претензии компании касаются договора на поставку серверов на сумму $549 млн. Истец утверждает, что заплатил американскому вендору дополнительные $5 млн за получение гарантии фиксации цены на приобретаемую продукцию. Несмотря на это, Dell впоследствии якобы уведомила о необходимости доплатить еще $62-$70 млн за поставку – в связи с удорожанием комплектующих.

XTX оспаривает повышение стоимости оборудования на том основании, что соответствующая сделка об их поставке была согласована ранее. В материалах дела также утверждается, что Dell пыталась донести до XTX идею относительно отсутствия у нее иных опций. Якобы другие клиенты компании, оказавшиеся в аналогичной ситуации, сперва хотели отказаться от услуг Dell, но впоследствии были вынуждены вернуться к американскому поставщику и продолжить сотрудничество на его условиях.

Дело рассматривается в ирландском суде.