Для iPhone вышло бесплатное приложение Andarium, эмулирующее Android и позволяющее запускать Android-приложения. Apple даже пропустила его в App Store, но быстро спохватилась и удалила. Исходники и сборки остались на GitHub – можно установить самостоятельно, против воли Apple. Утилита подходит для запуска российских приложений, удаленных из App Store – банковских, мессенджера «Макс» и пр.

Не iPhone на Android, а наоборот

Для смартфонов Apple iPhone создано приложение, позволяющее по щелчку пальцев запускать на них софт для Android. Это бесплатный эмулятор мобильной ОС Google.

За проектом стоит разработчик из Китая – главной страны – производителя Android-смартфонов. Автором приложения является специалист под псевдонимом Xieyi, и свое творение он назвал Andarium. С его помощью прямо на iPhone можно запускать APK-файлы – установочные пакеты Android-приложений.

Технически все работает так: Andarium запускает на iPhone виртуальную машину, а уже в ней поднимает эмулятор Android. После этого становится возможным запуск Android-приложений прямо на экране смартфона Apple.

Специально для россиян

Andarium очень пригодится пользователям из России – приложение фактически отменяет санкции Apple. Как известно, из App Store удалены многочисленные российские приложения, например, банковские, а также почти весь стек программ холдинга VK, включая мессенджер «Макс».

Сгенерировано ИИ Пользователи убедились в работоспособности Andarium

Многие из них можно скачать в виде APK-файла и затем установить на любой Android-смартфон, а теперь, благодаря Andarium, еще и на iPhone.

Не все так гладко

Чтобы все работало корректно, потребуется выделить для виртуальной машины небольшой объем постоянной памяти в iPhone. По умолчанию это 4 ГБ, и, как показала практика, увеличивать его не стоит.

Дело в том, что приложение Andarium пока далеко от идеала. Как пишет портал IT Home, некоторые пользователи, установившие его на свой iPhone, фиксируют сильный нагрев смартфона. На это жаловались лишь те, кто попытался увеличить объем выделенной под виртуальную машину памяти.

Специалисты отечественного портала VC подтверждают факт наличия проблемы. У них iPhone перегрелся при выделении 4,5 ГБ пространства вместо номинальных 4 ГБ.

APK-файлы нужных приложений следует заранее сохранить в папке «Файлы» на iPhone и лишь затем запускать Andarium. В меню, отображающемся по свайпу влево, будет опция Install APK.

Важно отметить, что запустить Android-софт на старых (по мнению Apple) iPhone не получится. Andarium работает только в iOS 27 и новее и на смартфоне с процессором А14 и новее и новее. Минимальный подходящий под эти требования мобильник – iPhone 12 образца 2020 г. Более старые смартфоны не поддерживаются.

Также в Andarium есть поддержка iPadOS 27 и выше, но потребуется iPad с процессором А14 или чипом серии М.

Почти молниеносная реакция

Xieiy сумел протащить Andarium через цензуру Apple – он смог разместить свое приложение в магазине App Store, единственном официальном каталоге для устройств Apple. Оно было доступно во всех регионах, включая Россию, но продержалось недолго.

После распространения в сети информации об Andarium Apple удалила творение китайского разработчика из своего магазина.

Apple сделала свое дело

К моменту выхода материала установить его из App Store было нельзя.

Microsoft поможет

Выставив Andarium за виртуальную дверь своего магазина, Apple не лишила владельцев iPhone возможности установить его. Исходный код своей разработки Xieyi разместил на GitHub – крупнейшем в мире репозитории ПО, принадлежащем корпорации Microsoft.

Репозиторий Andarium на GitHub

Исходники пригодятся для тех, кто хочет доработать приложение по своему вкусу. Для всех остальных автор приготовил скомпилированный IPA-файл – аналог APK для Android. Его можно внедрить в iPhone при помощи специализированного ПО, например, iMazing.

Apple такую практику совершенно не поощряет и регулярно закрывает лазейки которые использует подобный софт. Однако его авторы без дела не сидят и выпускают новые версии, которые продолжают функционировать.