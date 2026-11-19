Необычный способ

В Южной Корее власти пошли на беспрецедентные меры ради выявления нарушителей на вступительном экзамене CSAT, результаты которого учитываются при поступлении в вуз, пишет The Register.

Во время сдачи экзамена запрещено использовать и даже иметь при себе смартфон. Поймать тех, кто по той или иной причине предпочел проигнорировать это ограничение, в 2026 г. организаторы решили весьма оригинальным способом: ровно в 8:30 утра по местному времени на все включенные смартфоны в стране пришло предупреждение, разосланное при помощи национальной системы экстренного оповещения населения. Предупреждение сопровождается звуковым сигналом громкостью 40 дБ, при этом настройки смартфона, касающиеся звука, полностью игнорируются – сигнал будет воспроизведен даже в беззвучном режиме.

По задумке авторов инициативы, задействование системы экстренного оповещения таким образом позволит контролерам обнаружить нарушителей и отстранить их от крайне важного для корейцев экзамена.

Согласно Yonhap, по состоянию на 15:26 по местному времени заместитель министра образования Южной Кореи Чхве Ын Ок (Choi Eun-ok) благодаря данной хитрости выявил в общей сложности 22 нарушителя. По словам Чхве, в отношении них будут приняты строгие меры – вплоть до возбуждения уголовного дела.

Изображение сгенерировано ИИ Министерство образования Южной Кореи взяло на вооружение национальную систему экстренного оповещения для борьбы со списыванием на вступительных экзаменах в университет

Система экстренного оповещения в день проведения CSAT для целей была использована по меньшей мере трижды. После утренней рассылки ее повторно запускали еще два раза – во второй половине дня. Yonhap не уточняет, увеличился ли пул выявленных нарушителей по их итогам.

Важнейшее мероприятие

CSAT, аналог российского ЕГЭ, в Южной Корее сдают сегодня в аудиториях 1312 центров, развернутых по всей стране. Экзамен начался в 8:40 и закончился в 17:45 по местному времени. По данным Yonhap, в этом году экзамен сдавали свыше 551 тыс. человек. В наблюдении за экзаменуемыми было задействовано 83,4 тыс. человек.

Сдача CSAT – крайне важное и во многих случаях судьбоносное мероприятие. Экзамен определяет, сможет ли выпускник поступить в желаемый вуз, а выбранный вуз – дальнейший карьерный путь.

Как отмечает The Register, CSAT – на самом деле серия из пяти экзаменов, которые сдаются в один день. Принимающим в них участие разрешено принести с собой только карандаш. Любая техника строго-настрого запрещена.

В день проведения CSAT в 2026 г. властями приняты беспрецедентные организационные меры. Так, в период с 13:05 по 13:40 в аэропортах Южной Кореи были введены ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Именно в этот временной промежуток проходила часть экзамена, посвященная аудированию по английскому языку. Взлет и посадка – фазы полета авиасудна, во время которых создается наибольшее количество шума, который может помешать слушанию.

В столице Южной Кореи Сеуле были внесены корректировки в расписание движения местного метро – поезда стали ходить чаще, чтобы добирающиеся до пункта сдачи экзамена имели возможность оказаться на месте вовремя. График работы местной фондовой биржи был сдвинут на час вперед, чтобы минимизировать количество пробок на дороге.

Привычный и узнаваемый звук

В Южной Корее сигнал, прозвучавший утром 19 ноября 2026 г. хорошо знаком каждому, поскольку власти используют механизм экстренных оповещений довольно часто. Таким образом предупреждают о людях, пропавших без вести, погодных катаклизмах и стихийных бедствиях. Как отмечает The Register, уведомлений такого рода житель Южной Кореи может получать до нескольких штук в день.

Индийский опыт

В Индии тоже используют технические средства для борьбы со списыванием на экзаменах. Так, в 2021 г. в штате Раджастан в день экзамена для этих целей был полностью отключен интернет, из-за чего около 8,5 млн человек остались без связи.

В июле 2026 г. в Индии был заблокирован мессенджер Telegram после якобы имевшей место утечки через мессенджер сведений об экзамене NEET для желающих получить медицинское образование. Спустя шесть дней Telegram был разблокирован.