Nvidia вляпалась в новый скандал. После принудительного ухода Дженсена Хуанга с поста СЕО она выпустила сырые драйверы для своих видеокарт. Из-за кривого кода они бесконечно пишут логи, за считанные недели убивая даже самые ресурсные SSD-накопители. За восьмичасовой рабочий день они пропустят через SSD 240 ГБ мусорной информации. Решение пока лишь одно – пользоваться старыми драйверами.

Обновлять драйверы – к тратам

В обновленных драйверах видеокарт Nvidia GeForce обнаружился неприятный баг – в них активирована бесконечная фиксация логов, что приводит к записи на накопитель десятков гигабайт в час, пишет портал Tom’s Hardware. Это почти безвредно для жестких дисков (HDD), разве что сильно снижает их производительность, но почти смертельно для твердотельных накопителей (SSD), ресурс которых исчисляется в прошедших через них объемах данных.

По сути, новые драйверы Nvidia пропускают через SSD абсолютно бесполезный для почти всех пользователь поток информации. Его масштабы исчисляются десятками гигабайт, но не в день, а в час – показатель доходит до 30 ГБ за 60 минут.

На скорости работы SSD это почти не отражается, однако подобное поведение очень быстро сокращает его остаточный ресурс. За восемь часов драйверы GeForce запишут на накопитель 240 ГБ мусорных данных, а если оставить ПК включенным на сутки, то этот показатель утроится. Таким образом, примерно за несколько месяцев можно полностью выработать ресурс даже очень надежных SSD и встать перед проблемой не только потери данных, но и покупки нового накопителя, которые сейчас очень дефицитны и дороги из-за искусственного интеллекта.

Сгенерировано ИИ Nvidia оперативно уничтожает пользовательские SSD

Единственный выход, который прямо сейчас доступен пользователям – это бойкот новых драйверов Nvidia. Если же они были установлены на ПК, то следует откатиться до более старой версии.

Болезнь прогрессирует

Проблема скрывается в драйверах GeForce в версиях 621.14. Они дебютировали 4 ноября 2026 г. и к моменту выхода материала считались одними из самых актуальных.

Нагрузка на SSD, которую они оказывают, варьируется от компьютера к компьютеру, и выявить зависимость пока не удается. Так, у одного пользователя драйверы Nvidia пишут на SSD около 3 ГБ логов в час, у другого – до 30 ГБ за тот же промежуток времени.

Всему виной штатная утилита NVDisplay.Container.exe, относящаяся к службе Nvidia Display Container LS. Она записывает данные в файл nvlog.nvlgstg. Эта фоновая служба необходима для работы панели управления и приложения Nvidia. Неясно, что именно записывается в журнал в таких объемах.

Ситуация усугубляется тем, что нагрузка на SSD, оказываемая драйверами для карт GeForce, растет с течением времени – по мере того, как увеличивается объем файла с логами. Эту проблему не решить, есть лишь временное спасение – можно вручную остановить дефектную службу и удалить файл с журналом, после чего объем записываемых данных ненадолго уменьшится.

В ряде случаев, в зависимости от скорости и износа SSD, новые драйверы могут влиять на производительность дисковой подсистемы в видеоиграх, а также при работе с видео. Они даже могут приводить к зависаниям ПК.

А Nvidia-то не знает

К моменту выхода материала Nvidia не предлагала никаких решений проблемы, которую сама же и создала. Более того, 12 ноября 2026 г. она выпустила драйверы версии 621.24, которые лишь увеличивают нагрузку на SSD.

В некоторых случаях она может превышать 70 ГБ в час. Как отмечают пользователи, не помогает даже отключение телеметрии в настройках фирменного ПО Nvidia.

Иногда ситуация становится предельно абсурдной. У некоторых пользователей простое переключение между окнами по команде Alt+Tab каждый добавляет от 500 МБ до 1 ГБ к логу.

Как Nvidia смогла допустить подобное, остается неизвестным. У нее, надо заметить, уже есть подобный опыт – в 2021 г. она выпустила драйверы 471.96 с аналогичным багом, но тогда его и устранили быстро, и SSD были намного дешевле.

Сейчас Nvidia, похоже, больше волнует потеря гендиректора – в ноябре 2026 г. ее основатель и бессменный СЕО Дженсен Хуанг (Дженсен Хуанг) вынужденно покинул свой пост из-за политического скандала. Как сообщал CNews, вслед за ним начали увольняться опытные инженеры компании, и один из них предупредил руководство Nvidia, в скором будущем поток желающих уйти из компании специалистов начнет расти.

Списывай, но не точь-в-точь

За две недели до появления информации о проблемах с драйверами Nvidia GeForce в абсолютно аналогичной ситуации оказались владельцы видеокарт AMD Radeon. Разработчики выпустили апдейт, установка которого моментально приводит к повышенной нагрузке на SSD.

Симптомы те же самые – одна из штатных служб AMD начинает в режиме нон-стоп писать логи и тем самым быстро и эффективно сокращать ресурс SSD.

Теперь очередь за последним игроком на рынке дискретных видеокарт – компанией Intel. К моменту выхода материала в драйверах ее видеокарт подобные глюки не фиксировались.