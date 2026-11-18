«Циан» увеличил в III квартале 2026 г. выручку на 16,2% показатель EBITDA — на 26%. В то же время у компании снизилась выручка от транзакционного бизнеса. Расходы на персонал выросли из-за пересмотра компенсации сотрудников «с учетом рыночной динамики вознаграждения», а расходы на ИТ — из-за затрат на SMS-рассылки.



Итоги работы «Циан» в III квартале 2026 г.

Онлайн-маркетплейс в сфере недвижимости «Циан» (МКПАО «Циан») представил финансовые итоги за III квартал и 9 месяцев 2026 г. В III квартале выручка компании выросла за год на 16,2% до 4,7 млрд руб., в том числе выручка основного бизнеса выросла на 17,3% до 4,6 млрд руб.

Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и амортизации) вырос за год на 26% до 1,4 млрд руб. Рентабельность по данному показателю выросла на 2,4 процентного пункта (п. п.) до 30,3%. В компании объясняют это «операционным рычагом и последовательным улучшением операционной эффективности».

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Структура выручки «Циан»

Чистая прибыль в III квартале 2026 г. снизилась за год на 9,8% до 950 млн руб. По сегментам выручки доход от размещения объявлений вырос за год на 16,6% до 2,7 млрд руб., от размещения объявлений в сегменте вторичной недвижимости (без учета посуточной аренды) — на 18%. В «Циан» объясняют это внедрением инструментов дифференцированного ценообразования и ростом ценности для агентств недвижимости.

Выручка от лидогенерации выросла на 11,8% до 1,5 млрд руб. В компании объясняют это увеличением среднего чека в сочетании с небольшим ростом количества лидов, происходящим несмотря на снижение спроса на первичном рынке. Выручка от медийной рекламы выросла на 35,4% до 551 млн руб. В компании объясняют это увеличением годовых контрактов с текущими клиентами, расширением емкости и запуском «Циан.Аудитории» — сервиса размещения баннеров на сторонних сайтах и в соцсетях.

Выручка от транзакционного бизнеса (Ипотечный маркетплейс и SmartDeal) сократилась за год на 11,5% до 131 млн руб. Операционные расходы в III квартале 2026 г. выросли за год на 11,1% до 3,5 млрд руб. В том числе расходы на маркетинг выросли на 9,5% до 1,43 млрд руб., расходы на персонал — на 10% до 1,5 млрд руб., ИТ-расходы — на 18,9% до 220 млн руб.

Рост расходов на персонал в компании объясняют пересмотром компенсации сотрудников «с учетом рыночной динамики вознаграждения». При этом численность сотрудников осталась практически неизменной, а доля расходов на персонал от выручки составляет 35,5%. Расходы на ИТ выросли из-за роста расходов на SMS-рассылки и производственную инфраструктуру. ИТ-расходы составляют 4,5% от выручки.

Итоги работы «Циан» за 9 месяцев 2026 г.

За 9 месяцев 2026 г. выручка «Циан» выросла на 18,9% до 13,1 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 4,2 млрд руб. (рост за год — 50,7%). Рентабельность составила 31,8% (рост — 6,7 п. п.). Чистая прибыль за 9 месяцев 2026 г. выросла за год на 45% до 2,06 млрд руб. Чистый операционный денежный поток за 9 месяцев 2026 г. уменьшился на 1,9% до 3,67 млрд руб. Денежные средства и их эквиваленты на конец периода составили 3,7 млрд руб.

В «Циан» отметили, что результаты 9 месяцев 2026 г. соответствуют ожиданиям компании. Первоначальный прогноз по росту выручки за 2026 г. в районе 17–18% (до 17,7–17,9 млрд руб.) уточняется. Прогноз рентабельности по EBITDA улучшился до 31–32%.

«Сложная» ситуация на рынке недвижимости

В то же время ситуацию на рынке недвижимости в компании называют «сложной». В III квартале 2026 г. количество сделок на первичном рынке в столичных регионах упало на 14%, по итогам 9 месяцев 2026 г. — на 16%. В столичных регионах количество предлагаемых объектов в новостройках сократилось за 9 месяцев 2026 г. на 17% (год к году).

При этом за счет перетока спроса из сегмента первичной недвижимости на вторичном рынке рост числа сделок составил 4% в III квартале 2026 г. и 5% за 9 месяцев 2026 г. Выдача ипотеки в III квартале 2026 г. выросла год к году на 19% по количеству кредитов и на 18% в денежном выражении. Рост был обусловлен повышенным спросом на фоне ожидания усложнения условий получения кредитов по программе льготной семейной ипотеки. Доля льготных программ в денежном выражении снизилась на 19 п. п. до 61%.

В «Циан» отметили, что роста в таких условиях удалось добиться за счет следующих шагов: укрепления лидерства в ключевых регионах, в том числе за счет развития продуктов и повышения ценности сервиса для клиентов и продуктовых инициатив; повышения эффективности конверсий; развития дифференцированного ценообразования.

Потенциальные покупатели «Циан»

Ранее совет директоров «Циан» рекомендовал общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов в размере 33 руб. на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности 14,2%. Также в рамках ранее объявленного обратного выкупа акций компании (buy-back) на сумму до 4 млрд руб. по состоянию на 30 сентября 2026 г. было выкуплено акций на сумму 1,2 млрд руб.

Ранее группа «Т-Технологии» (владелец «Т-банка», совладелец «Яндекса») направила оферту на выкуп до 100% акций «Циан» по цене 993,05 руб. за одну акцию. Общие затраты на реализацию оферты могут составить 77,13 млрд руб. Чтобы оферта состоялась, ее должны принять владельцы более чем 50% акций компании. Также «Коммерсантъ» сообщил, что «Альфа-банк» ведет переговоры о покупке «Циан». Глава «Циан» Дмитрий Григорьев заявил агентству «Интерфакс», что оферта «Т-Технологий» находится на рассмотрении в Центробанке, а о предложении «Альфа-банка» ему ничего не известно.