В России создали устройство для автомобилей такси, которое позволяет пользоваться навигацией даже при полной блокировке GPS. Оно подключается к CAN-шине автомобиля и упрощает жизнь не только таксистам, которым больше не нужно вслепую ездить по незнакомым местам, но и пассажирам – им не придется искать заказанный автомобиль, который раньше мог приехать совершенно не туда из-за сбоя навигации.

Русская смекалка в действии

В России решена проблема неработающей навигации в автомобилях такси. Регулярные блокировки GPS и мобильного интернета так и не отменили, поэтому россиянам пришлось справляться своими силами.

Россияне создали небольшое устройство под названием «Компас», которое позволяет таксистам ориентироваться на местности даже там, где сигнала навигационной системы нет. За разработкой стоят специалисты «Яндекса», сообщили CNews его представители.

Для работы «Компаса» его необходимо аппаратно интегрировать в автомобильные системы. Его нужно подключить к CAN-шине через диагностический разъем, поскольку ему необходимо считывать данные о скорости вращения колес.

пресс-служба «Яндекса» «Компас» разработан в России

Внутри самого устройства есть несколько датчиков, помогающих ему ориентироваться в пространстве, в том числе гироскоп и акселерометр. За счет них «Компас» определяет направление движения автомобиля.

Причем здесь такси

«Компас» напрямую связан с приложением «Яндекс Про», которое используют водители такси для управления заказами. Он связывается с ним по Bluetooth и передает собранные данные о местоположении автомобиля.

Затем в дело вступают встроенные в приложение алгоритмы. На основе полученной информации они корректируют позицию машины на карте, а чтобы результат был более точным, они также учитывают последние полученные сигналы геолокации и расположенных поблизости Wi-Fi-точек.

Анализ данных с «Компаса» происходит в режиме реального времени.

Массовое внедрение

«Яндекс» владеет сервисом пассажирских перевозок «Такси», одним из крупнейших в России. В настоящее время «Компас» тестируется в составе 10 тыс. машин, подключенных к сервису. Сроки завершения тестирования и более широкого внедрения устройства разработчики не называют.

пресс-служба «Яндекса» Для подключения «Компаса» используется OBD-разъем

Покупать «Компас» водителям такси не придется – его им выдадут на бесплатной основе. Себестоимость гаджета пока неизвестна, как неизвестно и то, придется ли водителю вернуть его после ухода из такси, или же он сможет выкупить его.

А как же остальные

Создатели «Компаса» утверждают, что устройство создавалось в России. Уже на этапе тестирования оно позволило уменьшить количество заказов, отмененных по причине того, что на фоне сбоящей навигации водитель не может найти пассажира или пассажир – водителя.

В ассортименте «Яндекса» это первый гаджет, помогающий принудительно повысить точность навигации при блокировках GPS. К моменту выхода материала «Компас» предназначался исключительно для таксистов, но в планы разработчиков входит открытие доступа к нему и обычных пользователей. Сроки реализации задумки они не называют.

В России сигнал GPS периодически глушат на больших территориях с весны 2022 г., а мобильный интернет регулярно блокируют с весны 2025 г. Навигационные сервисы активно борются с этим, предлагая пользователям новые методы определения местоположения и следования по маршруту.

К примеру, с 2023 г. такие сервисы умеют очень точно ориентироваться в пространстве по сигналам точек доступа Wi-Fi. Опрос точек Wi-Fi приложения осуществляют десятки раз в минуту.

В 2025 г. в российские приложения для навигации встроили «пошаговый режим». Он подразумевает предварительную прокладку маршрута, разбиение его на шаги и ручное управление им. При достижении контрольной точки маршрута пользователь вручную переключается на следующую, а навигатор заранее показывает ему все маневры (повороты, развороты, перестроения и пр.) для ее достижения. Этот способ работает даже при полном отсутствии связи.



