Карманный ПК Flipper One от авторов знаменитого гаджета Flipper Zero моментально стал суперуспешным. Всего за 10 минут на Kickstarter он собрал свыше 80 млн руб., а за сутки – почти миллиард рублей. В отличие от своего предшественника, Flipper One позиционируется не как «тамагочи для хакеров», а как полноценный карманный компьютер на Linux, но выполнен он в похожем дизайне.

Миллион долларов за 10 минут

Создатели «Тамагочи для хакеров» Flipper Zero вышли на Kickstarter с новым гаджетом – карманным компьютером Flipper One. Устройство моментально стало мировым хитом – всего за 10 минут разработчики получили $1 млн на его производство. Это примерно 82,2 млн руб. по курсу ЦБ на 18 ноября 2026 г.

Flipper Zero – это легендарное карманное устройство для перехвата сигналов и других манипуляций, за что и получило свое прозвище «Тамагочи для хакеров». Его премьера состоялась летом 2020 г., и тогда же разработчики вышли с ним на Kickstarter. Flipper Zero тоже оказался очень успешным – запрошенную авторами проекта сумму в $60 тыс. удалось собрать за 8 минут, а за сутки им удалось собрать в 13 раз больше.

За Flipper Zero стоит выходец из России Павел Жовнер. К Flipper One он тоже имеет прямое отношение.

flipper.net Flipper One

За шесть лет существования оригинальный Flipper Zero получил глобальное признание и огромное мировое сообщество. Его участники, в числе прочего, разрабатывают различные аппаратные дополнения для него. У стоящей за Flipper Zero команды оказался большой кредит доверия, что и вылилось в невероятно успешную кампанию по сбору средств на производство Flipper One.

Ждать недолго

Создатели Flipper One продают его через Kickstarter за $399 или около 32,8 тыс. руб. Первые пользователи, купившие его, получили скидку в размере $20 или 1640 руб.

После релиза устройство подорожает на 25-35%. Как и Flipper Zero, оно является модульным – дополнительное оснащение для него стоит в пределах $59-219 (4,85-18 тыс. руб.).

Почти миллиард рублей всего за сутки

Старт продаж запланирован на июль 2027 г. На первом этапе отгрузка будет осуществляться лишь в несколько стран мира – в Австралию, Великобританию, Гонконг, Канаду, Норвегию, Сингапур, США, Швейцарию, а также в 27 стран Евросоюза.

Важно отметить, что некоторые страны противятся ввозу оригинального Flipper Zero. Как сообщал CNews, против этого устройства настроены таможни как минимум Германии, Канады и Бразилии.

Невероятный успех

К моменту выхода материала кампания на Kickstarter в поддержку Flipper One собрала более $10 млн или свыше 820 млн руб. При этом в итоге сумма может оказаться в несколько раз больше, поскольку сбор средств только начался.

Кампания продлится до 17 декабря 2026 г., то есть ровно месяц. В этот небольшой карманный компьютер уже вложились почти 20 тыс. человек со всего мира.

Как сообщал CNews, мировая премьера Flipper One прошла в конце мая 2026 г. Разработчики называют его карманным компьютером под управлением Linux. «Flipper One – это открытая платформа Linux, на которой можно построить практически что угодно: от анализатора IP-сетей с поддержкой 5G до анализатора радиосигналов на базе SDR с локальным искусственным интеллектом. Мы уделили много внимания системе расширения аппаратного обеспечения», – отметил основатель проекта Павел Жовнер.

У Flipper One, в числе прочего, есть режим настольного ПК. Это означает, что умещающийся в кармане Flipper One сможет заменить собой полноценный системный блок. Нужно будет лишь подключить к нему монитор, мышку и клавиатуру.

flipper.net Настольный режим в Flipper One

Из проводных интерфейсов у него есть два гигабитных Ethernet, USB-C для питания, 3,5 мм миниджек для наушников, выход HDMI для подключения внешнего монитора, и по одному USB-A 3.0 и USB-C 3.0. Также в наличии слот под карты microSD, отдельный слот под физическую SIM-карту и встроенный модуль eSIM.

Внутри скрываются модуль Wi-Fi 6E с поддержкой частот 2,4, 5 и 6 ГГц, а также сразу два процессора, которые работают параллельно, отвечая каждый за свои задачи. Основной CPU – это RockChip RK3576, дополнительный – RockChip RP2350. Оба процессора основаны на архитектуре ARM и выпущены в 2024 г.

RK3576 имеет восемь вычислительных ядер (по четыре Cortex A72 и А53, частота до 2,2 ГГц), графику Mali-G52 и нейромодуль NPU на 6 TOPS (6 трлн операций в секунду).

Младший RP2350 – это двухъядерный микроконтроллер, на его основе собирается, в частности, одноплатный компьютер Raspberry Pi Pico 2. В составе Flipper One он занят управлением дисплеем, кнопками, сенсорной панелью, светодиодами и системой питания.

Объемы оперативной и встроенной памяти разработчики не раскрывают.