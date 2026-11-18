Новый «Тамагочи для хакеров» – мировой хит. Создатели Flipper Zero собрали десятки миллионов за считанные минуты на новый Flipper One
Карманный ПК Flipper One от авторов знаменитого гаджета Flipper Zero моментально стал суперуспешным. Всего за 10 минут на Kickstarter он собрал свыше 80 млн руб., а за сутки – почти миллиард рублей. В отличие от своего предшественника, Flipper One позиционируется не как «тамагочи для хакеров», а как полноценный карманный компьютер на Linux, но выполнен он в похожем дизайне.
Миллион долларов за 10 минут
Создатели «Тамагочи для хакеров» Flipper Zero вышли на Kickstarter с новым гаджетом – карманным компьютером Flipper One. Устройство моментально стало мировым хитом – всего за 10 минут разработчики получили $1 млн на его производство. Это примерно 82,2 млн руб. по курсу ЦБ на 18 ноября 2026 г.
Flipper Zero – это легендарное карманное устройство для перехвата сигналов и других манипуляций, за что и получило свое прозвище «Тамагочи для хакеров». Его премьера состоялась летом 2020 г., и тогда же разработчики вышли с ним на Kickstarter. Flipper Zero тоже оказался очень успешным – запрошенную авторами проекта сумму в $60 тыс. удалось собрать за 8 минут, а за сутки им удалось собрать в 13 раз больше.
За Flipper Zero стоит выходец из России Павел Жовнер. К Flipper One он тоже имеет прямое отношение.
За шесть лет существования оригинальный Flipper Zero получил глобальное признание и огромное мировое сообщество. Его участники, в числе прочего, разрабатывают различные аппаратные дополнения для него. У стоящей за Flipper Zero команды оказался большой кредит доверия, что и вылилось в невероятно успешную кампанию по сбору средств на производство Flipper One.
Ждать недолго
Создатели Flipper One продают его через Kickstarter за $399 или около 32,8 тыс. руб. Первые пользователи, купившие его, получили скидку в размере $20 или 1640 руб.
После релиза устройство подорожает на 25-35%. Как и Flipper Zero, оно является модульным – дополнительное оснащение для него стоит в пределах $59-219 (4,85-18 тыс. руб.).
Старт продаж запланирован на июль 2027 г. На первом этапе отгрузка будет осуществляться лишь в несколько стран мира – в Австралию, Великобританию, Гонконг, Канаду, Норвегию, Сингапур, США, Швейцарию, а также в 27 стран Евросоюза.
Важно отметить, что некоторые страны противятся ввозу оригинального Flipper Zero. Как сообщал CNews, против этого устройства настроены таможни как минимум Германии, Канады и Бразилии.
Невероятный успех
К моменту выхода материала кампания на Kickstarter в поддержку Flipper One собрала более $10 млн или свыше 820 млн руб. При этом в итоге сумма может оказаться в несколько раз больше, поскольку сбор средств только начался.
Кампания продлится до 17 декабря 2026 г., то есть ровно месяц. В этот небольшой карманный компьютер уже вложились почти 20 тыс. человек со всего мира.
Как сообщал CNews, мировая премьера Flipper One прошла в конце мая 2026 г. Разработчики называют его карманным компьютером под управлением Linux. «Flipper One – это открытая платформа Linux, на которой можно построить практически что угодно: от анализатора IP-сетей с поддержкой 5G до анализатора радиосигналов на базе SDR с локальным искусственным интеллектом. Мы уделили много внимания системе расширения аппаратного обеспечения», – отметил основатель проекта Павел Жовнер.
У Flipper One, в числе прочего, есть режим настольного ПК. Это означает, что умещающийся в кармане Flipper One сможет заменить собой полноценный системный блок. Нужно будет лишь подключить к нему монитор, мышку и клавиатуру.
Из проводных интерфейсов у него есть два гигабитных Ethernet, USB-C для питания, 3,5 мм миниджек для наушников, выход HDMI для подключения внешнего монитора, и по одному USB-A 3.0 и USB-C 3.0. Также в наличии слот под карты microSD, отдельный слот под физическую SIM-карту и встроенный модуль eSIM.
Внутри скрываются модуль Wi-Fi 6E с поддержкой частот 2,4, 5 и 6 ГГц, а также сразу два процессора, которые работают параллельно, отвечая каждый за свои задачи. Основной CPU – это RockChip RK3576, дополнительный – RockChip RP2350. Оба процессора основаны на архитектуре ARM и выпущены в 2024 г.
RK3576 имеет восемь вычислительных ядер (по четыре Cortex A72 и А53, частота до 2,2 ГГц), графику Mali-G52 и нейромодуль NPU на 6 TOPS (6 трлн операций в секунду).
Младший RP2350 – это двухъядерный микроконтроллер, на его основе собирается, в частности, одноплатный компьютер Raspberry Pi Pico 2. В составе Flipper One он занят управлением дисплеем, кнопками, сенсорной панелью, светодиодами и системой питания.
Объемы оперативной и встроенной памяти разработчики не раскрывают.