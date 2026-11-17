В России вышла портативная колонка «СберБум Трек» со встроенным аккумулятором и ассистентом «ГигаЧат». Она может работать не только без розетки, но и без интернета – есть встроенная память на несколько сотен песен. Полтора года назад схожую по своим возможностям колонку выпустил «Яндекс».

Музыка с собой

В России начались продажи новой умной колонки «СберБум Трек» мощностью 20 Вт, сообщили CNews представители Сбербанка. Ее ключевое отличие от подавляющего большинства представленных на российском рынке устройств подобного рода – это полная независимость как от электросети, так и от мобильного интернета.

Первое достигается за счет встроенного аккумулятора, которого, по утверждению Сбербанка, хватит на восемь часов воспроизведения музыки. Второе – это следствие наличия встроенной памяти, в которой можно хранить, по подсчетам разработчиков, до 200 песен.

Умение «СберБум Трек» работать без подключения к интернету – весьма актуальная в современных российских реалиях особенность. С весны 2025 г. целые российские регионы на регулярной основе остаются без мобильного интернета. К примеру, в Москве он отсутствовал в течение почти всего марта 2026 г.

Еще одна «фишка» новинки – это возможность обращаться к колонке по любому понравившемуся имени. Эта функция впервые появилась в вышедшей в конце лета 2026 г. флагманской колонке «СберБум 2.0». К моменту выхода материала конкуренты ничего подобного не предлагали.

Разработкой колонки занималась бывшая «дочка» Сбербанка – компания SberDevices. Она создает для банка все его умные устройства.

Расцветки и стоимость

На старте продаж «СберБум Трек» оценивалась в 15 тыс. руб. Никаких отдельных комплектаций для этой колонки не предусмотрено. Также к 17 ноября 2026 г. разработчики не заявляли о наличии дополнительных аксессуаров для новинки.

Цвет корпуса на стоимость «СберБум Трек» никак не влияет. Эта колонка поставляется сразу в шести вариантах расцветки, что является одним из лучших показателей на рынке.

SberDevices Цветов у колонки немало

Купить «СберБум Трек» можно в темно-сером, светло-сером, темно-синем, темно-зеленом, розовом и фиолетовом оттенках корпуса.

Без розетки и без интернета

Новая колонка Сбербанка по умолчанию работает от литий-полимерного аккумулятора емкостью 2500 мАч. Он обеспечивает до 8 часов воспроизведения звука и заряжается с 0 до 100% за 3 часа.

На сайте SberDevices упомянута возможность работы колонки от сети 220 В через специальный 30-ваттный адаптер (20 В, 1,5 А) с коннектором USB-C. Также предусмотрена возможность работы от сети 12 В.

SberDevices Колонка полностью автономна

Колонка укомплектована 1 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем емкостью 4 ГБ. Редакция CNews направила в Сбербанк вопрос о размере доступного объема под песни для офлайн-прослушивания и ожидает ответа.

Что еще есть в колонке

«СберБум Трек» построен на процессоре AML A113X2 и работает на базе прошивки StarOS. Колонка выдает звук мощностью 20 Вт и имеет четыре встроенных микрофона для работы голосового помощника «ГигаЧат». Акустическая система состоит из одного широкополосного динамика и двух пассивных резонаторов.

На лицевой панели новинки предусмотрен дисплей, состоящий из 85 светодиодов – на него выводятся часы и различные эмодзи. Встроенный акселерометр позволяет «СберБум Трек» распознавать движения и изменение положения в пространстве.

SberDevices Предусмотрены кнопки регулировки громкости и отключения микрофона

Из интерфейсов в колонке есть беспроводные Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11 ac (2,4 и 5 ГГц), а также проводной USB-C 2.0. Колонку также можно использовать и как часть умного дома – она поддерживает протокол Matter over Wi-Fi, который позволяет взаимодействовать с совместимыми устройствами и использовать сценарии автоматизации.

Корпус «СберБум Трек» украшен акустической тканью. Весит новинка 644 грамма при габаритах 148х106 мм.

Где-то мы уже это видели

Сбербанк не стал первопроходцем на российском рынке портативных умных колонок с голосовым ассистентом. На полтора года раньше схожую по возможностям модель выпустил «Яндекс» – она называется «Станция Стрит».

Это устройство характеризуется защитой от воды и пыли по стандарту IP67, которой нет в «СберБум Трек». Но при этом «Станция Стрит» не обладает встроенной памятью для офлайн-музыки – она умеет работать без интернета, но музыку в таком режиме будет воспроизводить только с внешнего устройства, подключенного по Bluetooth.