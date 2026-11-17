Разворот тренда

Флеш-память NAND, применяемая в производстве твердотельных накопителей (SSD), после длительного периода удорожания вновь начала дешеветь.

По сообщению TrendForce, только за последние две недели спотовые цены на NAND снизились на 20%. За квартал пластины с чипами на 512 Гбит упали в цене на 32%, до $14,3, а 1 Тбит – на 19%, до $24,9, подсчитали в Bank of America.

Основной фактор, способствующий развороту тренда на спотовом рынке NAND, согласно Seoul Economic Daily, – слабеющий потребительский спрос на персональные компьютеры и смартфоны. Резкое подорожание NAND и DRAM толкнуло цены на товары в данных категориях вверх, что в свою очередь вынудило часть пользователей ПК и телефонов, планировавших апгрейд, отказаться от этой затеи – по крайней мере на некоторое время.

Изображение сгенерировано ИИ Спотовые цены на NAND-память резко пошли вниз

В то же время вендоры смартфонов, пытаясь снизить себестоимость выпускаемой продукции, пересмотрели конфигурации гаджетов в новых линейках в сторону уменьшения типовой емкости встроенного накопителя, тем самым поспособствовав снижению спроса на NAND.

На рынке ПК ситуация похожая. Взлетевшие до небес закупочные цены на дефицитные комплектующие подталкивают вендоров ПК продолжать «подчищать» их складские запасы, ранее приобретенные по более щадящим ценам, а не договариваться о новых поставках.

Еще более явное разделение рынка на сегменты

Важно отметить, что корректировка цен на NAND пока наблюдается едва ли не исключительно в потребительском сегменте. Новые дата-центры, «заточенные» под ИИ-нагрузки, по-прежнему нуждаются в большом количестве высокопроизводительных SSD, для которых необходимо больше NAND высокого качества.

Таким образом, устройства, ориентированные на корпоративный сегмент, продолжат дорожать. Согласно прогнозу TrendForce, в IV квартале 2026 г. контрактные цены на память NAND, которая годится для производства корпоративных SSD, вырастут на 15-20% относительно III квартала 2026 г.

Влияние YMTC на ситуацию на рынке

Помимо ранее упомянутых факторов, влияние на рыночную стоимость NAND потребительского уровня оказывают производители памяти из КНР, стремящиеся навязать борьбу признанным лидерам рынка. В отличие от глобального рынка DRAM, где традиционно доминируют Samsung Electronics, SK Hynix и Micron, рынок NAND является более высококонкурентным. Кроме все тех же южнокорейских гигантов и Micron, на нем, к примеру, также представлены заметные Kioxia (Япония), SanDisk (США) и YMTC (КНР).

YMTC в последнее время активно укрепляет свои позиции в потребительском сегменте рынка NAND, в том числе за счет ведения агрессивной ценовой политики. Лидеры же рынка переориентировались на корпоративный сектор, что, как отмечает Seoul Economic Daily, способствует корректировке цен.

Кроме того, YMTC планирует расширение сразу по нескольким направлениям. Чтобы привлечь необходимый капитал, по данным Bloomberg, компания нацелилась на проведение IPO в I квартале 2027 г.

Контрактные цены могут тоже претерпеть корректировку

Зафиксированный аналитиками обвал цен на спотовом рынке NAND может привести к изменению ситуации и с контрактными ценами. Bank of America ожидает удешевления NAND для ПК и смартфонов на 5-10% в период с января по апрель 2027 г. в сравнении с IV кварталом 2026 г. Стоимость NAND для корпоративных SSD останется на прежнем уровне или слегка вырастет.