Выгнали одного – остальные сами уйдут. Инженеры Nvidia начали увольняться в знак поддержки Дженсена Хуанга

Принудительное увольнение Дженсена Хуанга с поста СЕО Nvidia, которую он основал 33 года назад, стало началом череды увольнений инженеров компании. Один из специалистов написал заявление в знак поддержки экс-гендиректора. Он заявил, что уход Хуанга не был достаточно прозрачным. Не исключено, что примеру этого инженера последуют другие его коллеги – «охоту» на них могли начать многие ИТ-компании из Кремниевой долины.

Я не устал, но я ухожу

В компании Nvidia, в начале ноября 2026 г. лишившейся своего легендарного гендиректора Дженсена Хуанга (Jensen Huang), начались увольнения инженеров. Это не сокращения – специалисты уходят из компании самостоятельно, не желая мириться с принудительным увольнением Хуанга.

Как пишет Tom’s Hardware, в числе первых заявление по собственному желанию написал Даррел Дай (Darrel Dai). В компании он работал инженером-исследователем в сфере робототехники – одном из новых направлений работы Nvidia.

CNews писал, что Дженсен Хуанг попался на измене с женщиной, которую считают китайской шпионкой. После этого совет директоров Nvidia заявил, что Хуанг останется на своем посту, однако вскоре вскрылась вторая интрижка, на этот раз прямой подчиненной Хуанга. После этого появилась информация о его возможном смещении с поста СЕО, а через несколько часов Дженсен якобы по собственному желанию ушел в отставку.

Сгенерировано ИИ Увольнением одного инженера Nvidia может не отделаться

Как пишет портал TechSpot, есть пока не получившая подтверждение информация о том, что различные технологические и полупроводниковые компании Кремниевой долины начали активно переманивать сотрудников Nvidia после ухода Хуанга.

И у меня на это пять причин

Увольнение Даррела Дая не было тихим. Напротив, он опубликовал об этом внушительных размеров пост в заблокированной в России соцсети Х, в котором во всех подробностях расписал причины своего решения. Лейтмотив публикации – признание всех заслуг Дженсена Хуанга, которых действительно немало – при нем компания превратилась из стартапа в многотриллионную корпорацию, неоспоримого лидера мирового рынка видеокарт с долей около 90% и главного игрока в сегменте ускорителей для ИИ.

«Я решил уйти из Nvidia. Будучи инженером-робототехником в Nvidia, я видел в Дженсене гораздо больше, чем просто генерального директора компании, – говорится в посте Дая. – Я восхищаюсь его готовностью инвестировать в будущее, которое еще не было очевидным. Он поддержал CUDA задолго до бума глубокого обучения и подготовил Nvidia к внедрению ИИ еще до того, как это стало приоритетом для всех. Эти решения помогли создать инфраструктуру, которая питает сегодняшний ИИ. Я видел такое же видение в физическом ИИ: инвестиции в робототехнику, обмен инструментами и проектами с открытым исходным кодом и создание вычислительных платформ, которые переносят ИИ в физический мир. Это работа, которую я делаю каждый день, и будущее, в которое я верю».

Дай сделал акцент на том, что достижения Nvidia как компании – это далеко не главное, что ему нравилось в компании. «Для меня важнее всего культура, которую он (Дженсен Хуанг – прим. CNews) помог создать. Инженеров поощряют к исследованиям, риску и обучению на ошибках. Дженсен читает пять самых популярных писем сотрудников, следит за их работой и напрямую взаимодействует с ними. В такой крупной компании эта связь имеет значение. Она дает отдельному инженеру ощущение, что его идеи все еще могут быть услышаны».

Также Даррел написал, что Nvidia предоставила слишком расплывчатые причины увольнения Дженсена с поста главы компании, которую он же и основал.

«Мне трудно смириться с его уходом, не получив объяснения, которое помогло бы мне понять ситуацию. Что это значит для нашего направления развития, нашей культуры и людей, выполняющих эту работу, мне остается неясным. Я всегда чувствовал, что мнение инженеров здесь имеет значение. В этом решении меня не услышали. Этот пробел оказался болезненнее, чем я ожидал. Я понимаю, что некоторую информацию нельзя сообщить немедленно. Но это не отменяет ощущения отстраненности от решения, которое влияет на компанию, которую мы помогаем строить каждый день».

По словам Дая, Дженсен сформировал в Nvidia особую инженерную культуру, которая, как и его видение компании, были для него важными причинами, державшими его в компании. «Его уход заставил меня решить, что и моя глава здесь должна подойти к концу», – подытожил Даррел.

Все за одного

Дженсен Хуанг за десятилетия во главе Nvidia заслужил уважение массы людей, притом не только тех, кто работает или раньше работал в Nvidia. После его ухода Сеть наполнилась многочисленными публикациями и комментариями с требованием вернуть его в компанию и именно на пост генерального директора.

Также существует полноценная онлайн-петиция с требованием к совету директоров Nvidia под названием «Вернуть Дженсена» (Bring Jensen Back). К моменту публикации материала под ней было собрано свыше 150 тыс. подписей.

Организаторы петиции утверждают, что Хуанг был вынужден уйти в отставку, не получив справедливой возможности защитить себя. Они просят совет директоров сделать три вещи: восстановить его в должности генерального директора на время проведения расследования, обеспечить ему справедливое слушание и публично объяснить причины его ухода.

Как пишет портал TechSpot, среди подписавших эту петицию есть и всемирно известные люди, влияющие на ход мировой истории. Это, к примеру, миллиардер Илон Маск (Elon Musk), основатель автогиганта Tesla и космической корпорации Space X, а также владелец заблокированной в России соцсети Х.

И Маск такой не один. Свои подписи под петицией о возвращении Хуанга на пост генерального директора Nvidia поставил, к примеру, основатель и генеральный директор компании Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney). Epic Games – одна из старейших компаний на мировом рынке видеоигр. Она существует с 1991 г., Суини стоит у ее истоков, и она подарила миру в первую очередь игру Unreal, а также игровой движок Unreal Engine, на базе которого построены многочисленные шедевры видеоигровой индустрии, включая оригинальный Deus Ex, вышедший в 2000 г.

Также под петицией подписались генеральный директор Replit Амджад Масад (Amjad Masad) и генеральный директор Y Combinator Гарри Тан (Garry Tan), а вместе с ними – тысячи людей, которые называют себя сотрудниками и акционерами Nvidia, отмечает TechSpot.

Слово за Дженсеном

К моменту выпуска материала Дженсен Хуанг не раскрывал свои дальнейшие планы. С одной стороны, его отстранили от управления компанией, которая де-факто и де-юре является его детищем. С другой, ему к середине ноября 2026 г. было 63 года, и он – один из самых богатых людей в мире.

Как пишет Forbes, на фоне скандала с изменами и увольнением личное состояние Хуанга сократилось на $62 млрд. Тем не менее, оно все еще составляет $145 млрд.

Пока нет информации, собирается ли Хуанг, располагая такой «подушкой безопасности», искать новую работу. Однако предложения ему, вероятно, уже поступают – Илон Маск, к примеру, заявил, что «для него было бы честью» (it would be an honor) нанять основателя Nvidia.