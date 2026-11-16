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Microsoft никто не спрашивает. Пользователи пинками учат Windows 11 работать на «запрещенных» процессорах

ОС Windows 11 получит возможность работать на ПК со старыми процессорами AMD и Intel вплоть до моделей 2003 г. нынешний рекорд – поддержка процессоров 2009 г. Это не заслуга Microsoft – она наоборот пресекает подобные инициативы. Подарок владельцам старых ПК сделали разработчики утилиты WinPopBit, которая пресекает все попытки Microsoft заблокировать поддержку древнего «железа» в своей новейшей ОС.

Microsoft, твое мнение неинтересно

В Windows 11 появится поддержка целой россыпи старых процессоров AMD и Intel, а их владельцы получат возможность установить эту ОС на свой компьютер без необходимости покупки нового «железа». Как пишет портал Neowin, этому поспособствуют разработчики утилиты WinPopBit, готовящие грандиозное обновление для нее.

WinPopBit – представляет собой небольшую программу с открытым исходным кодом, единственное предназначение которой – обход ограничений Microsoft на установку Windows 11 на старые ПК. На старте проект носил название POP4.2, но позже был переименован. Сейчас с его помощью можно встроить в Windows 11 поддержку процессоров 17-летней давности, и это не предел.

Распространяется WinPopBit через принадлежащий Microsoft репозиторий GitHub. Это новый проект – наиболее актуальный его релиз на GitHub к моменту выхода материала был датирован 4 ноября 2026 г. Это версия 1.0.4. то есть это стабильная сборка, а не бета-версия.

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Сгенерировано ИИ
Windows 11 вышла пять лет назад, она тоже постепенно устаревает

Версия 1.0 вышла 25 октября 2026 г. Дату появления новой сборки авторы не раскрывают, но проект явно находится в стадии активного развития – за три недели разработчики выпустили пять сборок WinPopBit.

К чему мелочиться

Особенность WinPopBit в том, что ее авторы хотят против воли Microsoft обучить Windows 11 работать на компьютерах чьи процессоры старше многих нынешних пользователей интернета. В своих изысканиях они добились того, что операционная система образца октября 2021 г. скоро будет способна работать на чипах, вышедших даже в 2003 г.

Нынешние успехи тоже впечатляют. Например, сейчас при помощи WinPopBit можно запустить Windows 11 на компьютере с процессором AMD Phenom II X4 955 Black Edition. Он вышел в 2009 г., характеризовался разблокированным множителем, что делало его пригодным к разгону, и в целом был топовым на момент появления. Однако по меркам 2026 г. он безнадежно устарел, на что указывает, в том числе, его древний 45-нанометровый техпроцесс. Для сравнения, в ноябре 2026 г. AMD выпустила свои первые чипы с топологией 2 нм.

Дальше будет лучше

По заверениям разработчиков, в следующей версии WinPOPBit добавится возможность ставить на совсем старое «железо» 64-битные сборки Windows 10 и Windows 11. Они смогут работать даже на процессорах семейства AMD K8, к которым относятся чипы для сокетов 754, 940, 939.

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Smu1zel / GitHub
Наглядное доказательство работоспособности

Микроархитектура AMD K8 дебютировала в 2003 г. Таким образом, вскоре в мире могут появиться первые компьютеры на Windows 11, чья операционка на 19 лет младше установленного в них CPU.

Не AMD единой

Про чипы Intel авторы WinPOPBit тоже не забывают. Они обещают очень скоро добавить поддержку процессоров Intel Pentium 4 Prescott и Pentium D "Smithfield", работающих на сокете LGA 775.

Премьера платформы LGA 775 состоялась в 2004 г. Она довольно быстро стала культовой – компьютеры на ее основе продавались в магазинах вплоть до начала 2010-х.

Зачем это нужно

Windows 11 – единственная пользовательская ОС Microsoft, которая к середине ноября 2026 г. продолжала получать бесплатные обновления. Все прочие версии Windows софтверный гигант давно признал устаревшими.

Официально Windows 11 работает только с процессорами, вышедшими не раньше 2018 г. Минимальный лимит для нее – это Intel Core восьмого поколения и AMD Ryzen второго поколения, более старые чипы не поддерживаются.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Тем самым Microsoft ставит пользователей перед выбором – либо купить новый ПК и пользоваться новой Windows, либо сидеть на старом «железе» и довольствоваться в лучшем случае Windows 10, постепенно обрастающей уязвимостями из-за отсутствия патчей безопасности, либо переходить на Linux Такой расклад устроил далеко не всех, и пользователи начали искать пути обхода этих искусственных ограничений. Нашлись они довольно быстро, но Microsoft не менее активно блокировала большинство из них.

В 2026 г. утилиты, подобные WinPOPBit, востребованы как никогда. Новые компьютеры стоят слишком дорого из-за вызванного нейросетями дефицита комплектующих, и потому пользователи ищут любые пути установки современной ОС на свои старые ПК и ноутбуки. Не всем хочется осваивать Linux или пользоваться старой Windows.

Геннадий Ефремов

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