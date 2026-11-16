Интернет, каким мы его знаем, подходит к концу. На подходе плата за каждый гигабайт

Бесплатный трафик при обмене данных между провайдерами в скором будущем может перестать существовать. Крупные операторы перестраивают логику работы Всемирной паутины, что может привести к росту расходов небольших провайдеров и увеличению числа сбоев. Воду мутят европейские корпорации.

Сколько вешать в гигабайтах?

Интернет-провайдеры начали менять логику работы Глобальной сети. Они переиначивают правила обмена трафиком между провайдерами – если раньше он был безлимитным, то теперь придется платить за каждый гигабайт.

Речь идет об использовании точек обмена трафиком (IXP). Один из инициаторов изменений – крупный европейский провайдер Vodafone, который с ноября 2025 г. постепенно отказывается от бесплатного пиринга и сделал платной крупнейшую европейскую IXP под названием DE-CIX Frankfurt.

Отныне Vodafone работает через инфраструктуру компании Inter.link – она продвигает собственную автоматизированную платформу учета трафика FlexPeer, пишет SecurityLab. Пиринг при подключении к Vodafone через Inter.link отныне платный, притом тарифы выставляет в данном случае не посредник, а сам Vodafone. Желающие воспользоваться таким подключением теперь вынуждены платить за объемы переданного трафика.

Как было и как будет

Точки IXP существенно упрощают обмен трафиком между многочисленными независимыми сетями, из которых и соткана Всемирная паутина. Такая логика работы сети избавляет от необходимости для каждой из сетей строить собственное физическое соединение с другой сетью – весь обмен трафиком происходит через IXP.

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К этим же точкам подключаются дата-центры, облачные сервисы и пр. Словом, IXP являются частью основы современного интернета.

Само по себе пользование IXP не является бесплатным. Для публичного пиринга (обмена трафиком) нужно оплатить подключение к точке, а также понести ряд технических расходов, включая размещение необходимого оборудования. Однако за сам трафик деньги никто не взимал – счета за переданные объемы информации не выставлялись. Именно это не нравится Vodafone, и именно от этой модели он хочет отказаться.

Меж тем, отсутствие необходимости платить за трафик дало толчок развитию небольших региональных провайдеров. Действующие правила позволяют им обмениваться трафиком с крупными сетями, не тратясь при этом на транзит у промежуточных операторов, отмечает SecutiryLab.

Выгодно всем. Или почти всем

Отсутствие платы за трафик при пользовании точками IXP экономически выгодно, и тому есть наглядное доказательство. В конце октября 2026 г. было опубликовано исследование Internet Society, в котором обмен трафиком через точки IXP оказался намного дешевле по сравнению с покупкой транзита.

В исследовании приводится пример немецкой компании NEXANT, которая подключала одного из региональных провайдеров к упомянутой точке DE-CIX Frankfurt. Согласно приведенным данным, в течение полутора месяцев с момента запуска 63 пиринговых соединений стоимость транзита в расчете на Мбит/с упала на 44%. Также резко уменьшилась средняя задержка при обращении к крупным контентным сетям – с 24 мс до 9 мс, то есть почти втрое.

Но нынешняя реализация обмена трафиком в Сети Vodafone не нравится. Оператор напирает на то, что система избыточно сложна, по крайней мере, для него.

Он утверждает, что в нынешних условиях ему приходится обслуживать свыше 4000 межсетевых подключений, и потому ему хочется упростить себе жизнь и завернуть все через Inter.link. Vodafone утверждает, что это повысит устойчивость сети и заодно улучшит качество связи. Про дополнительную выгоду от получения платы за каждый ГБ переданного трафика оператор умалчивает.

Лучше не стоит

В исследовании Internet Society отдельно приведены примеры негативных последствий столь фундаментального изменения правил работы Всемирной Паутины. В частности, переход на платный пиринг может привести к усилению зависимости небольших провайдеров от более крупных участников рынка.

Про дополнительные расходы на трафик в исследовании тоже говорится. А также в нем упомянут и тот факт, что на деле общая устойчивость Сети вовсе не улучшится – из-за сокращения общего количества независимых маршрутов передачи трафика любой сбой в работе интернета будет затрагивать значительно больше людей, чем сейчас.