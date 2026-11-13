Каждый третй пользователь из США ругает и оскорбляет нейросети. Но делает себе же хуже

Грубость в диалоге с ИИ только мешает

33% пользователей чат-ботов из США ругаются с со своим ИИ-собеседником или даже прибегают к оскорблениям, пишет The Register со ссылкой на результаты исследования компании Searchable.

Исследователи проанализировали 8 млн сообщений переписки с ИИ пользователей-добровольцев, согласившихся принять в нем участие на условиях анонимности. Среди сервисов, применявшихся участниками исследования, ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Claude (Anthropic). В пул данных, подвергнутых анализу, вошла переписка за период с сентября 2025 г. по сентябрь 2026 г.

Помимо склонности трети американских пользователей к проявлению грубости по отношению к большим языковым моделям (LLM), в рамках исследования было установлено, что такое поведение часто оказывается контрпродуктивным. Промпты, содержащие оскорбления и брань, приводили к решению задачи, поставленной перед моделью, вслед за его отправкой, лишь в 24% случаев. Более сдержанные пользователи добивались желаемого результата в 35% случаев.

Изображение сгенерировано ИИ Грубость в диалоге с ИИ только мешает

Searchable – британская технологическая компания. Учреждена в 2025 г. Занимается аналитикой видимости брендов в ответах ИИ-поисковиков и чат-ботов.

Женщины вежливее мужчин

Также выяснилось, что мужчины более склонны к проявлению агрессии в диалогах с чат-ботами на основе больших языковых моделей, нежели женщины. Первые использовали ругательства примерно на треть чаще: 22 случая на 10 тыс. слов против 16,5.

Возраст пользователя тоже коррелирует с количеством проклятий, направляемых в адрес ИИ-собеседника. В возрастной группе 35-44 (миллениалы) уничижительная лексика встречается заметно чаще (21,7 слова на 10 тыс.), нежели в 18-24 (13,3 на 10 тыс.; зумеры).

В региональном разрезе главными грубиянами оказались представители штата Невада (22,7 бранных слова на 10 тыс.), самыми вежливыми – жители Нью-Джерси.

Что раздражает людей

Как рассказал в разговоре с The Register представитель Searchable, 52% грубых сообщений, адресованных чат-ботам, можно разделить на три основные категории, основываясь на предпосылках их возникновения: недовольство тем, что ИИ не выполняет указания, выдает некорректную информацию или плод «галлюцинаций» LLM или неверно интерпретирует пользовательский промпт.

«8% оскорбительных сообщений были отправлены сразу после того, как чат-бот полностью отклонил запрос или начал читать пользователю нотации о правилах безопасности. Отказы в основном поступали после запросов на генерацию изображений, часто с реальными людьми или знаменитостями, а также на написание текста песни стиле конкретного исполнителя», – заявил спикер.

Борьба с грубостью

В ноябре 2026 г. компания Anthropic, разработчик моделей семейства Claude, ввела новые правила пользования сервисами, которыми теперь запрещается проявлять систематическую и бессмысленную жестокость по отношению к Cluade.

Примечательно, что компания решила обновить правила пользования сервисами после появления на GitHub экспериментального проекта «камеры пыток для ИИ». В его рамках авторы попытались воплотить на практике идеи из исследовательской работы "The Pain Axis: LLMs Represent Self-Directed Harm and Act to Relieve It", посвященной тому, как большие языковые модели реагируют на информацию о боли, повторяя человеческие реакции, отмечает The Register.

По мнению Криса Доннелли (Chris Donnelly), главы и основателя Searchable, Anthropic приняла правильное решение, отметив, что порицание абьюзивного поведения в отношении нейросетей позволит улучшить взаимоотношения и между людьми.

«На мой взгляд, изменение политики Anthropic – позитивный шаг, – говорит Доннелли. – Это должно помочь людям извлечь больше пользы из чат-ботов и пресечь уничижительное поведение, которое, как показывают предыдущие исследования, может влиять на то, как люди общаются друг с другом».