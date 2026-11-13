Утром СОРМ, вечером лицензия. В России готовят новые требования к операторам связи, которые дорого обойдутся

Власти хотят обязать интернет-провайдеров закупать системы СОРМ до начала работы, то есть до получения первой выручки. Без этого им не дадут лицензию. Сейчас таких требований нет – можно работать, имея на руках лишь заявку на установку СОРМ. Базовая цена комплекта – минимум 5 млн руб. Это ударит по небольшим провайдерам – имеющиеся начнут уходить с рынка, новые перестанут появляться в том же количестве. Оставшимся крупным игрокам это развяжет руки – отсутствие конкурентов даст им возможность быстрее повышать тарифы.

СОРМ есть? А если не найду?

Российские власти обсуждают новые требования к интернет-провайдерам – они намерены обязать их закупать устройства СОРМ еще до того, как они начнут обслуживать абонентов. Нынешние условия позволяют провайдерам подать заявку на покупку и установку СОРМ и получить лицензию на ведение деятельности – новые требования такую лазейку закрывают.

СОРМ – это система оперативно-розыскных мероприятий, технология, позволяющая силовикам отслеживать трафик и телефонные переговоры россиян.

Пока неизвестно, когда изменения вступят в силу. Как пишут «Известия», в Минцифры России подтверждают, что требования к предварительной покупке СОРМ действительно готовятся к внесению в действующее российское законодательство.

Удар по россиянам

Комплект СОРМ – это очень дорогое удовольствие. Для сравнения, один такой комплект стоит как двухкомнатная квартира в ряде российских городов-миллионников, а в городах поменьше за эту сумму можно найти и трехкомнатную.

Сгенерировано ИИ Для многих российских провайдеров закупка, интеграция и обслуживание СОРМ могут оказаться непосильной ношей

«Стоимость внедрения минимального комплекса СОРМ начинается от 5 млн руб., – сообщил «Известиям гендиректор оператора АО «ЕСК» Алхас Мирзабеков. – Для небольшого локального провайдера с парком в несколько тысяч абонентов это сопоставимо с годовым фондом развития сети».

Опрошенные изданием эксперты прямо заявляют, что расплачиваться за нововведение, с высокой степенью вероятности, придется обычным россиянам – пользователям интернета, которые ежемесячно перечисляют провайдеру часть своей зарплаты. Так, по мнению основателя компании «Интернет-Розыск» Игоря Бедерова, выполнить новое требование окажется по силу в первую очередь крупным провайдерам, а вот для их небольших конкурентов это обернется большой проблемой.

Бедеров привел в пример Москву и Подмосковье, где небольшие провайдеры, по его подсчетам, обслуживают около 30% пользователей домашнего интернета. Он отметил, что если новые условия заставят их закрыть бизнес, то это приведет к снижению конкуренции и развяжет руки оставшимся игрокам в плане индексации тарифных планов.

Схожего мнения придерживается и эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков. Он отмечает, что требование о покупке и установке СОРМ до начала работы «не приведет к повсеместному росту тарифов», но все же может отразиться на стоимости интернета «в тех районах, где из-за новых требований у жителей станет меньше выбора».

Лицензию на стол, СОРМ под стол

Действующее в России законодательство, в которое еще не внесли поправки, позволяет провайдерам получать лицензию на ведение деятельности при наличии у него одной лишь согласованной схемы своей сети связи, если в ней указаны средства СОРМ, притом не только уже установленные, но и те, что лишь планируются к внедрению.

Если предложенные властями изменения вступят в силу, то провайдеры смогут начать обслуживать абонентов не просто после закупки и установки СОРМ, а лишь после того, как это оборудование пройдет приемку у силовых структур.

Несоблюдение новых требований грозит операторам лишением лицензии, причем во внесудебном порядке, подчеркивают собеседники «Известий».

Притом лицензию, в теории, могут отобрать даже у единственного провайдера в населенном пункте. Такой пример привел Олег Яблоков, добавив, что следует до утверждения поправок «продумать порядок перехода абонентов к другому оператору в случае лишения провайдера лицензии»

Кому это выгодно

Опрошенные изданием эксперты открыто говорят о том, что высокая стоимость СОРМ – это следствие сложившейся на рынке олигополии. Это почти монополия, только в данном случае большая часть рынка контролируется не одной гигантской компанией, а несколькими крупными. Малым игрокам почти ничего не остается.

По их словам, оборудование СОРМ выпускают лишь «несколько компаний» – точное число, как и названия вендоров, они не приводят. В результате отпускная цена «железа» оказывается «в десятки раз» выше себестоимости.

Но закупка и интеграция СОРМ – это лишь часть расходов провайдеров, связанных с этой системой. По подсчетам собеседников издания, для операторов с годовой выручкой в пределах 100 млн руб. (таковых в России подавляющее большинство) комплект СОРМ будет стоить более 10 млн руб., и еще около 25 млн руб. придется потратить «на подсистему хранения интернет-трафика с глубиной хранения 30 суток».

Но даже это еще не все – мало просто установить оборудование, его еще нужно обслуживать. Техподдержка СОРМ стоит примерно 10% его стоимости в год, добавил один из собеседников издания.

«Регулятор, очевидно, хочет сделать так, чтобы ни одна минута в телефонных сетях и ни один мегабайт в сетях передачи данных не проходили мимо СОРМ, что, наверное, оправдано геополитической ситуацией», – подытожил он.

Это мнение не разделяет Игорь Бедеров. «Необходимость изменений продиктована не чьим-то желанием «закрутить гайки», а технологической реальностью. Прежние требования к СОРМ носили достаточно рамочный характер и не всегда успевали за развитием сетей и сервисов. Государство закрывает технологические разрывы, накопившиеся за последние годы, и делает систему сбора данных не просто всеобъемлющей, но и более «интеллектуальной» с точки зрения обработки запросов, – заявил он.