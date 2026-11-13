Windows годами нарочно замедляет загрузку приложений, пока пользователи грешат на «железо». У проблемы есть решение

Вышедшая пять лет назад Windows 11 специально замедляет открытие программ, прописанных в автозагрузке. В некоторых случаях задержка исчисляется минутами. Годами пользователи искали проблему в собственных ПК, но во всем оказалась виновата Microsoft.

Кто поставил Windows, тот не спешит

Корпорация Microsoft принудительно замедляет развертывание программ из автозагрузки в Windows 11, чтобы сама система загружалась быстрее, пишет профильный ресурс Windows Latest. В зависимости от количества прописанных в автозагрузке утилит с момента старта ОС до запуска последней программы из этого списка может уходить несколько минут.

Пользователи годами недоумевали, что происходит, и почему их компьютер на современной ОС (Windows 11 вышла в октябре 2021 г.) загружается так медленно, и почему программы, которые должны грузиться вместе системой, появляются с большой задержкой. На Reddit за последние пять лет появилось множество сообщений на эту тему, но Microsoft свои карты не раскрывала.

Тайное стало явным лишь осенью 2026 г. Пользователь Reddit под псевдонимом PersianMG заявил, что смог при помощи всего двух небольших изменений в реестре Windows сократить время автозагрузки всех приложений на его компьютере с 2,5 минут до 30 секунд.

Сгенерировано ИИ Легкий тюнинг пошел Windows 11 на пользу

Заявление PersianMG, как оказалось, не было голословным. Эксперт портала Windows Latest внес в реестр своей ОС те же изменения, и приложения из автозагрузки действительно стали открываться гораздо быстрее.

Что нужно делать

Чтобы ПК на Windows 11 начал грузиться быстрее «без SMS и регистрации», то есть без покупки нового «железа», достаточно открыть редактор реестра и проследовать по пути HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer. Здесь нужно создать новый раздел Serialize. На большинстве ПК его по умолчанию нет.

Затем в этом разделе нужно создать 32-битный параметр DWORD под названием StartupDelayInMSec и оставить у него значение, равное 0. После этого в том же разделе надо создать такой же параметр, но с названием WaitForIdleState. Значение у него тоже должно быть равным 0.

Затем потребуется лишь перезагрузить компьютер.

Параметр StartupDelayInMSec управляет фиксированной задержкой перед запуском приложений автозагрузки в Explorer, а WaitForIdleState определяет, будет ли Windows сначала ждать, пока система перейдет в режим ожидания.

В некоторых случаях, если существенной разницы в скорости загрузки ПК не будет, потребуется сменить значение параметра WaitForIdleState с 0 на 1. В комментариях под постом PersianMG ряд пользователей написали, что в их случае это сделало загрузку ПК значительно более быстрой.

Важно помнить, что любые изменения реестра Windows могут привести к поломке всей системы. Следует заранее создать либо ее полную резервную копию, либо, по меньшей мере, точку восстановления.

У всех по-разному

PersianMG смог сократить время полной загрузки своего ПК в пять раз потому, что в его случае автозагрузка была забита программами и службами. Список включал 30 утилит, шесть скриптов AutoHotkey и множество других служб.

У других пользователей эффект может оказаться не столь значительным, что подтверждают комментарии под постом PersianMG. Один из участников беседы заявил, что на его компьютере с процессором Intel Core Ultra 270K Plus и видеокартой RTX 5080 время запуска программ из автозагрузки сократилось с 90 до 47 секунд

Другой пользователь обнаружил, что время завершения загрузки его ПК на Windows 11 сократилось со 140 до 113 секунд, а у остальных разница составила от 3 до 6 секунд.

Microsoft застряла в прошлом

Искусственное замедление запуска программ из автозагрузки в Windows 11 – это буквально пережиток прошлого. Microsoft внедряла подобные хитрости и в более ранние версии Windows, и причина была той же – она хотела, чтобы сама ОС загружалась быстрее.

Началось все как минимум во времена Windows Vista, а эта система вышла почти 20 лет назад, в январе 2007 г. Она запускала программы автозагрузки с низким приоритетом для процессора и диска в течение 60 секунд.

Есть и другой пример. Появившаяся в 2012 г. всеми нелюбимая Windows 8 и вовсе ждала, пока каждая программа из списка автозагрузки полностью загрузится, прежде чем запустить следующую.

Как пишет Windows Latest, в те времена, когда еще не существовало по-настоящему быстрых SSD-накопителей с NVMe, а объем оперативной памяти достигал в самом лучшем случае 4-8 ГБ, подобные трюки Microsoft были вполне оправданы. Все упиралось в медлительность жестких дисков, которые 20 лет назад были безальтернативным видом основного накопителя в ПК и ноутбуках, а 15 лет назад лишь начинали уступать SSD с интерфейсом SATA.

Но в современных ПК с NVMe SSD и 32 ГБ оперативной памяти Windows буквально тратит время впустую, несмотря на то, что у оборудования достаточно ресурсов для быстрого запуска всех программ из автозагрузки, пишет Windows Latest.