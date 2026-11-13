ИТ-директор «Магнита» на CNews FORUM рассказал, когд начнет применять антропоморфных роботов и квантовые вычисления

Продуктовая сеть «Магнит» в ближайшие полгода начнет использовать роботов при выкладке товара на полки, а антропоморфные роботы в магазинах сети могут появиться в горизонте трех-пяти лет, отметил на CNews FORUM ИТ-директор «Магнита» Вячеслав Кубаев. Квантовые вычисления «Магнит» вместе с «Росатомом» пилотирует уже сейчас, но полноценные внедрения и «квантовый скачок» среди ритейлеров ожидаются в диапазоне 3-10 лет.



Антропоморфные роботы в «Магните»

Перед продуктовым ритейлом в России стоят два системных вызова: первый — дефицит персонала, который сейчас составляет порядка 1,5 млн человек, второй — разрыв между стоимостью ресурсов и инфляцией цен на продукты на полке. Потенциально с обоими вызовами справиться могут роботы и квантовые вычисления, отметил ИТ-директор «Магнита» Вячеслав Кубаев на сцене CNews Forum во время в интервью, которое провела главный редактор CNews Александра Кирьянова.

«Магнит» с 2025 г. проводит серию пилотов с квантовыми вычислениями в ритейл-цепочке

Дефицит персонала в России к 2030 г. вырастет до 2–3 млн человек, причем больше половины из них придется на рабочий персонал. А «ножницы» между стоимостью ресурсов и инфляцией цен на продукты на полке «создают постоянно повторяющееся давление» на эффективность компаний. Бизнесу нужен постоянный источник роста производительности, и технологии могут стать системным решением.

«Если мы говорим про физическую роботизацию, производительность труда на одного человека резко возрастает, — сказал Вячеслав Кубаев. — Когда мы начали серьезно заниматься роботизацией, мы для себя сформулировали развилку между специализированной роботизацией и роботизацией общего назначения, гуманоидной».

Так, специализированная роботизация хорошо подходит для гринфилд-проектов: если компания строит новый распределительный центр или промышленное предприятие, производственную среду там заранее выстраивают под специализированных роботов. Эта технология уже хорошо показывает результат. А вот уже существующие магазины строили в расчете на то, что работать там будут люди. Именно там сосредоточено 85% рабочего персонала, поэтому роботизировать эту часть можно только с помощью антропоморфных роботов.

«Я, конечно, сейчас сильно вперед забегаю: ни завтра, ни послезавтра, не через год в магазинах эта технология не появится, но уже на стратегическом цикле мы это закладываем», — подчеркнул Вячеслав Кубаев, уточнив, что надеется на диапазон 3-5 лет, хотя это серьезно зависит от развития «железа» и алгоритмов.

В течение следующих шести месяцев ритейлер планирует научить робота простым операциям с товарами, которые лежат в магазине, — брать их и выкладывать на полку.

Квантовый компьютер как сервис

В партнерстве с «Росатомом» «Магнит» с 2025 г. проводит серию пилотов с квантовыми вычислениями в ритейл-цепочке. Вячеслав Кубаев пояснил, что у ритейла много оптимизационных задач, которые важны для бизнеса и дают понятные и материальные эффекты, особенно в масштабе крупной продуктовой сети. С математической точки зрения многие из них NP-трудные: когда размерность задачи растет, время на ее решение растет лавинообразно. Для многих таких задач квантовые вычисления потенциально могут показать квантовое превосходство, вместо года точного вычисления оптимизационной задачи можно уложиться в условные день или даже часы.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: Квантовых компьютеров в нашей стране будет немного

В то же время квантовых компьютеров достаточного размера для практических задач пока нет. По словам Вячеслава Кубаева, сейчас они насчитывают десятки кубитов.

«300–500 кубитов — вот граница, когда можно начинать обсуждать по-честному применение квантовых вычислений в практических задачах», — сказал он.

Пока же «Магнит» проверяет квантово-вдохновленные алгоритмы, которые можно реализовать на классических компьютерах, и сравнивает их с классическими алгоритмами на бенчмарках, разбирается, как выстроить архитектуру системы. Пока задачи решаются приблизительно, с помощью классических солверов, но когда квантовый вычислитель станет доступен, на него можно будет переключиться без переписывания задачи, сохранив архитектуру.

По мнению Вячеслава Кубаева, квантовых компьютеров в нашей стране будет немного. Вероятнее всего модель потребления: подать заявку, встать в график расчета, разместить задачу через облачный сервис, получить результат и заплатить за расчет.

«То есть это скорее инфраструктурно-платформенное предоставление модели, нежели просто “купи-продай квантовый компьютер”. Но могу ошибаться, это сильно зависит от того, как наука пойдет», — заключил Кубаев.

Ранее CNews писал о том, что в России начались продажи квантовых компьютеров на 4,8 или 10 кубитов. Целевая аудитория — исследовательские центры, университеты и компании, а не обычные пользователи. Базовая модель оценивается в 170 млн руб.