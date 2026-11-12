HP выпустила настольный ПК на Linux по цене жилого дома

HP выпустила настольный компьютер ZGX Fury G1n AI Station – полноценную рабочую станцию на ARM-платформе Nvidia, в которой полтерабайта сверхбыстрой оперативной памяти. Это ультимативное устройство в формате башенного системного блока, и стоит оно от 10,9 млн руб. – в российских регионах за эти деньги можно купить полноценный современный дом. В качестве операционной системы используется Ubuntu Linux.

Компьютер по цене жилья

В США начались продажи новой рабочей станции HP ZGX Fury G1n AI Station на базе Ubuntu, которая выглядит как обычный системный блок. Внутри нет процессора Intel или AMD – основу новинки составляет аппаратная платформа компании Nvidia, построенная на современной архитектуре ARM.

Главная особенность HP ZGX Fury G1n AI Station – это ее цена. Устройство доступно «всего» за $132 тыс. или примерно за 10,9 млн руб. по курсу ЦБ на 12 ноября 2026 г.

Самая топовая модификация стоит $136 тыс. или более 11,2 млн руб. Таким образом, настольный ПК с нестандартной начинкой продают по цене полноценного современного дома в российской провинции.

За что такие деньги

HP ZGX Fury G1n AI Station отличается от подавляющего большинства настольных ПК в первую очередь тем, что «на борту» у нее 496 ГБ оперативной памяти, притом очень скоростной. Используются модули LPDDR5X-6400 с пропускной способностью вплоть до 396 ГБ/с.

Сгенерировано ИИ Настольный компьютер по цене жилья - теперь реальность

Основу рабочей станции составляет 72-ядерный процессор Neoverse V2 Grace на архитектуре ARM. Он работает в паре со встроенным графическим процессором Blackwell Ultra, который взаимодействует с памятью HBM3e объемом 256 ГБ. Ее пропускная способность – 7,1 ТБ/с.

Один из вариантов использования новинки – это вычисления для искусственного интеллекта. В этом сценарии производительность рабочей станции будет достигать 20 PFLOPS в режиме FP4.

Если нужно больше

Начальная и по совместительству самая доступная комплектация нового творения HP отличается отсутствием дискретной видеоподсистемы. Все графические вычисления ложатся на плечи решения, интегрированного в центральный процессор.

За дополнительную плату можно выбрать комплектацию HP ZGX Fury G1n AI Station с дискретными видеокартами серии Nvidia RTX PRO Blackwell, RTX PRO 2000 Blackwell или RTX PRO 4000 Blackwell SFF. Каждая из них поставляется с собственной видеопамятью стандарта GDDR7, объем которой варьируется от 16 до 24 ГБ в зависимости от выбранной модели.

В корпусе помещаются накопители суммарным объемом до 32 ТБ, плюс есть три слота расширения PCIe 5.0 и два порта высокоскоростных оптических интерфейса QSFP112, позволяющие передавать данные со скоростью 400 Гбит/с по каждому из них.

Чтобы все это работало, требуется мощный блок питания. В комплект поставки входит модель на 1,6 кВт. А чтобы ничего из перечисленного не сгорело, HP предусмотрела штатную систему жидкостного охлаждения.

Целевая аудитория

По умолчанию HP ZGX Fury G1n AI Station предполагает настольное или напольное размещение, на что явно указывает форм-фактор корпуса. Однако HP предусмотрела опцию размещения рабочей станции в серверной стойке, но с учетом ее габаритов она займет много места – 5U.

Основная целевая аудитория новинки – это компании, которым нужно на регулярной основе запускать тяжелые нейросети, но не в интернете, а непосредственно внутри своей локальной инфраструктуры.

С завода новая рабочая станция HP поставляется с предустановленной ОС Linux Ubuntu 24.04 LTS, что в теории позволит использовать ее в качестве обычного настольного ПК.