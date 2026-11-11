Xiaomi выпустила дешевый смартфон с огромной батареей и солидным объемом памяти. Продается в России

Xiaomi выпустила в России смартфон X8s под своим дочерним брендом Poco. Мобильник характеризуется сравнительно доступной по нынешним меркам ценой, аккумулятором более 6000 мАч, небольшим экраном и памятью 8 ГБ RAM в базовой комплектации. Корпус телефона выполнен из алюминия, но сзади – стекло, а не металл.

Старт продаж

В России начались продажи смартфона Xiaomi Poco X8s. Он характеризуется в первую очередь большим объемом памяти – даже в базовой комплектации у него 8 ГБ RAM и 256 ГБ ROM, и это на фоне дефицита чипов памяти и их дороговизны.

В начальной версии Poco X8s в России стоит 25,6 тыс. руб., но также есть модификация за 30,7 тыс. руб. Единственное ее отличие заключается в большем объеме памяти – 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной. Все прочие характеристики такие же, как у версии за 25,6 тыс. руб.

Несмотря на то, что продажи Poco X8s в России начались утром 11 ноября 2026 г. по Москве, к моменту выхода материала найти его было непросто. На официальном российском сайте Xiaomi (mi.com/ru), в отличие от казахстанского, информации об этом телефоне не было, а в ассортименте крупнейших офлайн-ритейлеров России он отсутствовал. Редакция CNews нашла его только на отечественных маркетплейсах со сроком доставки менее недели, а также на китайском AliExpress.

Xiaomi Poco X8s

На выбор доступно три цвета корпуса – черный, светло-синий и белый.

В руке точно поместится

Одна из основных отличительных особенностей Poco X8s – его небольшие габариты за счет экрана с диагональю 6,35 дюйма. В эпоху 6,8-6,9-дюймовых мобильников он вполне может считаться компактным.

Маркетплейсы уже вовсю торгуют новым смартфоном

Размеры Poco X8s – 151,1 мм высоту, 71,8 мм в ширину и 8 мм в толщину при весе 187 граммов. Его корпус выполнен из алюминия, а заднюю панель украшает стекло. Для сравнения, стеклянно-алюминиевый Apple iPhone 18 Pro Max с экраном на 6,9 дюйма весит 249 граммов при размерах 163,4х78х8,75 мм, а габариты 6,3-дюймового iPhone 18 Pro – 150х 71,9х 8,75 мм при весе 211 граммов.

Офлайн-розница пока в отстающих

При этом внутри Poco X8s батарея на 6330 мАч против 4288 у iPhone 18 Pro и 5391 мАч у iPhone 18 Pro Max.

Память, экран, аккумулятор

В Poco X8s используется оперативная память LPDDR4X и флеш-накопитель стандарта UFS 2.2. Аккумулятор смартфона поддерживает проводную зарядку до 100 Вт по интерфейсу USB-C. Есть 22,5-ваттная обратная зарядка, то есть телефон можно использовать в качестве внешнего аккумулятора, а вот беспроводная зарядка в нем не заявлена.

Xiaomi Рамки у экрана не очень большие

Экран смартфона – это матрица AMOLED на 6,35 дюйма с разрешением 2656х1220 точек и плотностью 460 пикселей на дюйм. Частота обновления дисплея варьируется от 1 до 120 Гц, пиковая яркость – 3500 нит, глубина цвета – 12 бит. Есть поддержка технологий улучшения изображения Dolby Vision первого поколения и HDR10+, а также реализована улучшенная поддержка касаний мокрыми пальцами.

Фотокамеры и процессор

Основу Poco X8s составляет процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, к которому «прикрутили» систему охлаждения Poco 3D IceLoop. Это сравнительно современный чип – он вышел полтора года назад, в мае 2025 г., и выпускается по техпроцессу 4 нм.

Вычислительный модуль процессора состоит из восьми ядер разбит на три кластера. В первом – одно ядро Kryo Prime (Cortex-A720) на частоте 2,8 ГГц, во втором четыре ядра Kryo Gold (Cortex-A720) на 2,4 ГГц, в третьем – три ядра Kryo Silver (Cortex-A520) на 1,84 ГГц. Также наличествует видеоподсистема Adreno 722.

Результат тестирования процессора в AnTuTu 11 – около 1,33 млн баллов. В GeekBench 6 он получил 4100 баллов в многоядерном режиме.

Сзади у смартфона находится блок из трех камер, основная среди которых – это сенсор Light Fusion 800 на 50 МП. Размер пикселя – 2 мкм, размер самого датчика – 1/1,55", апертура – f/1.77. Есть оптическая стабилизация изображения.

Xiaomi Основная камера

Второй модуль – телефото 50 МП. Апертура – f/2,2, эквивалентное фокусное расстояние – 57 мм.

Дополняет картину сверхширокоугольная камера с разрешением 8 МП и апертурой f/2,2. Тыльная камера может снимать видео в 4К на 30 кадрах в секунду и Full HD в 60 кадрах.

Фронтальная камера получила 20-мегапиксельный сенсор. Запись 4К-роликов не поддерживается – максимум Full HD на 60 кадрах.

Для России не очень подходит

В Poco X8s реализована поддержка двух SIM-карт. Режимы следующие: nanoSIM + nanoSIM; nano SIM + eSIM; eSIM + eSIM.

Поддержка российских 5G-сетей не заявлена

Телефон не адаптирован для работы в российских сотовых сетях пятого поколения (5G). Он поддерживает не диапазон n79 (4,4-4,99 ГГц), который используется в этих сетях. А вот в «золотом диапазоне» 3,4-3,8 ГГц, он же n78, смартфон работать умеет. Он используется в 5G-сетях во многих других странах мира, но только не в России.

Прочие характеристики

Poco X8s поставляется с модулями Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и NFC. Есть массив из трех микрофонов, технология улучшения звука Dolby Atmos.

Xiaomi Доступные цвета корпуса

С завода смартфон поставляется с прошивкой Xiaomi HyperOS 3. Зарядное устройство и защитный чехол – в комплекте. Также производителем заявлена максимальная защита от воды и пыли – IP68.