Дипфейки для обмана пользователей мошенниками стали массовыми. Их создание подешевело в 100 раз

Развитие ИИ делает когда-то трудоемкие технологии мошенничества массовыми. Количество инцидентов с применением дипфейков растет в геометрической прогрессии, потому что купить их теперь можно всего за $5, а арендовать за 50 рублей.



Дипфейки резко подешевели

Развитие нейросетей привело к резкому снижению затрат на генерацию дипфейков. За последние два года их производство подешевело более чем в 100 раз, пишут «Известия», ссылаясь на данные учредителя агентства правовой помощи «Юнона» Марины Павловой.

Если раньше создание качественной подделки в зависимости от сложности могло стоить более $500, то сейчас отдельный дипфейк можно сгенерировать всего за $5 или даже дешевле, подтвердил изданию стократное удешевление технологии независимый специалист по криптовалютным расследованиям Григорий Осипов.

Дипфейк — это реалистичное изображение, аудио или видео, созданное с помощью ИИ.

Сложная технология стала простой

Дипфейки используются киберпреступниками, в основном, для получения финансовой выгоды, обмана и манипуляций. Для этого часто даже не требуется идеальное качество. Короткое голосовое сообщение или видеозвонок может убедить жертву сделать то, что от нее требуется.

Сгенерировано ИИ С помощью дипфейков злоумышленники заставляют жертву сделать то, что им нужно

Готовые медиашаблоны в теневом сегменте интернета можно купить по еще более низким ценам, по словам Павловой. Их сдают в аренду для мошеннических схем, добавил Осипов.

Иногда готовую подделку по шаблону можно изготовить примерно за 50 руб., отметил председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.

Раньше для создания видео требовались навыки работы с программами для монтажа и рендеринга, а также мощные компьютеры. Теперь несколько легальных сервисов — для клонирования голоса, создания цифрового аватара и обработки изображения — можно объединить в одну цепочку, пояснил Осипов.

Количество атак растет

Как писал CNews в конце 2025 г., каждый десятый россиянин уже сталкивался с попытками дипфейк-мошенничества.

Специалисты VisionLabs в 2025 г. обнаружили в российском интернете 627 уникальных дипфейков. За девять месяцев 2026 г. их количество составило уже около 900. Причем цифры эти не отражают общего количества атак, число которых достигает десятков тысяч в год, так как один и тот же материал злоумышленники могут использовать многократно, рассказал «Известиям» генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков.

На смену примитивным подделкам пришли скоординированные атаки на бизнес, финансовый сектор и частных лиц, сообщил CNews представитель Sitronics Group в августе 2026 г. С начала года на тот момент, по сведениям компании, мошенники обманули с помощью дипфейков порядка 4 тыс. человек, а ущерб оценивается в десятки миллиардов рублей.

Сбербанк оценивает рост количества инцидентов с использованием дипфейков за последние полтора года в 26 раз. В ближайший год их количество может увеличиться еще на 10%–15%, полагает основатель Rodin.Capital Алексей Родин.