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США хотят запретить ввоз сетевых модулей из Китая. Microsoft просит этого не делать - по всей стране встанет строительство ЦОДов

Microsoft против возможного запрета на использование китайских оптических трансиверов в центрах обработки данных. Возможность ограничения импорта из соображений национальной безопасности рассматривает FCC. Microsoft и ITI считают, что запрет помешает дальнейшему развертыванию ЦОДов, поскольку КНР доминирует на рынке трансиверов, и найти замену ее продукции быстро не удастся.

Лоббистские усилия Microsoft

Корпорация Microsoft пытается предотвратить введение запрета на импорт в США оптических трансиверов из Китая, которого добивается Федеральная комиссия по связи (FCC), поскольку это может помешать запуску новых дата-центров.

По сообщению Reuters, «Редмондский гигант» совместно с организацией ITI провел встречу с представителями Управления научно-технической политики (OSTP; входит в состав Исполнительного офиса президента США) и Совета национальной безопасности США (NSC).

Information Technology Industry Council (ITI) – это глобальная торговая ассоциация и лоббистская группа, которая представляет интересы крупнейших мировых компаний в сфере ИТ и ИКТ. В число участников ассоциации, в частности, входят Apple, Google, IBM, Intel, Microsoft и Samsung.

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Изображение сгенерировано ИИ
Microsoft против возможного запрета на использование китайских оптических трансиверов в центрах обработки данных

«Это [запрет на ввоз трансиверов из КНР] может привести к полной остановке развертывания центров обработки данных, – заявил исполнительный вице-президент ITI по вопросам политики и главный юрисконсульт Джон Миллер (John Miller). – «… Эти чипы [ИИ-ускорители] без оптических трансиверов могут просто лежать без дела и ждать, пока у вас не появятся трансиверы, чтобы соединить их друг с другом».

Оптические трансиверы, или приемопередатчики представляют собой модули, подключаемые к оборудованию и предназначенные для преобразования электрических сигналов в световые и дальнейшей их передачи в виде импульсов по волоконно-оптическому кабелю.

Важная технология для дата-центров

Как отмечает Tom’s Hardware, в дата-центрах все чаще применяются устройства этого типа совместно с оптоволоконными кабелями для организации скоростного канала обмена данными между ИИ-GPU и группами серверов. Помимо высокой пропускной способности такой подход гарантирует низкий уровень задержки, экономию электроэнергии и менее высокий уровень тепловыделения по сравнению с использованием традиционных соединений на основе медного кабеля.

Компании из КНР в настоящее время контролируют около 66% мирового рынка оптических трансиверов. Таким образом, введения запрета на импорт китайской продукции сильно ударит по американским компаниям, занимающихся строительством новых дата-центров – приобрести ее станет значительно сложнее.

В США существует всего две компании, производящие оптические трансиверы, подходящие для нужд дата-центров, – Coherent и Lumentum. Однако, как отмечает Tom’s Hardware, на данный момент они не способны оперативно масштабировать производство в той мере, в которой этого необходимо для удовлетворения спроса со стороны операторов дата-центров. В то же время одна только китайская Innolight контролирует 27% мирового рынка.

Угроза национальной безопасности

В августе 2026 г. CNews писал о том, что FCC разрабатывает постановление, которое запретит импорт оптических трансиверов китайского производства. Ведомство планировало опубликовать решение до конца 2026 г.

<p>Иван Волков, Content AI: Менять работающую систему ради ИИ никто не будет, гибридный подход выгоднее</p>
Иван Волков, Content AI: Менять работающую систему ради ИИ никто не будет, гибридный подход выгоднее Цифровизация

Необходимость введения запрета обосновывается соображениями национальной безопасности. Американцы опасаются, что трансиверы китайского происхождения могут быть компрометированы и использоваться Пекином для хищения данных, обрабатываемых в дата-центрах, установки в инфраструктуру вредоносного ПО или даже вывода ее из строя на расстоянии.

FCC также стремится предотвратить распространение китайских компонентов в американских дата-центрах во избежание ситуации, сложившейся с Huawei. В момент, когда компания угодила «черный список» Минторга США, оборудования ее производства было уже довольно глубоко интегрировано в американскую телеком-инфраструктуру. Замена китайского оборудования на «железо» доверенных поставщиков вроде Nokia или Ericsson дорого обошлась как операторам связи, так и американским налогоплательщикам.

Впрочем, помимо полного запрета на импорт трансиверов из КНР, администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) рассматривает и компромиссный вариант. Он предусматривает введение ограничений на ввоз устройств следующего поколения, обеспечивающих пропускную способность в 3,2 Тбит/с и выше. Массовое производство таких модулей начнется в 2028 г., а переход индустрии дата-центров на нее – в 2029 г. Выбор этого подхода даст американским производителям какое-то время на расширение производственных мощностей.

Microsoft и дата-центры

Microsoft в настоящее время ведет строительство 35 дата-центров в одних только США и планирует построить еще 134. Некоторые из проектов сталкиваются с проблемами. Так, в июле 2026 г. климатические активисты атаковали строящийся дата-центр компании в Амстердаме, закидав его фундамент резиновыми шариками с потенциально опасной химической смесью внутри.

В ноябре 2026 г. CNews писал о том, что протест против строительства ЦОД вылился в акцию вандализма и привело к массовым арестам в Амстердаме. Протестующие ворвались на площадку, где строится дата-центр для Microsoft, и нанесли зданию повреждения.

Дмитрий Степанов

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