США хотят запретить ввоз сетевых модулей из Китая. Microsoft просит этого не делать - по всей стране встанет строительство ЦОДов

Лоббистские усилия Microsoft

Корпорация Microsoft пытается предотвратить введение запрета на импорт в США оптических трансиверов из Китая, которого добивается Федеральная комиссия по связи (FCC), поскольку это может помешать запуску новых дата-центров.

По сообщению Reuters, «Редмондский гигант» совместно с организацией ITI провел встречу с представителями Управления научно-технической политики (OSTP; входит в состав Исполнительного офиса президента США) и Совета национальной безопасности США (NSC).

Information Technology Industry Council (ITI) – это глобальная торговая ассоциация и лоббистская группа, которая представляет интересы крупнейших мировых компаний в сфере ИТ и ИКТ. В число участников ассоциации, в частности, входят Apple, Google, IBM, Intel, Microsoft и Samsung.

Изображение сгенерировано ИИ Microsoft против возможного запрета на использование китайских оптических трансиверов в центрах обработки данных

«Это [запрет на ввоз трансиверов из КНР] может привести к полной остановке развертывания центров обработки данных, – заявил исполнительный вице-президент ITI по вопросам политики и главный юрисконсульт Джон Миллер (John Miller). – «… Эти чипы [ИИ-ускорители] без оптических трансиверов могут просто лежать без дела и ждать, пока у вас не появятся трансиверы, чтобы соединить их друг с другом».

Оптические трансиверы, или приемопередатчики представляют собой модули, подключаемые к оборудованию и предназначенные для преобразования электрических сигналов в световые и дальнейшей их передачи в виде импульсов по волоконно-оптическому кабелю.

Важная технология для дата-центров

Как отмечает Tom’s Hardware, в дата-центрах все чаще применяются устройства этого типа совместно с оптоволоконными кабелями для организации скоростного канала обмена данными между ИИ-GPU и группами серверов. Помимо высокой пропускной способности такой подход гарантирует низкий уровень задержки, экономию электроэнергии и менее высокий уровень тепловыделения по сравнению с использованием традиционных соединений на основе медного кабеля.

Компании из КНР в настоящее время контролируют около 66% мирового рынка оптических трансиверов. Таким образом, введения запрета на импорт китайской продукции сильно ударит по американским компаниям, занимающихся строительством новых дата-центров – приобрести ее станет значительно сложнее.

В США существует всего две компании, производящие оптические трансиверы, подходящие для нужд дата-центров, – Coherent и Lumentum. Однако, как отмечает Tom’s Hardware, на данный момент они не способны оперативно масштабировать производство в той мере, в которой этого необходимо для удовлетворения спроса со стороны операторов дата-центров. В то же время одна только китайская Innolight контролирует 27% мирового рынка.

Угроза национальной безопасности

В августе 2026 г. CNews писал о том, что FCC разрабатывает постановление, которое запретит импорт оптических трансиверов китайского производства. Ведомство планировало опубликовать решение до конца 2026 г.

Необходимость введения запрета обосновывается соображениями национальной безопасности. Американцы опасаются, что трансиверы китайского происхождения могут быть компрометированы и использоваться Пекином для хищения данных, обрабатываемых в дата-центрах, установки в инфраструктуру вредоносного ПО или даже вывода ее из строя на расстоянии.

FCC также стремится предотвратить распространение китайских компонентов в американских дата-центрах во избежание ситуации, сложившейся с Huawei. В момент, когда компания угодила «черный список» Минторга США, оборудования ее производства было уже довольно глубоко интегрировано в американскую телеком-инфраструктуру. Замена китайского оборудования на «железо» доверенных поставщиков вроде Nokia или Ericsson дорого обошлась как операторам связи, так и американским налогоплательщикам.

Впрочем, помимо полного запрета на импорт трансиверов из КНР, администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) рассматривает и компромиссный вариант. Он предусматривает введение ограничений на ввоз устройств следующего поколения, обеспечивающих пропускную способность в 3,2 Тбит/с и выше. Массовое производство таких модулей начнется в 2028 г., а переход индустрии дата-центров на нее – в 2029 г. Выбор этого подхода даст американским производителям какое-то время на расширение производственных мощностей.

Microsoft и дата-центры

Microsoft в настоящее время ведет строительство 35 дата-центров в одних только США и планирует построить еще 134. Некоторые из проектов сталкиваются с проблемами. Так, в июле 2026 г. климатические активисты атаковали строящийся дата-центр компании в Амстердаме, закидав его фундамент резиновыми шариками с потенциально опасной химической смесью внутри.

В ноябре 2026 г. CNews писал о том, что протест против строительства ЦОД вылился в акцию вандализма и привело к массовым арестам в Амстердаме. Протестующие ворвались на площадку, где строится дата-центр для Microsoft, и нанесли зданию повреждения.