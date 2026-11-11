Копеечное устройство позволяет вернуть к жизни легендарные ноутбуки Lenovo. Новые покупать не придется

Списанные ноутбуки Lenovo ThinkPad с заблокированным BIOS оказалось можно разблокировать при помощи программатора по цене меньше 1000 руб. Такие ноутбуки часто продаются на онлайн-барахолках по очень низкой цене именно из-за блокировки BIOS и стоят в разы дешевле новых. После сброса пароля ноутбуком можно пользоваться полноценно.

Простое решение вопроса

Списанные различными компаниями ноутбуки Lenovo ThinkPad заблокированным BIOS, которые из-за такой особенности чаще всего отправляются в утиль, теперь можно быстро и просто возвращать в рабочее состояние. Как пишет Tom’s Hardware, для этого потребуется лишь один раз купить программатор CH431A, который открыто продается на многих площадках и стоит в пределах $10 или около 830 руб. по курсу ЦБ на 11 ноября 2026 г.

Найти ноутбуки Lenovo с заблокированным BIOS можно на сайтах с объявлениями или на интернет-аукционах. Они встречаются очень часто, поскольку Lenovo – это крупнейший в мире производитель компьютеров. В III квартале 2026 г. (1 июля – 30 сентября) она заняла 27,1% рынка, а у ее ближайшего конкурента, HP, было лишь 18% (данные исследовательской компании Gartner).

Источников ноутбуков с заблокированным BIOS чаще всего являются различные организации – частные пользователи довольно редко ставят пароль на базовую систему ввода-вывода. В целях обеспечения ИТ-безопасности компании часто устанавливают такие пароли перед выдачей ноутбуков своим сотрудникам. Когда эти мобильные ПК списываются, компании не удосуживаются снять пароль и нигде не хранят его. В результате заблокированные ноутбуки, в том числе Lenovo, попадают на вторичный рынок по очень низкой цене, а то и вовсе утилизируются.

Раз-два – и готово

Для разблокировки BIOS в ноутбуках Lenovo потребуется, помимо дешевого программатора CH431A, любой другой ноутбук или ПК. Этот метод обхода ограничения рассмотрел на своем канале YouTube-блогер Rebooted by Hileeq, но сам по себе он известен в узких кругах ремонтников. Автор ролика продемонстрировал лишь, что воспользоваться этим способом может любой пользователь без обращения в сервисный центр.

Сгенерировано ИИ Списанным ноутбукам Lenovo можно дать вторую жизнь

Единственное ограничение – метод работает только с ноутбуками ThinkPad на базе процессоров Intel Core поколений с четвертого по восьмое. Такие CPU Intel выпускала с 2013 по 2020 гг.

Программатор в этом методе используется для чтения, записи, стирания и сохранения данных в EEPROM и SPI флэш-памяти. При этом конструкция программатора позволяет обойтись без вспомогательных инструментов – не потребуется даже паяльник. Нужно будет лишь подключить к нему микросхему BIOS на целевом ноутбуке при помощи комплектного длинного шлейфа с подпруженными контактами, а сам программатор поместить в USB-порт другого компьютера.

Немного компьютерной магии

Все действия с ноутбуком следует выполнять при отключенном аккумуляторе, без подключения кабеля питания, а также без планок оперативной памяти. После подключения программатора к ноутбуку и компьютеру потребуется запустить утилиту NeoProgrammer, после чего с ее помощью можно будет считать и сохранить копию BIOS.

Также потребуется скачать в интернете специальный автопатчер – небольшую программу за авторством пользователя Knucklegrumble, в которую нужно загрузить сохраненную копию BIOS. Она автоматически внесет необходимые изменения и сохранит модифицированную прошивку в отдельный файл.

После этих процедур нужно будет стереть прошивку из памяти микросхемы BIOS и записать в нее пропатченный файл при помощи все той же утилиты NeoProgrammer, а затем включить ноутбук, предварительно вставив планку ОЗУ, и попытаться зайти в BIOS. На экране появится окно ввода пароля, можно ввести любое значение, а затем принудительно выключить ноутбук.

Следующий этап – повторное копирование в память BIOS оригинальной прошивки, сохраненной ранее. После всех перечисленных манипуляций пароль на BIOS будет сброшен.

Главное – найти брешь

Как пишет Tom’s Hardware, возможность сброса пароля в BIOS ноутбуков Lenovo появилась благодаря уязвимости в архитектуре проверки прошивки и драйверов Lenovo. Lenovo фактически предоставляет драйвер EmulatedEepromDxe, необходимый для эксплойта, и этот драйвер позволяет считывать и записывать данные в микросхему BIOS. При этом искомый пароль хранится там, где он рассматривается как память EEPROM, что позволяет перезаписывать или удалять его.

Пока нет информации, подходит ли этот метод для сброса паролей на ноутбуках Lenovo с другими процессорами.