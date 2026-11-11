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Экс-главу ИТ-«дочки» Минтранса посадили на четыре года

Бывшего главу ведущего интегратора Минтранса «Защитаинфотранс» приговорили к четырем годам исправительной колонии и трехлетнему запрету занимать руководящие должности в подконтрольных государству компаниях.

Басманный районный суд Москвы признал виновным бывшего гендиректора госпредприятия «Защитаинфотранс» (подведомственное предприятие Минтранса) Вячеслава Смирнова.

Смирнов признан виновным в мошенничестве при эксплуатации СС ТМК (Система сбора результатов технического состояния и мониторинга транспортных объектов), созданной «Защитаинфотранс» по заказу Минтранса.

Суд приговорил Смирнова к четырем годам исправительной колонии, а также запрету в течении трех лет занимать руководящие должности в подконтрольных государству компаниях. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Минтранса к Смирнова о взыскании с него 73 млн руб., потраченных на эксплуатацию СС ТМК.

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Сгенерировано ИИ
Экс-главу ведущего интегратора Минтранса «Защитаинфотранс» приговорили к четырем годам колонии
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СС ТМК эксплуатировалась с 2015 по 2022 гг., но у нее не было пользователей.

Прокуратура просила приговорить Смирнова к 4,5 годам тюрьмы. Адвокат просила проговорить Смирнова к выплате штрафа или условному сроку.

Игорь Королев

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