VK заподозрила подрядчиков в обучении ИИ на ее данных

Холдинг VK в рамках смены партнера по массовой проверке бумажных студенческих билетов для организации доступа к «VK Музыка» по сниженной цене попросила потенциальных ИТ-подрядчиков сообщить о планах использовать полученные данные для обучения ИИ-моделей. Также на повестке подтверждение введения запрета на такие действия. Эксперты считают, что собранный массив студенческих билетов действительно представляет собой высокоценный материал для систем компьютерного зрения. При этом само обучение нового ИТ-сервиса могло быть на руку VK, так как это улучшает работу.

«ВК» ищет нового ИТ-партнера, но с условием

Как выяснил CNews, ООО «ВК» (холдинг VK) начал поиск нового сервиса автоматической онлайн-проверки бумажных студенческих билетов высших учебных заведений в рамках оформления студенческой подписки в «VK Музыке» по сниженной цене.

Информация для подрядчиков размещена на сайте «Росэлторг». Предложения принимают через эту площадку, как следует из документов запроса. В VK подтвердили CNews, что ищут нового партнера, который будет проверять студенческие билеты для оформления подписки по 99 руб. в «VK Музыке».

ИИ VK ищет нового партнера для организации доступа к сервису музыки по студенческим билетам

В документации к запросу потенциальных подрядчиков просят заполнить необходимые формы, в том числе указать, где хранятся и обрабатываются данные, какие субподрядчики задействованы, как соблюдается закон о персональных данных (152-ФЗ) и как данные удаляются. Кроме того, нужно подтвердить, используются ли данные заказчика для обучения моделей и можно ли такое использование полностью запретить.

В прайс-листе, приложенном к закупочной документации, VK обозначил интересующие объемы — это довольно стандартные 15 тыс. и 25 тыс. проверок в месяц, или до 300 тыс. в год.

Как пояснили CNews в пресс-службе VK, сервис «VK Музыка» предлагает несколько видов подписок, в том числе для студентов. Стоимость студенческой подписки — 99 руб., она предназначена для студентов вузов и ссузов. Сейчас это уникальная опция на рынке музыкальных сервисов с более доступной и выгодной стоимостью для студентов, утверждают в VK. Для подключения такой подписки нужно подтвердить соответствие этому критерию — предоставить студенческий билет для проверки онлайн.

Почему меняют подрядчика

Функциональность проверки студенческого реализована в «VK Музыке» с 2019 г. «Сейчас мы ищем новый сервис, который продолжал бы обрабатывать эту информацию», — сообщили CNews в компании. При попытке зарегистрироваться VK предлагает пройти такую проверку, а студентам предлагают автоматически согласиться с правилами акции в редакции от 17 февраля 2025 г., где организатор поручает обработку собираемых данных ООО «Кабутек» (в целях предоставления участникам акции подписки). В самом холдинге не раскрыли информацию, какого именно партнера меняют.

Как сообщал CNews, ООО «Кабутек» (бренд Idngo) действительно будет ликвидировано: компания разослала своим партнерам предупреждение о прекращении работы с декабря 2026 г. Idngo сотрудничала в разное время с VK, Wildberries, «Авито», Belkacar, следует из ее документов. Среди партнеров она указала «Лигу ставок», «Модульбанк», «Профи.ру», «Цифра Брокер», Lamoda и других. Эксперты указывали на сходство клиентских баз «Кабутека» и британского стартапа Sumsub с российскими корнями, который ушел из России.

Функциональность нового сервиса

В закупочной документации описана функциональность нового ИТ-решения, которое планирует получить VK. Компании нужен API-сервис, который принимает фото студенческого билета и при необходимости данные анкеты, распознает поля документа, проводит набор проверок и возвращает структурированный результат. Модель поставки по умолчанию — SaaS.

Среди проверок: тип документа, качество изображения, полнота, срок действия, признаки редактирования и замены фото, определение снимка экрана, согласованность с анкетой и повторное использование документа. Итог — одно из четырех решений: одобрено, окончательный отказ, нужна повторная загрузка или нужна ручная проверка.

По ориентирам заказчика, 95% запросов должны обрабатываться не дольше 90 секунд (максимум — 120), ручная проверка — занимать до 5 минут, а доступность сервиса — составлять 99,5% в месяц. Доля автоматических решений — 70–80%, ее уточнят по итогам пилота.

В базовую цену не входят селфи, проверка «живости», сравнение лица с фото, видеоидентификация и проверка по государственному реестру. Эти функции можно предложить как отдельные опции.

До промышленного запуска «ВК» планирует провести пилот на согласованной выборке документов. Для чего компании нужна проверка, в документах не указано.

Зачем нейросетям такие данные

Студенческий билет содержит персональные данные: ФИО, фотографию, сведения о вузе и другую информацию, по которой его обладателя можно идентифицировать, пояснил CNews директор Института интеллектуальных кибернетических систем (ИИКС) НИЯУ МИФИ Константин Когос.

По его словам, согласно 152-ФЗ оператор обязан защищать такие данные, и если разрешить нейросетям обучаться на них, их конфиденциальность окажется под угрозой.

«Наивно думать "да кому это нужно"“, потому что у разработчиков ИИ огромный спрос на любые сведения. Anthropic, например, тратила десятки миллионов долларов на покупку бумажных книг для обучения моделей, а во внутренних документах компания называла целью сканирование всех книг в мире», — рассказал Константин Когос.

Вторая проблема, говорит эксперт, — в слабой объяснимости генеративного ИИ.

«Модели с триллионами параметров хорошо справляются с задачами, но как именно они приходят к результату — до конца непонятно, поэтому крупные разработчики держат отдельные подразделения, которые занимаются только этим вопросом. Чем хуже мы понимаем, как работает система, тем сложнее предсказать, как будут использованы сведения, на которых ее обучили. Это очень актуальный вопрос для индустрии, он обсуждается прямо сейчас на заседании научного совета РАН "Информационная безопасность", которое проходит в МИФИ», — уточнил Константин Когос.

Для систем компьютерного зрения (CV) массив студенческих билетов представляет собой высокоценный материал, добавил председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России, основатель компании «Интернет-Розыск» (входит в ГК «Киберсистема») Игорь Бедеров.

«Во-первых, это размеченные или легко размечаемые данные для обучения моделей распознавания документов, определения их подлинности, выявления признаков подделки или повторного использования одного и того же билета разными людьми. Во-вторых, это материал для тренировки антифрод-моделей: если у сервиса накапливаются сотни тысяч изображений, он может научиться отличать реальный бумажный билет от фотошопа, скриншота или чужого документа. В-третьих, изображения лиц на документах — даже если это не полноценная биометрия в терминах 152-ФЗ, а фотография на документе — могут использоваться для задач, смежных с распознаванием лиц, что всегда требует повышенного внимания с точки зрения правового режима», — пояснил CNews Игорь Бедеров.

Кроме того, студенческие базы — это еще и «цифровое золото» для мошенников, и статистика это подтверждает, указывает эксперт. За первые полгода 2025 г. утечки персональных данных из вузов выросли на 36% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, и злоумышленники активно используют эти массивы в противоправных схемах. Университетские базы содержат обширные массивы данных, которые перепродаются для последующего использования в мошенничестве, добавляет Игорь Бедеров.

По словам разработчика российской экоcистемы ИИ-инструментов Kodik Рафаэля Гильмурахманова, сервисы с компьютерным зрением действительно могут использовать клиентские данные для дообучения алгоритмов. Реальные фотографии документов помогают улучшать распознавание текста, адаптироваться к разным форматам бланков и выявлять подделки. Одни поставщики используют клиентские данные для развития моделей, другие позволяют отказаться от такого использования или полностью его исключают, предлагая на замену для обучения, к примеру, синтетические данные.

Использование документов для обучения может повысить точность проверки и сократить количество ошибочных отказов в предоставлении льготы. По словам эксперта, для «ВК» это означает меньше обращений в поддержку, меньше ручных проверок, потенциальное снижение операционных расходов. Однако есть и обратная сторона: документы могут сохраняться в обучающих выборках, а данные использоваться за пределами первоначальной задачи. Возникают дополнительные риски утечек, несанкционированного использования информации и сложности с ее полным удалением из обучающих наборов.

«Полный запрет на обучение эти риски снижает, но может замедлить адаптацию алгоритмов к новым форматам документов. На практике это способно привести к большему количеству ошибок распознавания, необходимости ручной проверки части билетов и увеличению стоимости обслуживания — в частности, если у поставщика недостаточно собственных данных для обучения. Впрочем, проблему можно частично компенсировать использованием синтетических изображений и разрешённых датасетов», — заявил ИТ-специалист.

При этом запрет на обучение сам по себе все еще не гарантирует конфиденциальность: не менее важны сроки хранения документов, порядок их удаления и правила доступа к ним, добавил Рафаэль Гильмурахманов из Kodik. В итоге «ВК» фактически выбирает между улучшением качества распознавания и регулированием операций над пользовательскими данными.

Доказать использование не получится

Ставя перед подрядчиками вопрос о запрете «ВК» пытается обезопасить данные, так как доказать факт их использования для обучения сложно. Как полагает генеральный директор и сооснователь российской технологической компании «Иксолоджи» Евгений Буриков, такой пункт стоит рассматривать как требование к прозрачности использования данных.

По его словам, нельзя автоматически предполагать, что условия передачи документа для проверки охватывают его дальнейшее использование для развития продукта подрядчика. Необходимо проверить соответствие такого использования заявленным целям и правовому основанию обработки, считает эксперт.

Есть и техническая причина устанавливать такие ограничения заранее. «Если документ уже использован при обучении, удаление исходного файла само по себе не устраняет его влияние на модель. Поэтому заказчику может быть проще изначально исключить свои данные из обучающих выборок, чем впоследствии проверять, где они использовались и как устранить последствия такого использования», — полагает Евгений Буриков.

Для разработчика цифровых платформ принципиален контроль над всей цепочкой обработки. Если сервис обращается к сторонней модели, согласованные ограничения должны действовать и на этом уровне. Отдельно следует определить сроки хранения документов и доступ к ним, обещание не обучать модели еще не отвечает на эти вопросы.

Заказчик также может включать этот пункт в документацию для того, чтобы еще до заключения договора снизить риски выбора поставщика с непрозрачными практиками работы с данными, их несанкционированного использования и утечки, полагает Буриков. Судя по формулировке, «ВК» запрашивает информацию о том, использует ли подрядчик переданные данные для обучения моделей, и оставляет за собой возможность запретить такое использование. Вероятно, это связано со стремлением заранее закрепить границы использования данных и сохранить за собой возможность управлять ими, констатировал эксперт.

Разрешение на работу с персональными данными

По словам генерального директора компании «Биорг» Дарьи Джанкотти, персональные данные можно обрабатывать в любых целях, если пользователи согласились предоставить свои данные именно для этой цели.

«Важно учитывать, что согласие на проверку студенческого и согласие сдать его в датасет для обучения модели — это разные цели, одно не покрывает другое. Логика при этом понятная: если обучение ИИ допустимо при согласии, это не запрет, а условие, которое нужно выполнить. Главный вопрос не «можно ли», а как получить согласие и не выйти за рамки заявленной цели», — говорит эксперт.

В августе 2026 г. «Коммерсант» писал, что ИТ-компании попросили Минцифры упростить работу с обезличенными персональными данными для разработки, обучения и использования ИИ.

Такие данные продолжают считаться персональными даже после обезличивания, что может тормозить развитие ИИ в России. Участники рынка считают, что сейчас рынок данных в России развит слабо, а большинство датасетов остается внутри крупных экосистем, сообщало издание.

Просьбу доработать закон о персональных данных направила в Минцифры Ассоциация больших данных (АБД, включает «Авито», «Сбер», «Ростелеком», «Яндекс», HH, VK и др.) в министерство от 3 августа 2026 г. АБД попросило разрешить обрабатывать данные с использованием технологий повышения приватности без согласий граждан для разработки, обучения и использования ИИ.

Как пояснили CNews в пресс-службе АБД в ноябре 2026 г., предложения Ассоциации по совершенствованию регулирования обработки данных для разработки и обучения ИИ в настоящее время прорабатываются на площадках рабочих групп при Правительстве России, в которые входят представители государства, бизнеса и экспертного сообщества. Параллельно работа над соответствующими предложениями ведётся в рамках подготовки Стратегии развития платформенной экономики.