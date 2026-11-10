Своим доверия нет. Россияне массово полюбили зарубежные облака после атак «Яндекса» и VK

В России резко вырос спрос на иностранные облачные сервисы, несмотря на очень вероятную невозможность доступа к ним в период блокировок интернета. Это следствие ударов по ЦОДам «Яндекса», вызвавших массовый сбой в Рунете, и по дата-центру VK. Пока что иностранные облака используют в первую очередь для географического резервирования, несмотря на недавнее разрешение хранить данные за границей.

Взгляд за рубеж

Клиенты российских дата-центров начали активно подключаться к зарубежным ЦОДам. Их они используют в первую очередь для географического резервирования данных на случай неприятностей с отечественными ЦОДами, пишет «Коммерсант».

Недоверие клиентов к российским дата-центрам более чем обосновано. В октябре 2026 г. украинские дроны поразили три ЦОДа «Яндекса» (в Сасово, Калуге и Владимире), а также объекты VK (Ленинградская область) и Сбербанка (Саратовская область). Попадание в ЦОДы «Яндекса» вызвало не только обрушение сервисов самого интернет-гиганта, но и недоступность множества сайтов по всему Рунету, которые располагались на аппаратных мощностях «Яндекса» в пораженных дата-центрах.

К тому же после атак на свои дата-центры «Яндекс» скорректировал свое пользовательское соглашение. Отныне он не несет никакой ответственности перед клиентами и пользователями, если сервисы не работают, а информация утрачена в результате атак БПЛА.

Начало положено

Некоторые российские компании уже начали миграцию своей инфраструктуры в зарубежные дата-центры, отмечают собеседники «Коммерсанта». Происходит это, в том числе, на фоне нового Указа Президента России Владимира Путина №802, который разрешает компаниям временно хранить данные за рубежом. Документ был подписан в начале ноября 2026 г. – он вводит «временный и адресный механизм доступа к зарубежным вычислительным мощностям», отмечает издание.

Сгенерировано ИИ Иностранные ЦОДы все больше привлекают россиян

Собеседники издания утверждают, что спрос на услуги зарубежных ЦОДов со стороны российского бизнеса был высоким и до ударов по российским дата-центрам. «И до атак обращений по отдельным ЦОДам с июля по октябрь (2026 г. – прим. CNews) было примерно на 50% больше, чем в первом полугодии (2026 г. – прим. CNews)», – заявил бизнес-архитектор проектов ИИ экосистемы «Авандок» Алексей Борщов.

Безысходность или забота о безопасности

Одна из основных причин, по которой клиенты российских ЦОДов все активнее переносят свои данные за рубеж – нехватка мощностей внутри России. Они заняты на 90%, так что оперативно найти резервы в пределах страны бывает проблематично.

«На практике речь идет о географическом резервировании, а не о переезде основной инфраструктуры. Например, некоторые игроки рынка уже ищут резервные площадки сразу в России, Белоруссии и Казахстане, отдельные облачные провайдеры обсуждают с клиентами возможность резервирования мощностей в дружественных странах», – сообщил изданию Алексей Борщов.

Другая не менее важная причина – это частые аварии в российских ЦОДах. «Компании пересматривают подход к организации непрерывности бизнеса и ищут резервную площадку, которая не зависит от сетевой и энергетической инфраструктуры основного ЦОДа», – сказал «Коммерсанту вице-президент по облачным сервисам ITGlobal.com Евгений Свидерский.

Он утверждает, что пока о полноценном переезде за рубеж в большинстве случаев речи нет – чаще всего компании переносят туда резервные копии на случай возникновения проблем с российскими ЦОДами. Но также некоторые компании строят за границей дублирующую инфраструктуру.

Слишком мало и слишком далеко

У зарубежных дата-центров есть свои недостатки, помимо того, что они находятся за границей, что само по себе накладывает определенные риски блокировки доступа. В соседних странах часто нет нужного объема мощностей.

Например, некоторые компании переносят резервные копии в ЦОДы Казахстана. Однако в этой стране, по словам собеседников «Коммерсанта», «весь коммерческий рынок сопоставим с одним крупным российским дата-центром».

Возведение новых ЦОДов в Казахстане ведется, но на ввод их в эксплуатацию потребуется некоторое время. Так, в настоящее время готовится кластер в Экибастузе в Павлодарской области Казахстана мощностью почти на 250 МВт, но он ожидается лишь к 2028 г.

Но с ним есть загвоздка. Как пишет «Коммерсант», этот кластер строится «под американские чипы и американского арендатора, так что российских клиентов там, по оценкам экспертов, вряд ли примут».