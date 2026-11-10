Создатель «убийц флагманов» готовит революцию. Вот-вот выйдет смартфон в совершенно новом форм-факторе для тех, кто устал от «лопат». Опрос

OnePlus может выпустить смартфон OnePlus 17, в котором впервые 12 лет не будет вытянутого узкого дисплея. Новый флагман получит невысокий, но при этом широкий дисплей, то есть, фактически, новый форм-фактор. Премьера аппарата ожидается в 2027 г., пока без более точной даты. Широкие смартфоны – это новый тренд, такие модели прямо сейчас готовят Xiaomi, Oppo и Honor.

Меньше, но шире

Компания OnePlus собирается впервые в своей истории выпустить смартфон с широким и невысоким экраном, пишет портал Gizchina. Это новый тренд, возникший после выхода складного смартфона Samsung Galaxy Fold 8 летом 2026 г. и закрепленный релизом в октябре 2026 г. Apple iPhone Duo, тоже складного.

Оба мобильника в сложенном состоянии имеют непривычный для миллиардов людей формат – их внешний экран довольно широкий, но при этом невысокий. Грядущий OnePlus 17, с высокой степенью вероятности, будет выглядеть так же, но складным его делать не станут.

Напомним, OnePlus существует на рынке с 2014 г., когда вышел самый первый OnePlus One. Свои мобильники она называет «убийцами флагманов», так как те, обладая характеристиками топовых моделей, часто стоят ощутимо дешевле прямых конкурентов от других производителей. При этом все они имеют классическую вытянутую форму.

Главное – не опоздать

Появление OnePlus 17 запланировано на 2027 г., но пока без более точной даты. OnePlus 16 вышел в октябре 2026 г., около месяца назад, однако едва ли OnePlus станет тянуть с релизом нового флагмана целый год ввиду того, что свой мобильник в форм-факторе с широким экраном готовят очень многие китайские бренды.

Сгенерировано ИИ Китай готовит мир к эпохе смартфонов в новом форм-факторе

В настоящее время над устройствами с широком экраном работают как минимум Xiaomi и Oppo. Как сообщал CNews, такое же устройство спешит выпустить и компания Honor, бывшая «дочка» китайской Huawei.

Пока не факт, что все перечисленные бренды в итоге выпустят именно флагманские смартфоны. Тем не менее, они торопятся занять новый рынок, на котором пока почти нет игроков.

К моменту выхода материала смартфоны в моноблочном корпусе с широким дисплеем предлагала, за исключением совсем неизвестных брендов, лишь компания Huawei. В августе 2026 г. она выпустила модель Pura X View, которая пока не получила глобального распространения, но все же продается на российских маркетплейсах, хотя и в модификации для китайского рынка.

Зачем это нужно

Форм-фактор смартфонов не менялся как минимум с 2011 г. Поначалу производители Android-устройств выпускали раскладушки и слайдеры с аппаратной , а некоторые делали помещали клавиатуру прямо на лицевую панель, но подавляющее большинство умных мобильников выглядели и продолжают выглядеть так же, как и вышедший в 2007 г. самый первый Apple iPhone.

Первые смартфоны с широким экраном уже продаются в России, но за большие деньги

У них у всех вытянутый и узкий экран, и с каждым годом он становится все длиннее. Такой формат удобен для прокрутки контента и просмотра видео, но управление одной рукой из-за гигантских диагоналей стало невозможным. Плюс такие телефоны занимают много места и часто довольно много весят. Например, OnePlus 16 оснащен 6,78-дюймовым экраном вытянутой формы и весит около 220 граммов, а масса 6,9-дюймового iPhone 18 Pro Max и вовсе составляет 249 граммов.

В то же время смартфоны с широким и недлинным дисплеем обеспечивает больше возможностей в приложениях, где нужно больше пространства в ширину, чем в высоту, например, в навигаторах и некоторых видеоиграх. В дополнение к этому они занимают меньше места, и ими легче управлять одной рукой.

К тому же телефоны с широкими экранами сами по себе создают эффект новизны. Опрошенные CNews эксперты полагают, что производители смартфонов решили выпускать устройства в таком форм-факторе с целью повышения продаж. Потребители стали приобретать меньше смартфонов в том числе и потому, что мобильники 2026 модельного года почти не отличаются внешне от телефонов 10-летней давности.

Как итог, в III квартале 2026 г. (1 июля – 30 сентября) мировые продажи смартфонов обрушились на 20% год к году. Они упали до уровня III квартала 2012 г., то есть откатились на 14 лет назад, отметили специалисты исследовательской компании Counterpoint Research.

Причин тому много, и набивший оскомину форм-фактор – лишь одна из них. Также повинны высокие цены на память, которые влекут за собой подорожание смартфонов.



