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Прощайте, дешевые телефоны. Samsung переходит на выпуск очень дорогих смартфонов, потому что другие продавать убыточно

Samsung Electronics продолжает трансформацию стратегии производства и ценообразования смартфонов на фоне убытков соответствующего подразделения и дорожающей памяти. Сперва южнокорейская компания решила сократить выпуск бюджетных моделей линейки Galaxy A, теперь же изменения коснутся и серии Galaxy S. Компания хочет продавать больше дорогих смартфонов, чтобы зарабатывать больше.

Новые приоритеты Samsung

Samsung Electronics сосредоточится на производстве премиальных вариантов смартфонов будущей линейки Galaxy S27. С ее запуском к дорогостоящему флагману Ultra добавится модель Pro, мало чем отличающаяся по своим характеристикам от самой старшей. По сообщению ETNews, суммарно на долю устройств с приставкой Pro и Ultra в общей массе девайсов Galaxy S27 будет приходиться около 70%.

Премиальные модели смартфонов Galaxy S в условиях удорожания DRAM-памяти приносят Samsung больше прибыли с каждого проданного девайса. В Samsung, вероятно, ожидают, что «промежуточный» Galaxy S27 Pro привлечет внимание покупателей, не желающих тратиться на топовую модель, но готовых слегка переплатить за несколько более дешевый девайс, значительно отличающийся от младших Standard и Plus.

Samsung производит в пределах 35 млн смартфонов линейки Galaxy S в год. Если говорить о текущем поколении – Galaxy S26, на премиальную модель Ultra пришлось примерно половина от общего количества произведенных девайсов – порядка 18 млн штук.

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Изображение сгенерировано ИИ
Samsung Electronics продолжает трансформацию стратегии производства и ценообразования смартфонов

Ожидается, что в случае с будущей линейкой Galaxy S27 южнокорейская корпорация сохранит объемы выпускаемой продукции на прежнем уровне, однако структура изменится: ко все тем же 18 млн Galaxy S27 Ultra добавится 7-8 млн Galaxy S27 Pro, чуть более доступных, но тем не менее тоже относящихся к премиальному сегменту, отмечает ETNews.

Адаптация к новым реалиям

Как отмечает ETNews, Galaxy S27 Pro предложит пользователям примерно тот же набор функций, возможностей и характеристики, что и Galaxy S27 Pro Ultra – с некоторыми исключениями. Ожидается, что Pro от Ultra будет отличать более компактный форм-фактор и отсутствие поддержки стилуса.

Переработка линейки Galaxy S – не единственный признак того, что Samsung планирует в будущем отдать приоритет высокомаржинальным устройствам. В октябре 2026 г. CNews писал о стремлении компании в значительной степени сократить объемы выпуска своих самых доступных смартфонов – тех, что относятся к серии Galaxy A.

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По информации ETnews, в IV квартале южнокорейский техногигант сократил заказы компонентов для этих устройств на 20% по сравнению со своими планами, составленными в начале 2026 г.

Как и в случае с Galaxy S, весьма вероятно, что сокращение выпуска смартфонов Galaxy A связано с ростом стоимости комплектующих и сложностями с их поставками – с этими проблемами сейчас сталкиваются практически все технологические компании, но решают они их не всегда одинаковым способом. Так, согласно данным TrendForce, в производстве новых сверхбюджетных смартфонов китайских брендов вендоры начинают применять подвергшиеся восстановлению микросхемы дефицитной оперативной памяти, извлеченной из электронного мусора. Это один из способов остаться на плаву в эпоху дефицита DRAM для малоизвестных производителей из КНР.

Убыточный бизнес

По сообщению Seoul Economic Daily, подразделение Samsung Mobile eXperience (MX), выпускающее смартфоны, в III квартале 2026 г. вновь продемонстрировало операционные убытки на уровне 600 млрд вон (около $441 млн). Кварталом ранее этот показатель составил 700 млрд вон ($515 млн). Хорошие продажи складных моделей смартфонов способствовали улучшению ситуации для Samsung, но этого оказалось недостаточно – цены на память продолжили свой рост, что негативно отразилось на размере прибыли. Как отмечает ChosunBiz, закупочные цены на память LPDDR для мобильных устройств выросла на 211% к 2025 г., тогда как мобильные процессоры подорожали лишь на 6%.

Дмитрий Степанов

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