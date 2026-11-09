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В России выпустили суверенный ТВ с квантовыми точками и «без пульта». Главный аксессуар любого телевизора больше не нужен

Сбербанк выпустил телевизоры серии 7500, которыми можно управлять без пульта. ТВ понимают голосовые команды – они распознают их на расстоянии. Пульт ДУ, который десятилетиями был главным инструментом управления любого ТВ, теперь превратился в опцию, без которой запросто можно обойтись. Тем не менее, в комплекте с новыми смарт-ТВ Сбербанка он все же поставляется. Все телевизоры оснащены слоем QLED для улучшения качества изображения.

Общаться напрямую с телевизором

В России начались продажи новых умных телевизоров Сбербанка серии 7500. Их главная отличительная особенность – это возможность пользоваться ими без помощи пульта дистанционного управления.

Разработкой новых ТВ занималась компания SberDevices – бывшая «дочка» Сбербанка.

Управление в данном случае осуществляется при помощи голоса. Новые телевизоры серии 7500 способы улавливать и распознавать команды на расстоянии благодаря встроенному микрофону.

«Интеллектуальные телевизоры Sber серии 7500 – это голосовое управление без пульта», – указано на сайте SberDevices. Здесь оригинальной является не сама идея, а ее реализация. Существует множество ТВ, которыми можно управлять голосом, но произносить команды нужно в микрофон, встроенный в пульт ДУ, в крайнем случае, в смартфон. В ТВ серии 7500 разработчики избавились от «посредников».

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SberDevices
Дизайн у ТВ серии 7500 одинаковый

При этом пульт ДУ в комплект поставки все же входит, потому что не все хотят или могут общаться с телевизором голосом.

Четыре на выбор

Серия телевизоров Sber 7500 состоит из четырех моделей, различающихся в первую очередь размерами экрана и ценой. Младшая с экраном на 43 дюйма стоит 32 тыс. руб. на старт продаж, старшая имеет дисплей 65 дюймов и оценивается в 63 тыс. руб.

Две оставшиеся модели – это 50 дюймов за 38 тыс. руб. и 55 дюймов за 45 тыс. руб.

Все новинки характеризуются наличием матрицы IPS с разрешением или 3840х2160 точек и слоем квантовых точек – QLED. Внутри этого слоя находятся специализированные полупроводниковые нанокристаллы, испускающие свет при прохождении через них тока. Они делают изображение ярче – по крайней мере, так заверяют производители в своих рекламных материалах.

Соотношение сторон у всех ТВ одинаковое – стандартное 16:9, заявленное число оттенков тоже – 1,07 млрд. Углы обзора – 178 градусов по вертикали и горизонтали у каждого из четырех телевизоров. Частота обновления экрана тоже общая для всех – 120 Гц, плюс есть технология МЕМС для сглаживания быстро движущихся в кадре объектов.

Заявленная мощность звука – до 30 Вт.

В чем различия

Новинки ТВ Sber имеют целый ряд технических отличий. Так, время отклика матрицы у двух младших моделей составляет 9 мс (43 дюйма) и 9,5 мс (50 дюймов), у двух старших – 6,5 мс.

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Также различается пиковая яркость матрицы. У 43-дюймового ТВ она равна 320 нит, у 50-дюймового – 350 нит, у 55-дюймового – 370 нит, у самой старшей модели – 420 нит.

Контрастность у 43- и 50-дюймового телевизоров – 5000:1, у 55-дюймового – 5500:1 и 65-дюймового – 5700:1.

Смарт-составляющая

Производитель не стал ранжировать телевизоры по объему памяти. В каждом установлено по 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной. Операционная система тоже у всех одинаковая – «Салют-ТВ» с голосовым ассистентом «ГигаЧат», который и реагирует на команды управления ТВ.

Что примечательно, от диагонали и цены, почти никак не зависит набор интерфейсов и их количество. Каждый представитель серии 7500 получил по одному Ethernet, USB 2.0 и USB 3.0. В старшей модели есть четыре HDMI 2.0, в трех других – по три.

За беспроводное подключение в телевизорах отвечает модуль Wi-Fi, работающий на частотах 2,4 и 5 ГГц. Также есть Bluetooth, но производитель не определился, какая именно ревизия используется, и потому в характеристиках на сайте указал сразу три – 2.1, 4.2 и 5.1. В инструкции упомянут только Bluetooth 5.1.

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Телевизор - один, а модулей Bluetooth - три
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Сбербанк впервые вышел на рынок телевизоров в марте 2022 г. При этом его фирменная прошивка «Салют ТВ» для умных телевизоров дебютировала почти на год раньше, в мае 2021 г. первоначально он устанавливалась на ТВ сторонних производителей.

Опыт по выпуску телевизоров с квантовыми точками у Сбербанка тоже есть. Как сообщал CNews, в июле 2026 г. он показал три модели с QLED по цене от 53 до 83 тыс. руб.

Эльяс Касми

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