Истерзанного кибератакой провайдера Beget лишили аккредитации и права регистрировать новые домены

Едва переживший гигантскую кибератаку провайдер Beget лишился аккредитации и больше не может регистрировать новые домены, хотя и только в российских доменных зонах. Утверждается, что мера временная, однако сроки восстановления аккредитации никто не называет. В ходе кибератаки хакеры, в числе прочего, уничтожили данные облачных VPS, S3 и Kubernetes.

Старые – да, новые – нет

Российский провайдер Beget, в начале ноября 2026 г. подвергшийся мощнейшей кибератаке, лишился аккредитации, пишет Forbes. Ему запретили регистрировать новые домены в российских зонах .ru и .рф. В дополнение к этому у него отобрали возможность принимать на обслуживание домены от других регистраторов.

Beget – это один из трех крупнейших регистраторов доменных имен в зонах RU, .РФ и .SU (по его собственным данным). Также с 2007 г. он присутствует на рынке хостинг-услуг.

Согласно статистике Beget, к началу ноября 2026 г. на его облачных серверах было размещено свыше 450 тыс. сайтов.

Отзыв аккредитации подтвердил Координационный центр доменов .RU/.РФ. Отмечается, что мера носит временный характер, но сроки прекращения ее действия к моменту выхода материала не назывались.

При Beget обязан продолжать обслуживать домены, зарегистрированные через него до 3 ноября 2026 г., то есть до дня отзыва аккредитации. Подчеркнули в Центре. Сюда входит, в том числе, и продление регистрации доменов.

Сгенерировано ИИ Какими еще последствиями для Beget обернется кибератака - неизвестно

К моменту выхода материала личности атаковавших Beget хакеров или хотя бы группа, к которой они относятся, установлены не были. Отметим, что владельцы Beget Алексей Маникин, Александр Ильин и Александр Клюков с июля 2026 г. находятся в санкционном списке Евросоюза. На фоне этого провайдер потерял доступ к своей латвийской площадке. Beget порекомендовал своим клиентам скачать с данный площадки наиболее значимые файлы, но одновременно ограничил возможность скачивания больших объемов данных во избежание большой нагрузки.

Начало истории

Причиной отзыва аккредитации Beget стал взлом провайдера, произошедший 2 ноября 2026 г. Хакерская атака устроила кибершторм в российском сегменте интернета – положив инфраструктуру Beget, злоумышленники разом вывели из строя множество востребованных в стране сервисов.

Среди них – система «Честный знак», а также сайты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) и официальный портал администрации Нарьян-Мара.

Также сбой затронул каршеринг BelkaCar. Его пользователи столкнулись с трудностями при доступе к приложению и завершении аренды автомобилей. Сервису пришлось экстренно переносить всю инфраструктуру к другому провайдеру.

В официальном заявлении Beget было сказано, что «проблема носит комплексный характер и затрагивает все уровни архитектуры». Инженерам компании пришлось вручную проводить ИТ-инфраструктуры в центрах обработки данных (ЦОД).

Ошибки нет

Информация о том, что проблема комплексная, оказалась правдой. На следующий день после взлома появились первые представления масштабах его последствий.

Как сообщал CNews, хакерам удалось уничтожить данных виртуальных серверов VPS, хранилищ S3 и платформы Kubernetes. Помимо этого, были утеряны настройки IP и CDN.

В своем Telegram-канале, читать который в России почти невозможно из-за замедления Telegram, Beget раскрыл, что хакеры получили доступ к управляющему контуру всей архитектуры. Они смогли запустить скрипты полного обнуления инфраструктуры.

В результате атаки восстановлению подлежали почти 100% сайтов, размещавшихся на виртуальном хостинге Beget. Также Beget сообщил, что бинарные резервные копии виртуальных серверов VPS были полностью утрачены.