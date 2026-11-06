Экс-главу российского Google оштрафовали на 160 миллиардов

Арбитражный суд Москвы взыскал с бывшего гендиректора российской «дочки» Google Карло Сальваторе Марии Дасаро Биондо около 160,3 млрд руб. убытков в пользу ООО «Гугл». Убытки были причинены расторжением договора о перепродаже рекламного пространства от 2009 г., заключением аналогичного договора в 2018 г. и платежами «Гугла» в адрес Google Ireland с 2018 по 2022 гг. Ранее суды взыскали эту сумму с самой ирландской компании.

Судебное решение

Суд обязал структуры Google отвечать по долгам российской «дочки», пишут РИА «Новости».

В ноябре 2026 г. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требование конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского о привлечении бывших контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

Суд установил наличие оснований для привлечения к ответственности компаний Google Ireland Limited, Google International LLC и Google LLC, а также бывшего генерального директора ООО «Гугл» Дэвида Мунро Снэддона (David Munro Sneddon). Требования в отношении бывших управляющих директоров Юлии Соловьевой и Юлии Рамазановой были отклонены.

Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image Суд обязал структуры Google отвечать по долгам российской «дочки» и взыскал 160 миллиардов с бывшего главы российского отделения

Определение конкретного размера субсидиарной ответственности суд приостановил. Одновременно суд постановил взыскать 160 млрд руб. убытков с другого бывшего генерального директора ООО «Гугл» - Карло Сальваторе Марии Дасаро Биондо (Carlo Salvatore Maria Dasaro Biondo).

Предшествующие решения

16 февраля 2026 г. Арбитражный суд Москвы признал недействительными платежи ООО «Гугл» в адрес Google Ireland Limited и обязал ирландскую компанию вернуть более 160 млрд руб. Из этой суммы 101 млрд руб. квалифицированы как необоснованное обогащение, а 58,6 млрд руб. - как проценты за пользование чужими денежными средствами.

Заявление было подано конкурсным управляющим Валерием Таляровским. ООО «Гугл» признано банкротом 18 октября 2023 г., после чего была введена процедура конкурсного производства.

Банкротство Google

О том, что Google хочет обанкротить свою российскую «дочку», корпорация заявила в середине мая 2022 г., информировал CNews. Спустя ровно месяц было подано соответствующее заявление, и процесс начался, однако на тот момент никто не предполагал, что он затянется так надолго.

Google попыталась сохранить часть своих российских активов, в частности, штат. Она начала вывозить сотрудников «Гугл» за границу, преимущественно в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), но не стала считаться с теми, кто отказался переезжать. С ними разговор был коротким - им просто указали на дверь, писал CNews.

В июле 2022 г. на «Гугл» наложили оборотный штраф, уже второй по счету, размером около 22 млрд руб., за отказ убрать из видеохостинга YouTube, который ей принадлежит, «недостоверную информацию о ходе проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине, дискредитирующую Вооруженные силы России». В сентябре 2022 г. ей отказали в банкротстве до тех пор, пока этот штраф не будет оплачен, а месяцем позже на компанию обрушилась лавина исков кредиторов, описывал CNews.

В 2023 г. процедура банкротства российского представительства Google продолжилась и приобрела значительно больший масштаб. Число кредиторов, претендовавших на возврат средств, выросло с десятков до сотен. В сентябре ситуация обострилась: временный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский выявил признаки преднамеренного банкротства компании, писал CNews. В частности, было установлено, что «Гугл» выплатила дивиденды материнской структуре на сумму 10 млрд руб., а также намеренно уклонялась от исполнения судебных решений о восстановлении доступа к аккаунтам на YouTube. Несмотря на эти обстоятельства, в середине октября 2023 г. ООО «Гугл» было официально признано банкротом.

На момент событий оставалось неясным, как ликвидация российской «дочки» отразится на пользователях в России. По информации CNews, Google уже продемонстрировала ограниченный интерес к российскому рынку: ИТ-компания отключила монетизацию на YouTube для местных авторов и приступила к демонтажу собственной ИТ-инфраструктуры в России.