Взрыв прогремел на гигантской фабрике печатных плат. Есть погибшие

На заводе по изготовлению печатных плат Panasonic Industrial Devices Materials в Тайване прогремел взрыв. Погибло двое рабочих, есть раненые. Это третье происшествие на фабрике, напрямую связанной с ИТ, за последние два месяца – до этого ЧП случились на заводах Intel и TSMC, тоже с летальными исходами.

Взрыв на заводе

Два человека погибли и пять получили ранения в результате взрыва на заводе по производству печатных плат в Тайване. Происшествие случилось на на предприятии Panasonic Industrial Devices Materials в городе Синьчу пишет портал Tom’s Hardware.

В настоящее время Panasonic занята выяснением деталей и причин аварии. По информации тайваньского издания Focus Taiwan, в результате взрыва в 2 часа ночи по местному времени 4 ноября 2026 г. вспыхнул пожар. В момент аварии в пятиэтажном здании завода на производственных линиях находилось более 20 сотрудников. На борьбу с пламенем было направлено 12 автомобилей и 23 пожарных. Также была привлечена тяжелая техника для разбора завалов, под которыми были найдены тела двух сотрудников, которые первоначально числились пропавшими без вести.

Последствия есть, причин нет

По данным Focus Taiwan, на поврежденном взрывом и пожаром предприятии Panasonic «проводятся исследования и разработки, а также производство печатных плат и упаковочных материалов для полупроводников» (conducts research and development and manufactures printed circuit boards and semiconductor packaging materials). К моменту выхода материала причина взрыва установлена не была. Первоначальные сообщения указывали, что происшествие могло стать следствием использования на заводе легковоспламеняющихся химических растворителей, включая метанол и метилэтилкетон (МЭК).

Сгенерировано ИИ Спастись удалось не всем работникам завода

Важно отметить, что завод успешно прошел проверку безопасности совсем недавно – в августе 2026 г.

Пока неизвестно, насколько сильно повреждена фабрика, и как надолго взрыв и пожар вывели ее из строя. Также может измениться и количество пострадавших и погибших в результате взрыва и пожара.

Очень важная и нужная фабрика

Печатные платы – это основа всей современной электроники. Даже в самом маленьком беспроводном наушнике неизвестного бренда, купленном на китайском маркетплейсе по большой скидке, есть такая плата.

Tom’s Hardware не пишет, насколько важным является тайваньский завод Panasonic Industrial Devices Materials для мирового рынка печатных плат, и может ли случившееся повлечь за собой их дефицит. Вероятность этого достаточно велика, что видно на примере другой фабрики, пережившей взрыв в октябре 2026 г.

Это фабрика Fab 28 в Израиле, которая принадлежит Intel и выпускает процессоры и прочие микросхемы по топологии 10 нм. Как сообщал CNews, взрыв на ней прогремел в начале октября 2026 г. и унес жизни как минимум двух человек.

Как и в случае с заводом Panasonic в Тайване, в качестве основной версии произошедшего рассматривается утечка газа трифторида азота, который нужен для очистки чистых помещений. В конце октября 2026 г. CNews писал, что взрыв привел к двухнедельной полной остановке Fab 28. За этот период завод не выпустил ни одного процессора, а с учетом их общемировой нехватки из-за искусственного интеллекта столь длительный простой может вызвать дополнительный дефицит CPU и рост цен на них.

На Fab 28 Intel выпускала процессоры Core 13 поколения (Raptor Lake) и несколько видов серверных чипов Xeon.

Слишком много чрезвычайных ситуаций

Случай на фабрике Panasonic Industrial Devices Materials стал третьей по счету за последние два месяца чрезвычайной ситуацией на заводе, связанном с общемировой ИТ-индустрией, и вторым в Тайване. В конце октября 2026 г. на строящемся на юге Тайваня заводе Fab 22 тайваньской компании TSMC из-за некачественного крепежа погибли трое рабочих, а четвертый попал в реанимацию.

TSMC – это крупнейший контрактный вендор микросхем в мире, а Fab 22 – это его новейший завод. Некоторые его корпуса уже работают и выпускают полупроводники, другие еще достраиваются.