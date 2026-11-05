Windows 11 можно удаленно взломать через графический редактор Paint. Вышло обновление, но его не скачать

Уязвимость в Paint

В графическом редакторе Paint, поставляющимся в составе операционной системы Microsoft Windows 11, имеется уязвимость удаленного выполнения исходного кода (RCE). Разработчики сообщили о ее закрытии почти месяц назад, но «пропатченную» версию MS Paint до сих пор удалось получить далеко не каждому, пишет Windows Latest.

Paint – простой и бесплатный графический редактор, который как составная часть Windows существует с 1985 г. – с момента появления Windows 1.0. В последние годы Microsoft наращивает функциональность программы, в том числе за счет инструментов генеративного искусственного интеллекта.

Microsoft раскрыла сведения об уязвимости типа zero-click (эксплуатация не требует действий со стороны жертвы) в Paint еще 13 октября 2026 г. Бреши присвоен идентификатор CVE-2026-83844, степень ее опасности оценена в 8,1 балла из 10 возможных по шкале CVSS.

Изображение сгенерировано ИИ В Paint есть уязвимость, патч для закрытия которой не удается применить

На официальном сайте Microsoft сообщается, что CVE-2026-83844 была устранена в Paint версии 11.2609.401.0, а обновиться до нее можно посредством магазина приложений Microsoft Store – программа развивается независимо от ОС с весны 2021 г.

«Потерявшийся» апдейт

Однако же, как отмечает Windows Latest, у многих пользователей и администраторов, в том числе ряда посетителей площадки Reddit, применить апдейт таким образом не выходит, поскольку Microsoft Store и официальный инсталлятор Paint уверяют в том, что на соответствующем ПК под управлением Windows 11 уже установлена последняя версия графического редактора.

При этом в сведениях о приложении в Microsoft Store указана более старая версия Paint, в которой уязвимость еще не была закрыта. К примеру, в русскоязычной версии магазина наиболее свежей сборкой Paint числится 11.2605.81.0. Windows Latest утверждает, что получить указанную в документации Microsoft версию программы не удается даже с использованием сторонних инструментов, позволяющих загрузить инсталляционный пакет в формате MSIX. Не помогает и сброс локального кеша Microsoft Store при помощи системной утилиты wsreset.exe.

В числе возможных причин недоступности обновления Paint Windows Latest называет баг, препятствующий его распространению, и ошибка со стороны Microsoft при составлении документации – возможно, билд 11.2605.81.0 действительно является актуальным и безопасным.

Microsoft пока никак не прокомментировала несоответствие последней версии Paint в документации и в Microsoft Store.

Узнать версию Paint, установленную в системе, можно непосредственно через интерфейс программы или при помощи команды PowerShell “Get-AppxPackage Microsoft.Paint | Select-Object Name, Version”.

Не все так плохо?

Согласно документации, CVE-2026-83844 относится к уязвимостям типа out-of-bounds read, которая возникает при считывании программой данных из участка памяти, находящегося за пределами выделенного буфера. Чтобы спровоцировать ее возникновение, неавторизованному злоумышленнику необходимо отправить специальный сетевой пакет на целевую систему.

В случае успеха взломщик получает возможность запустить на ней произвольный код, например, вредоносную программу. Участие пользователя в атаке не требуется.

Специалисты Microsoft указывают на высокую сложность осуществления атаки – вероятно, один из факторов, повлиявших на оценку опасности бреши – она могла оказаться и выше 8,1 балла. К примеру, недавно обнаруженная в ядре Linux «дыра» которая позволяет выполнить код на сервере от имени пользователя root была оценена во впечатляющие 9,8 балла, не в последнюю очередь из-за просто ты ее эксплуатации.

«Для успешной эксплуатации уязвимости в [MS Paint] злоумышленнику необходимо глубоко понимать устройство системы. Успешная эксплуатация не гарантирована и зависит от совокупности факторов, к числу которых могут относиться особенности среды, конфигурация системы и наличие дополнительных мер безопасности», – говорится на странице с описанием уязвимости.

Таким образом, возможно, на практике уязвимость не представляет огромной угрозы, но недооценивать ее все равно не стоит.

Windows Latest не известно о случаях применения CVE-2026-83844 в кибератаках.