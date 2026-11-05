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Надвигается глоабльный дефицит дисплеев. Один из главных поставщиков экранов для iPhone уже поднимает цены

К дефициту памяти в 2027 г. может добавиться дефицит OLED-дисплеев. Samsung якобы предупредила клиентов о повышении цен на OLED-панели на $10-20. Причина - рост спроса на чипы для ИИ-серверов, который создал нехватку производственных мощностей для микросхем, используемых в дисплеях. Производители смартфонов уже в ноябре 2026 г. начали запасаться экранами. Эксперты предупреждают, что сочетание двух дефицитов еще сильнее поднимет цены на смартфоны, планшеты и другую электронику во всем мире.

Сокращение мировых поставок

Из-за серверов для искусственного интеллекта (ИИ) возник дефицит чипов для OLED - цены на дисплеи вырастут, по информации китайского источника в цепочке поставок для Samsung под ником Digital Chat Station.

Кризис на рынке памяти, продолжающийся уже более года, привел к заметному росту цен на смартфоны, компьютеры и другую технику в ноябре 2026 г. Производители упрощают конфигурацию устройств, чтобы сдерживать себестоимость, а в отдельных случаях прибегают к перераспределению доступных объемов памяти, писал CNews. Теперь к этой проблеме может добавиться новая - в сегменте дисплеев.

Organic Light-Emitting Diode (OLED) - это технология создания дисплеев и источников света, в основе которой лежат органические материалы, излучающие свет при пропускании через них электрического тока.

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Pixabay - Pexels
Вслед за дефицитом памяти рынок электроники может столкнуться с нехваткой дисплеев. Один из главных поставщиков OLED-экранов для Apple уже поднимает цены

По информации китайского источника в цепочке поставок Digital Chat Station, Samsung предупредила клиентов о росте стоимости OLED-панелей в 2027 г. на $10-20. Компания якобы рассматривает этот шаг как способ «вернуть контроль» над ценообразованием OLED-дисплеев, которое в ноябре 2026 г. считает «хаотичным». Ранее Samsung предупреждала, что дефицит памяти в 2027 г. станет острее, а ограничения поставок сохранятся и в 2028 г., информировал CNews.

Digital Chat Station - осведомленный источник. Он первым опубликовал точные характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также рассказал, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.

Крупнейший производитель

В 2026 г. Samsung Display (SDC) остается крупнейшим производителем OLED-панелей для смартфонов. По объему поставок - около 41-44% мирового рынка AMOLED-панелей для смартфонов (в зависимости от квартала). В I квартале 2026 г. 44,4% (UBI Research), в III квартале 41,3% (CINNO Research), предупреждал CNews. По выручке (около 48% в 2025 г.), потому что Samsung в основном поставляет более дорогие премиальные и гибкие (flexible) панели.

Samsung - один из главных поставщиков OLED-экранов для Apple в 2026 г. Компания стабильно поставляет панели для iPhone (включая Pro-модели). Samsung Display остается ключевым поставщиком экранов для iPhone 17/18-серий. Samsung получила эксклюзивный контракт на поставку складных OLED-панелей для первого складного iPhone Apple (ожидается в 2026-2027 гг.) минимум на несколько лет. Также Samsung поставляет панели для некоторых моделей iPad и других устройств Apple. Apple старается диверсифицировать поставщиков (подключая LG Display и иногда китайский BOE), но для премиальных и новых технологий (особенно складных экранов и LTPO+) Samsung Display остается основным и наиболее надежным партнером.

Нехватка компонентов для экранов

Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что высокий спрос на чипы для ИИ-серверов обострил конкуренцию за производственные линии, работающие по зрелым техпроцессам.

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В результате в 2026 г. возник дефицит и подорожание микросхем, используемых в OLED-дисплеях.

По оценке Digital Chat Station, в 2027 г. ситуация ухудшится, и отдельные производители смартфонов уже начали заранее закупать экраны.

Совокупный эффект

По информации Channel Gate, в 2027 г. на сохраняющийся дефицит чипов памяти, который, по прогнозам, может продлиться до 2029-2030 гг, может наложиться напряженность в сегменте дисплеев. Это способно дополнительно ускорить рост цен на смартфоны, планшеты, телевизоры, мониторы и другую электронику.

Изменения в структуре спроса

По данным TrendForce, на рынке панелей растет интерес к верхнему ценовому сегменту, снижается - к среднему, а в нижнем, самом массовом, сохраняется стабильность. Развитие AMOLED-технологий без компонентов памяти на контроллерах способствует переходу от LTPS LCD к AMOLED в смартфонах среднего класса. Основные мощности в сегменте AMOLED сосредоточены на премиальных моделях с низкой ценовой чувствительностью.

В 2026 г. доля AMOLED-панелей достигнет 43,2% (против 41,2% в 2025 г.). Доля LTPS LCD сократится с 4,4% до 2,5%. Самые массовые панели a-Si LCD, применяемые в устройствах начального уровня, сохранят долю около 54,4%.

Сбывшиеся прогнозы

По прогнозам аналитиков TrendForce в марте 2026 г., удорожание памяти увеличивает затраты производителей смартфонов, и часть издержек бренды переложат на покупателей. Одновременно компании будут стремиться удерживать конкурентоспособные цены, усиливая давление на поставщиков компонентов, включая производителей дисплеев. Наиболее заметное снижение цен ожидается в сегменте ЖК-панелей для смартфонов среднего и бюджетного уровней. Производители могут перейти к более осторожным закупкам, что затронет даже сегмент AMOLED.

В 2026 г. быстрый рост цен на память становится ключевым источником неопределенности для рынка панелей, говорилось в исследовании TrendForce. Дальнейшие перспективы отрасли будут зависеть от того, как производители устройств скорректируют ассортимент и запасы, а также от реакции потребителей на повышение цен на новые смартфоны по сравнению со стоимостью ремонта.

Антон Денисенко

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