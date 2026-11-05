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«Авито» начала тестировать личные чаты с контактами из записной книжки

«Авито» запустила ограниченное тестирование функции «Личные чаты». Новая возможность позволит пользователям общаться не только по поводу сделок, но и на любые темы — с контактами из записной книжки или с исполнителями, с которыми уже было взаимодействие. Тест проходит на 5% пользователей в отдельных регионах: компания оценит интерес к формату и проверит ключевые сценарии. До этого функция тестировалась на сотрудниках.

Отдельный профиль для общения

Для личных чатов пользователю нужно создать отдельный профиль — с именем и фотографией. Он не будет связан с публичным профилем на «Авито»: собеседники не увидят объявления, отзывы и рейтинг, а из профиля с объявлениями нельзя будет перейти в личную переписку или узнать привязанный номер телефона. Контактные данные из объявлений по-прежнему недоступны.

Подключение начинается в разделе «Сообщения»: нужно нажать кнопку «Попробовать личные чаты», выбрать номер телефона из привязанных к аккаунту, указать имя и при желании добавить фото. После этого можно найти знакомых в записной книжке или добавить номер вручную.

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© peus / Фотобанк Фотодженика
Новая возможность позволит пользователям общаться не только по поводу сделок, но и на любые темы

Если собеседник ещё не подключил личные чаты, он получит приглашение и сможет ответить после создания профиля. Если человек не зарегистрирован на «Авито», ему сначала потребуется создать аккаунт. Доступ к функции может появиться и через приглашение — даже если кнопка в приложении пока не отображается.

Что доступно на старте

В личных чатах можно будет обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, фотографиями и видео. Также доступны поиск по тексту сообщений, закрепление переписок, отметки «Важное» и «Непрочитанное», уведомления и блокировка собеседников. Если напишет человек не из контактов, пользователь увидит предупреждение о незнакомом отправителе. На личные чаты распространяются инструменты защиты платформы: шифрование, защита от спама и предупреждения о сообщениях с незнакомых номеров.

Функция бесплатна и будет доступна в приложении «Авито», а также в мобильной версии сайта.

«В Авито развита культура тестирования новых продуктов: прежде чем масштабировать решения, мы проверяем их на ограниченной аудитории, изучаем реальные сценарии использования и собираем обратную связь. Например, в прошлом году мы начали тестировать Ави — ИИ-ассистента, который помогает покупателям находить товары, разбираться в их характеристиках и сравнивать предложения. По такому же принципу запускаем личные чаты: хотим оценить востребованность нового формата общения и понять, как сделать его удобнее для пользователей», — прокомментировала Мария Осипова, директор по продуктам лояльности и роста «Авито».

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