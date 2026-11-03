В России обвал продаж новых ноутбуков. Россияне покупают подержанные и используют их «до дыр»

Российский рынок новых ноутбуков резко обвалился. Из-за высоких цен продажи просели сразу на 19% за год. Вместо новых ноутбуков россияне стали приобретать подержанные, а те, у кого уже есть мобильные ПК, теперь гораздо реже обновляют их – годами пользуются имеющимися и при необходимости ремонтируют их.

Еще походит

Россияне изменили свое отношение к ноутбукам – продажи новых мобильных ПК по всей стране в январе-сентябре 2026 г. в натуральном выражении упали сразу на 19% по сравнению с прошлогодними показателями, пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь»).

В общей сложности за отчетный период в России было реализовано 1,94 млн ноутбуков – на них жители страны потратили 132 млрд руб. Примечательно, что в деньгах рынок просел лишь на 5% за год – это признак быстрого роста цен.

О спаде продаж новых мобильных ПК говорят все. В частности, на него изданию указали руководитель группы закупок ноутбуков и ПК «Ситилинка» Степан Михайлов и представитель оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Тут подклеим, там подмажем

Сокращение продаж новых ноутбуков в России идет бок о бок с ростом спроса на услуги по ремонту подержанных мобильных ПК. Согласно статистике «Платформы ОФД», в январе-сентябре 2026 г. число обращений за такими услугами выросло на 11%. Абсолютные значения компания не приводит.

Greg Rosenke / Unsplash Нынешние цены - главное препятствие на пути россиян к новым ноутбукам

Медианный чек на такие услуги за аналогичный период увеличился на 11%, составив 2603 руб.

Те, кто не желают чинить свой старый ноутбук, все же идут в магазин, но не за новым, а за восстановленным. Это отдельный класс устройств – смартфонов, ноутбуков, планшетов и других. Они выглядят как новые, но на деле являются подержанными – просто в них заменили наиболее пострадавшие в результате использования компоненты.

По данным «М.Видео», за первые девять месяцев 2026 г. продажи восстановленных устройств выросли почти в четыре раза, тогда как чистый оборот в этой категории показал почти 300-процентный рост.

Продажи обычных подержанных ноутбуков тоже растут. Например, на платформе «WB ресейл» с марта по сентябрь 2026 г. число они увеличились почти в пять раз, пишут «Ведомости» со ссылкой на группу RWB, в которую входит маркетплейс Wildberries. Абсолютные значения в компании не привели.

Кто виноват

По словам Степана Михайлова, главная причина падения продаж – это быстрый рост цен на новые ноутбуки. За год они подорожали примерно на треть, то есть на 30-35%, вследствие чего многие россияне решили повременить с покупкой.

Представитель «Ситилинка» добавил также, что в первой половине 2026 г. продажи новых ноутбуков в России просели приблизительно на 20% год к году. В «Платформе ОФД» считают, что все не так грандиозно, указывая на 9-процентный обвал за тот же период. Абсолютные значения собеседники издания не раскрыли.

Не цены, а скромность запросов

Факт роста цен на новые ноутбуки фиксируют не только ритейлеры, но и покупатели. Однако в «Платформе ОФД» уверены, что падение продаж новых мобильных ПК связано в первую очередь тем, что россиянам «достаточно функциональности имеющейся техники», заявил изданию генеральный директор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков.

При этом он добавил, что, приобретая новый ноутбук, россияне чаще всего смотрят в сторону бюджетных моделей. Почему они приобретают в первую очередь дешевые ноутбуки, а не топовые модели, Батюшенков не уточнил.

Практичность на первом месте

В «М.Видео» отмечают, что россияне покупают ноутбуки с расчетом на то, что будут пользоваться ими на протяжении нескольких лет. Представители ритейлера добавили, что российские потребители при выборе учитывают «запас производительности для работы».

Глава департамента «Компьютеры и планшеты» «М.Видео» Сергей Зарайский добавил также, что интерес к дорогим ноутбукам у россиян пока сохраняется, но он не отметил, как сильно просели их продажи в 2026 г.

Платишь больше, получаешь меньше

Нельзя исключать, что обвал продаж новых ноутбуков спровоцировало то, во что превратился их ассортимент. Как сообщал CNews, в мае 2026 г. из списка для параллельного импорта были исключены бренды техники в общем и ноутбуков в частности, которыми россияне доверяли десятилетиями. В их числе – Acer, Asus, Fujitsu, HP, Samsung и многие другие.

Как следствие, выбор ноутбуков в официальной российской рознице очень быстро сжался. При этом с прилавков, равно как и с витрин маркетплейсов никуда не делись ноутбуки почти никому неизвестных китайских производителей, например, Mechrevo.

На фоне всего происходящего китайские ноутбуки еще и сильно подорожали. В октябре 2026 г. CNews писал, что в России цены на них выросли на 10%, и это только в закупке. К тому же они стали хуже – многие производители вновь начали выпускать модели с 8 ГБ оперативной памяти