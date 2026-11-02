Власти вводят сертификацию кода для российского ПО

Минцифры начнет выдавать сертификаты подписи российского ПО, притом некоторые из них – за деньги. ЦБ РФ, госорганы и отдельные компании из специального списка получат эти документы бесплатно. Позже Минцифры станет выдавать еще и корпоративные сертификаты безопасности.

Из министерства в удостоверяющий центр

Минцифры России в очень скором будущем может получить полномочия Национального удостоверяющего центра (НУЦ), пишут «Ведомости» со ссылкой на опубликованный в конце октября проект постановления Правительства России. Этот статус позволит ей выдавать, в числе прочего, сертификаты подписи российского программного кода, которые позволят устанавливать конечных владельцев ПО и выяснять, были ли внесены изменения в его исходный код.

Поддержка таких сертификатов появится в первую очередь в российских операционных системах и отечественном магазине приложений RuStore.

По плану, Минцифры намерено стать НУЦ в 2027 г., пока без более точной даты. Но этим все не ограничивается – министерство также планирует начать выдачу корпоративных сертификатов безопасности, пишет издание со ссылкой на представителей ведомства.

Charlesdeluvio / Unsplash Обязательность получения сертификата пока не подтверждается

Да и в целом одной только выдачей сертификатов все не кончится. Минцифры получит право отзывать эти документы, ограничивать сроки их действия, вести их реестр.

Подготовились заранее

К появлению в стране Национального удостоверяющего центра российские власти подготовились заранее. Законодательная база уже готова – 28 июня 2026 г. был подписан закон № 210-ФЗ, который подразумевает создание самого НУЦ, а заодно оформление его правового статуса и функций.

Закон вступит в силу 1 марта 2027 г. До его принятия выдачей сертификатов занимался НИИ «Восход», подведомственный Минцифры – с 2022 г. у него есть функциональная информсистема выдачи сертификатов. Новый закон разделяет сам НУЦ и ГИС для выдачи сертификатов – после вступления его в силу оператора этой системы определит Правительство России, но кандидатуру нужно будет согласовать с Федеральной службой безопасности России (ФСБ).

Вам – платно, а вам – бесплатно

Как пишут «Ведомости», до вступления нового закона в силу желающие могут получить сертификаты подлинности через «Госуслуги», но только для веб-сайтов. Однако представители Минцифры утверждают, что в настоящее время портал позволяет подавать заявления и владельцам информационных систем.

Принятый закон подразумевает возможность взимания платы за сертификаты как для веб-сайтов, так и для информсистем. Программный код в этом плане – не исключение. «Тариф не должен превышать предела, порядок расчета которого установит правительство», – пишут «Ведомости» со ссылкой на текст закона.

К концу октября 2026 г. Минцифры подготовило проект приказа, устанавливающего требования к работе Национального удостоверяющего центра. Документ предписывает порядку НУЦ необходимость содержать сроки и порядок оплаты.

Право на бесплатное получение сертификатов получат госорганы, муниципалитеты, а также Центробанк. Наряду с ними платить за сертификаты не придется компаниям из некоего «правительственного перечня», подчеркивает издание, не уточняя, как можно попасть в него.

Работа ведется

К моменту выхода материала сроки выдачи сертификатов, равно как и сроки их действия, установлены не были. Оператор НУЦ тоже пока не выбран – его установит Правительство.

«Техническая реализация, параметры функционирования инфраструктуры, регламент выдачи различных видов сертификатов и организационно-штатные вопросы будут определены соответствующими подзаконными актами и внутренними регламентами после утверждения базового документа», – заявил «Ведомостям» представитель Минцифры.

Государственное вместо частного

До принятия закона 210-ФЗ в России существовала вероятность появления частного удостоверяющего центра, с властями страны не связанного. Как пишет РБК, проект носил название «Отраслевой технологический удостоверяющий центр» (ОТУЦ), и за ним стояли отечественные компании из сферы ИТ.

Планировалось, что ОТУЦ будет принимать заявки на сертификаты, а также осуществлять их выдачу, однако закон постановил появление именно Национального удостоверяющего центра. В итоге пока неизвестно, какие полномочия сохранит за собой ОТУЦ, и будет ли он существовать в целом.