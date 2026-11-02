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Создан робот на основе искусственных человеческих нейронов

Австралийская компания использовала синтезированные нейроны человеческого мозга для управления робособакой. На первой демонстрации робот получал и выполнял команды по перемещению по простой карте. Ученые будут развивать эту технологию, так как живые нейроны выигрывают у ИИ в энергоэффективности и в способности справляется с новой информацией.

Робот, управляемый живыми нейронами

Компания из Австралии Cortical Labs продемонстрировала роботизированную собаку, управляемую синтезированными в лаборатории нейронами человеческого мозга, пишет Ssciencealert.

Нейроны выращены непосредственно на чипе. Электроды обеспечивают двустороннюю электрическую передачу сигналов и преобразуют активность группы нейронов в движение робота. На первой демонстрации команда Cortical Labs направляла робособаку к цели на простой карте.

Цель исследователей на данном этапе — узнать больше о том, как чипы на основе нейронов сохраняют информацию и какими свойствами памяти они могут обладать. Развитие технологии обеспечит значительные преимущества, так как человеческому мозгу требуется гораздо меньше энергии для работы и он лучше ИИ справляется с незнакомой информацией.

Преимущества адаптации к условиям реального мира

«Живой» чип работает за счет электрических сигналов, которые стимулируют нейроны. В ответ чип посылал свои собственные электрические сигналы. Варьируя характеристики электрического сигнала и предоставляя обратную связь о действиях агента, исследователи смогли обучить систему и интерпретировать движения.

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Робособаку научили выполнять команды нейронов, выращенных на чипе

«Задача состоит не просто в выращивании нейронов на кремниевой подложке: необходимо найти надежные способы взаимодействия с биологическими системами, обучить их и понять, какие подходы дают стабильные результаты», — сказал Джонсон Чжоу (Johnson Zhou), инженер-программист в Cortical Labs.

Ходьба, бег и акробатические трюки — это потрясающе, но определить, где и когда выполнять действия, по-прежнему остается сложной задачей при использовании традиционных методов, отметили ученые.

«Роботы, которые становятся удивительно совершенными машинами в плане физического управления, по-прежнему испытывают трудности с управлением более высокого порядка, необходимым для быстрого обучения или адаптации к меняющимся условиям», — добавил Брет Каган (Brett Kagan), соучредитель и CEO компании Cortical Labs.

Использование биологических систем поможет роботам и автономным системам принимать решения в непредсказуемых условиях реального мира.

Человеческие нейроны в компьютерах

Технология находится пока на ранних этапах развития. О первенстве в создании искусственного синапса в 2024 г. заявили физики-теоретики Утрехтского университета (Нидерланды) совместно с физиками-экспериментаторами Университета Соганг в Южной Корее.

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Стартап Cortical Labs в марте 2025 г. анонсировал «первый в мире биологический компьютер» CL1, работающий на клетках человеческого мозга. Искусственные нейроны в нем способны реагировать на электрические сигналы, образуя сети, которые обрабатывают информацию подобно биологическому мозгу.

В августе 2026 г. CNews писал, что Cortical Labs, Центр наук Национального университета Сингапура (NUS) и оператор центров обработки данных DayOne объявили о запуске кластера из 20 компьютеров на нейронах CL1.

Биокомпьютеры с 16 млн живых нейронов, соединенных с кремниевыми чипами, смогли за два дня научиться распознавать речь и обладателя голоса. При этом вычислительные ресурсы CL1 стоят $2,2 тыс. в месяц, что примерно в два раза дешевле, чем аренда высокопроизводительного чипа для обучения и запуска моделей ИИ у крупных облачных платформ.

Анна Любавина

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