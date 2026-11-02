Apple проболталась о небезопасности iPhone. Под угрозой взлома жители половины мира, а особенно политики

Apple направила немецким политикам предупреждение о возможном взломе смартфонов iPhone посредством шпионского ПО. Схожее уведомление получили и простые граждане – жители 99 стран. Это вдребезги разбивает миф о безопасности iPhone – они, как и смартфоны на Android, тоже подвержены взлому.

Власти под колпаком

Немецкие политики, пользующиеся смартфонами iPhone, оказались под угрозой взлома. Как пишет издание Bild, Apple направила им предупреждение о потенциальной хакерской атаке с использованием шпионского ПО.

Получение такого предупреждения подтвердил лично министр цифровых технологий Германии Карстен Вильдбергер (Karsten Wildberger). «Некоторые устройства, вероятно, были скомпрометированы с помощью так называемого шпионского ПО», – заявил он.

При этом ни Apple, ни немецкие власти к моменту выхода материала не уточняли, сколько iPhone было заражено, и какой именно софт проник на американские смартфоны немецких политиков. Также не раскрывался канал получения такого ПО. Напомним, в экосистеме Apple есть лишь один официальный магазин приложений – App Store, плюс с недавних пор в Европе разрешены сторонние каталоги.

Apple Безопасность iPhone далека от совершенства

Установить любой софт на iPhone, минуя поддерживаемые сторы, почти невозможно. Есть лишь несколько способов, но Apple осведомлена о них и периодически борется с ними.

Между первой и второй

Удалось ли хакерам получить сколько-нибудь ценную информацию со смартфонов немецких политиков, к 2 ноября 2026 г. не раскрывалось. Перейти на суверенные смартфоны они не могут – в стране нет ни собственной мобильной ОС со своим магазином приложений, ни отечественных производителей смартфонов.

Немецкие политики в последнее время стали одной из важных целей для киберпреступников. Они атакуют их довольно часто – к примеру, в октябре 2026 г. они взломали профиль в одном из популярных мессенджеров, принадлежащий отделению Христианско-демократического союза Германии (ХДС) в Хайльбронне. Затем они использовали его для массовой рассылки фишинговых сообщений – адресатами были многочисленные министерства и отдельные политики, в том числе канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz), пишет РБК. В общей сложности со взломанного аккаунта было отправлено около 7000 фишинговых сообщений.

Также стоит отметить еще один случай взлома, произошедший полгода назад. Тогда его жертвой стала председатель бундестага Юлии Клекнер (Julia Klöckner) – она попалась на фишинговое письмо, в результате чего хакеры завладели ее аккаунтом в одном из мессенджеров.

Атака на половину мира

Судя по всему, немецкие политики, пользующиеся iPhone – не единственные, кто в обозримом будущем может стать (или уже стал) жертвой хакерской атаки. Apple провела невероятно масштабную рассылку предупреждений о потенциальном взломе.

Рассылка была проведена 30 октября 2026 г. и охватила жителей 99 стран мира. Это более половины всех государств на планете – к концу 2026 г. их насчитывалось в сумме 195.

По информации ИБ-издания CyberScoop, среди получателей уведомления были, в том числе, журналисты и киноделы. В своем уведомлении Apple не приводит названия хакерских групп, но указавает, что они могут быть провластными (state-sponsored).

Аналогичную рассылку Apple проводила в августе 2026 г.

Важно отметить, что смартфоны Apple действительно очень уязвимы ко взлому, притом далеко не всегда проблема скрывается в прошивке и устраняется очередным обновлением. В июне 2026 г. CNews сообщал о выявлении уязвимости в процессорах A12 и A13, которые используются в смартфонах iPhone XS, XR, 11, а также в некоторых планшетах iPad. Устранить ее невозможно, но и проэсплуатировать ее на расстоянии не выйдет – нужен физический доступ к целевому устройству.

Программные бреши в софте Apple тоже встречаются, и иногда Apple не успевает вовремя латать их. Порою хакеры узнают о них раньше разработчиков и активно эксплуатируют их до появления патча.

Свою лепту вносят и сторонние разработчики ПО, в том числе веб-приложений. В мае 2025 г. CNews писал, что эти веб-приложения, заменившие владельцам iPhone в России обычное ПО, переполнены дырами безопасности. В них почти отсутствует защита персональных данных.