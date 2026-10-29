Импортозамещение дало трещину. Российский бизнес тратит миллиарды на зарубежные ИТ-услуги, спрос стремительно растет

За II квартал 2026 г. отечественные компании потратили почти 75 млрд руб. на иностранные ИТ-услуги – это почти на треть больше, чем кварталом ранее. Рост спроса очевиден, и у него много причин, в том числе популярность искусственного интеллекта и нехватка требуемого оборудования внутри страны.

Бизнес тянется к Западу

Отечественный бизнес попал в зависимость от иностранных ИТ-услуг. Всего за полгода он потратил на них свыше 90 млрд руб., и масштабы потребления лишь растут.

Как пишут «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка, во II квартале 2026 г. российские компании закупили зарубежные ИТ-услуги на 74,6 млрд руб. Кварталом ранее сумма была меньше примерно на 30% – на 17,2 млрд руб.

В данном случае подразумеваются затраты бизнеса на обслуживание ИТ-систем, разработку веб-сайтов, а также на приобретение различного ПО и лицензий. Помимо этого, статистика Центробанка включает закупку услуг по размещению баз данных.

Происходящее – вынужденная мера. Компаниям приходится закупать ИТ-услуги за рубежом, поскольку в России нет возможности получить их в полном объеме. Как сообщил изданию директор по стратегическим партнерствам экосистемы ИИ-инструментов Kodik Михаил Хулапов, в числе причин роста спроса на зарубежные услуги такого толка – это дефицит вычислительной техники в стране.

Эксперт подчеркнул: если в 2024 г. поставки серверов с видеоускорителями в Россию посредством параллельного импорта измерялись тысячами единиц, то за неполный 2026 г. в страну завезли лишь несколько десятков таких устройств. Кроме того, выросли и сроки поставки, притом сразу втрое – с двух месяцев до шести.

В дальнейшем ситуация может лишь усугубиться. Как сообщал CNews, в мае 2026 г. список брендов техники для параллельного импорта был сильно урезан – из него пропали почти все крупнейшие производители.

Didssph / Unsplash Бизнес не торопится по доброй воле отказываться от иностранных ИТ-сервисов

«Когда оборудование ввезти нельзя, его заменой становится аренда вычислительных мощностей за рубежом, и импорт товаров фактически перетекает в импорт услуг», – сказал «Известиям» Михаил Хулапов.

Когда нет интернета – все ломается

Чаще всего аренда мощностей за рубежом осуществляется через облачные сервисы. Российские компании закупают серверные мощности за рубежом и подключаются к ним через интернет.

Отметим, 28 октября 2026 г. Forbes писал о планах Минцифры по ограничению всего зарубежного интернет-трафика в стране. Как сильно это повлияет на схему закупки российскими компаниями зарубежных ИТ-услуг – вопрос открытый.

Куда же без нейросетей

Значительную долю спроса на иностранные вычислительные мощности обеспечивает крупный российский ИТ-бизнес, который с его помощью обучает свои нейросети. Для этих задач нужны мощные машины с тысячами графических ускорителей, заявил изданию эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по беспроводной связи Олег Яблоков.

По его словам, заказывая зарубежные ИТ-услуги, российский бизнес тем самым экономит значительные средства на создании собственной инфраструктуры, особенно на фоне подорожания техники во всем мире.

Как сообщил изданию Михаил Хулапов, своя ИИ-инфраструктура есть лишь около 9% компаний. При этом в России сложилась практика, при которой отечественные провайдеры приостанавливают выделение дополнительных мощностей. Это лишь подогревает спрос на зарубежные сервисы.

Пока крупный бизнес обучает свои нейросети, более мелкие предприятия не гнушаются пользоваться иностранными. Это тоже может быть причиной роста затрат на иностранные ИТ-услуги, считает основатель ГК ИНСЕК, член генерального совета «Деловой России» Алексей Бегаев. Часто такое подключение происходит через посредников в других странах, поскольку зарубежные ИИ-сервисы блокируют доступ из России или других стран. По подсчетам Михаила Хулапова, это увеличивает затраты на 5-30%.

CNews писал также, что запросы на русском языке в зарубежных нейросетях обходятся дороже, чем на английском.

Аналоги есть

Немалая часть средств российского бизнеса тратится на закупку иностранного софта и лицензий для него. Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что отечественное ПО хоть и в может, в целом, заменить, иностранное, но ему нужно «время на доработку, внедрение и широкое применение». Такое мнение высказал президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер.

Директор по информационным технологиям «БКС Банка» Дмитрий Сыцко добавил, что процесс перехода на российские системы управления предприятиями и производством, весьма сложен. Также очень непросто импортозаместить ПО для промышленной автоматизации и инженерные программы – это требует затрат как времени, так и денег.