Россияне массово закупаются подержанными семилетними iPhone, которые выглядят как новые

В России бум спроса на восстановленные смартфоны – подержанные, но выглядящие как новые. На мобильники Apple приходится свыше половины этого рынка, и древние iPhone 11 из 2019 г. в топе продаж. Их обгоняют лишь iPhone 13, вышедшие в 2021 г. При этом продажи новых iPhone в стране падают.

Донашивать смартфон за посторонними

Россияне внезапно распробовали восстановленные смартфоны – их продажи за январь-сентябрь 2026 г. в масштабах всей страны выросли на 4% год к году, сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео». Активнее всего жители страны скупают восстановленные iPhone – они заняли более 55% этого рынка в натуральном выражении.

Собственно, именно Apple задала этот тренд, притом не только в России, но и во всем мире. Она официально продает восстановленную технику своего производства в своих же магазинах по более низкой цене. В России, к примеру, в свое время продавались восстановленные iPhone X.

К восстановленной относится подержанная техника, которая выглядит как новая. В случае смартфонов – это чаще всего те устройства, что покупатели сдают в трейд-ин, приобретая новые. Их приводят к состоянию новых, меняя самые поврежденные компоненты – корпус, экран стекла камер, аккумулятор, иногда модуль флеш-памяти.

Семь лет – не возраст

Граждан России, решивших купить восстановленный смартфон вместо по-настоящему нового, в меньшей степени заботит «возраст» модели. На это указывает тот факт, что на втором месте по популярности среди всего многообразия старых моделей телефонов оказался iPhone 11, который вышел семь лет назад – в сентябре 2019 г.

Daniel Romero / Unsplash Apple может прекратить поддержку iPhone 11 в 2027 году

Лидирует в этом перечне iPhone 13, которому пять лет от роду. На третьей строчке расположился трехлетний iPhone 15 Pro Max, за ним идет двухлетний iPhone 16 Pro Max. Топ-5 замыкает Samsung Galaxy S24 Ultra образца января 2024 г.

S24 Ultra – это единственный Android-смартфон в данном рейтинге. Однако если посмотреть на продажи восстановленных мобильников в только августе 2026 г., то в этом месяце они заняли 56% рынка.

При этом продажи новых iPhone падают, в том числе по причине высоких цен. Как сообщал CNews, их отгрузка сократилась на 7% во II квартале 2026 г. То же касается и совсем новых моделей – вышедшие в сентябре 2026 г. iPhone 18 Pro и Pro Max продаются в России заметно хуже предыдущего поколения. А в конце сентября 2026 г. iPhone и вовсе перестал быть самым продаваемым новым смартфоном – первое место заняла Samsung.

Кто поделил рынок

Если рассматривать российский рынок восстановленный смартфонов с точки зрения денег, то за январь-сентябрь 2026 г. Apple заняла 74,9%. Остальные компании безнадежно отстали от нее – у Samsung 14,1%, Huawei досталась доля в 3%, Xiaomi – 2,95%, а Honor – 1,6%.

В натуральном выражении расположение компания почти идентичное, разве что Honor места в топ-5 не нашлось. У Apple 55,3%, у Samsung – 16,8%, затем следуют Xiaomi с 8,4%, Huawei с 4,8% и Realme с 4,4%.

Потому что кошелек не бездонный

Покупка восстановленного смартфона – это реальная возможность сэкономить на фоне того, как выросли цены на новые устройства. Даже некогда дешевые китайские телефоны Xiaomi Redmi Note теперь запросто могут стоить больше 40 тыс. руб. в российской рознице.

Тем временем, средняя цена восстановленного смартфона в России по итогам девяти месяцев 2026 г. составляет 34,5 тыс. руб., и это с учетом дорогих Apple iPhone.

Восстановленные iPhone стоят в России около 46,7 тыс. руб., смартфоны Samsung – в пределах 29 тыс. руб. За восстановленные Huawei, Honor и Realme придется заплатить примерно 22,1, 16 и 9,1 тыс. руб. соответственно.

Дальше – больше

Согласно прогнозам «М.Видео», в ближайшем будущем российский рынок восстановленных смартфонов продолжит расти, и основная тому причина – дороговизна новых устройств. Она вызвана в первую очередь дефицитом комплектующих, в особенности модулей памяти, который спровоцирован быстрым ростом индустрии искусственного интеллекта, заявил CNews глава департамента физических сервисов «М.Видео» Андрей Агапов.

«Восстановленные устройства позволяют покупателям получать современную функциональность по более доступной цене. Учитывая, что дефицит памяти сохраняется, а цены на нее продолжают расти, вероятность дальнейшего удорожания новых смартфонов достаточно высока. Поэтому мы ожидаем, что интерес к восстановленной технике будет укрепляться: для многих покупателей это становится не временной экономией, а осознанным выбором в условиях меняющейся ценовой ситуации на рынке», – сказал он CNews.