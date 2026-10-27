Слишком мало платите. Власти введут нижнюю границу абонентской платы для виртуальных сотовых операторов
Власти готовят новые меры регулирования виртуальных операторов связи. Среди прочих – запрет на одновременное пользование инфраструктурой нескольких федеральных операторов и установка лимита минимальной стоимости тарифа. Причина – условия виртуальных операторов слишком выгодны для россиян, они массово переходят в их сети, от чего страдают обычные операторы. Вероятное следствие – удорожание мобильной связи в России.
Что-то вы распоясались
Виртуальных операторов мобильной связи ждут новые ограничения в работе. Как пишет «Коммерсант», Минцифры России работает над мерами ужесточения их деятельности, которые могут повлечь за собой рост цен на мобильную связь в России.
Виртуальный оператор (MVNO) не располагает собственной инфраструктурой – он арендует все необходимое «железо» у федеральных операторов («Билайн», МТС, Т2 и «Мегафон»). Некоторые из них пользуются аппаратурой сразу нескольких операторов, следствием чего является гораздо меньшее число белых пятен на карте покрытия, чем у отдельных представителей «большой четверки».
Это преимущество – первое, от чего Минцифры намерено избавить виртуальных операторов. Им хотят запретить пользоваться инфраструктурой более одного федерального оператора в пределах одного региона.
К моменту выхода материала в России действовало около 60 виртуальных операторов связи. Значительную часть этого рынка занимают банки (Сбербанк – «Сбермобайл», «Т-Банк» – «Т-Мобайл» и пр.). Также свои операторы связи есть у «Почты России», «Яндекса», Wildberries и многих других представителей крупного российского бизнеса.
Почему так дешево
Второе ограничение, которое могут наложить на виртуальных операторов – это фиксированный минимальный размер абонентской платы по тарифу. Цены у таких операторов почти всегда ниже по сравнению с федеральными, что приводит к массовому перетоку абонентов в их сети.
Минцифры планирует установить минимальную абонентскую плату для виртуальных операторов в размере 250 руб. Какие объемы трафика, минут и SMS будут в ходить в нее, ведомство не уточняет.
Однако 250 руб. – это все равно намного меньше по сравнению с абонентской платой на тарифах федеральных операторов. К примеру, в Свердловской области в сети Т2 самый доступный тариф стоил 550 руб. в месяц – это «Мой Разговор», в него входят лишь 10 ГБ мобильного интернета, 100 минут разговоров и 100 SMS-сообщений.
Больше денег и меньше критики
В дополнение к перечисленному в рамках реформы отрасли связи Минцифры хочет вдвое повысить для виртуальных операторов ставку отчислений в резерв универсального обслуживания. Как пишет «Коммерсант», для них она вырастет со стандартных 2% до 4%.
Напомним, резерв универсального обслуживания (РУО) – это фонд, который финансирует проект устранения цифрового неравенства. Под этим подразумевается подведение связи (проводной, сотовой) в небольшие и удаленные населенные пункты.
Также обсуждается запрет для виртуальных операторов на обслуживание критической информационной инфраструктуры (КИИ).
Никто не против, все за
Операторы из «большой четверки» все как один поддерживают рассматриваемые Минцифры меры. В «Билайне» заявили, к примеру, что виртуальные операторы, которые пользуются инфраструктурой операторов федеральных, «не должны наносить ущерб ни своим партнерам, ни отрасли в целом, в том числе за счет обесценивания услуг связи».
«Компании, которые используют связь как инструмент лояльности, должны нести долю ответственности за развитие инфраструктуры, которой пользуются», – сказали «Коммерсанту» представители «Мегафона».
По мнению представителей МТС, нынешняя модель работы виртуальных операторов приводит к возникновению «определенного дисбаланса» на российском рынке сотовой связи. Они полагают, что предложенные меры Минцифры обеспечат в «долгосрочной перспективе необходимый объем инвестиций в отрасль».
Представители Т2 отказались от комментариев.
Деньги плюс деньги
Виртуальные операторы «сидят» на вышках и базовых станциях федеральных операторов отнюдь не бесплатно. Они арендуют мощности, то есть «большая четверка» получает от них отчисления.
«Сотрудничество с MVNO позволяет операторам дополнительно монетизировать свою инфраструктуру за счет сдачи свободных мощностей в аренду и получения гарантированной платы за трафик», – сказала «Коммерсанту» аналитик по сектору ТМТ «Эйлер» Софья Астрелина.
Россиянам невыгодно
Сами виртуальные операторы высказались против новых идей Минцифры. По прогнозам «Т-Мобайла», новые ограничения повлекут за собой негативное влияние на российский телеком-рынок. В частности, ограничение виртуальных операторов «увеличит стоимость связи и замедлит технологические инновации», сообщили «Коммерсанту» представители «Т-Мобайла». «Меры продиктованы интересами крупных игроков связи, а их заявления о демпинге цен и отсутствии инвестиций не соответствуют действительности. MVNO инвестирует в инфраструктуру через вклад в РУО и аренду простаивающих мощностей у хост-операторов», – добавили они.