Власти выдали ЦОДам требования по защите от атак БПЛА. Цены на их услуги вырастут до 10%

Власти сформулировали требования многоуровневой защиты ЦОД от БПЛА. Принятие предусмотренных мер, по мнению экспертов, даст эффект, но поднимет цены на услуги дата-центров.



Рекомендации штаба по защите сетей связи

Игрокам рынка ЦОД разосланы требования к комплексной защите от БПЛА и других воздушных угроз, выяснил «Коммерсант». Документ утвержден созданным в октябре 2026 г. штабом Минцифры по защите сетей связи от внешнего деструктивного воздействия. Он распространяется на проектируемые, строящиеся и действующие российские ЦОД всех форм собственности.

Минцифры начало работу с отраслью для координации действий. Будет создан единый ситуационный центр. Операторы ЦОД будут взаимодействовать с Минобороны, МЧС, Росгвардией и экстренными службами.

Рекомендации предусматривают выстраивание многоуровневой защиты — физическое укрепление, радиоэлектронные средства и системы противодействия воздушным угрозам. Действующие ЦОД должны снизить заметности с воздуха. Конструкция объектов должна обеспечивать сохранность машинных залов, систем охлаждения и электроснабжения при воздействии ударной волны и осколков.

Цены на услуги вырастут

Штаб по защите сетей связи описал три категории критически важных дата-центров. Это стратегические объекты (К1, их повреждение может нарушить ключевые государственные функции на срок от часа); объекты, обеспечивающие системы регионального и отраслевого уровня (К2, их повреждение может привести к нарушениям работы экономически или социально важных систем от четырех часов); корпоративные ЦОД (К3, их повреждение приведет к существенным потерям отдельных организаций без масштабных последствий для государства).

Правительство Тюменской области ЦОДы будут защищаться от атак БПЛА согласно рекомендациям штаба Минцифры по защите сетей связи

Для разных категорий предусмотрены свои критерии защищенности, например подземное или наземное размещения и др. Критически важные сервисы предлагается резервировать. Безопасность каждого объекта требует индивидуального подхода. Для крупного бизнеса решением могут стать небольшие корпоративные ЦОДы, для небольших проектов — мобильные или контейнерные, прокомментировал гендиректор оператора ЦОД «Обит» Андрей Гук.

ЦОДы уже вынуждены устанавливать инженерные заграждения и антидроновые сетки, Также необходимо внедрять локальные комплексы радиоэлектронной борьбы и переходить к геораспределенному резервированию, сказал замдиректора центра стратегического анализа ВШССН МГУ Тимофей Воронин.

Опрошенные изданием эксперты считают, что защитные мероприятия могут занять от полугода до года, а рост цен на услуги составит 5%-10% помимо инфляции и будет необратим. На это накладывается рост тарифов на электроэнергию, дефицит оборудования, в том числе графических карт, и высокая ключевая ставка, пояснил директор по развитию бизнеса K2 Cloud Ренат Сайфутдинов.

Серия атак БПЛА

CNews писал 18 октября о том, что ЦОД VK стал пятым по счету атакованным российским дата-центром. Первая атака случилась в ночь на 8 октября 2026 г., пришлась на ЦОД «Яндекса» в Сасово (Рязанская область) и обрушила часть сервисов компании. Один день простоя может исчисляться в миллиардах рублей, полагают аналитики, как писали «Ведомости».

В течение следующих нескольких дней БПЛА вывели из строя еще два дата-центра «Яндекса» — в Калуге и Владимире, и это крайне негативно отразилось на его экосистеме и на многочисленных сторонних сервисах, арендующих мощности у «Яндекса».

Следующим под удар попал ЦОД Сбербанка в Балаково (Саратовская область), расположенный неподалеку от Балаковской АЭС. Масштабных сбоев в работе сервисов банка сразу после этого не наблюдалось.