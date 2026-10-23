В России разработан самый сложный коммутационный аппарат для АЭС, ТЭС и ГЭС. Такие производят только две компании в мире

В «Росатоме» успешно завершился первый этап испытаний генераторного выключателя для электростанций большой мощности. Разработку выполнили специалисты РАСУ совместно с ВЭИ. Это стратегически важное оборудование, которое раньше в России не производилось - в мире такие выключатели серийно выпускали только два зарубежных производителя. Успешные испытания подтверждают правильность технических решений и позволяют снизить зависимость от иностранного оборудования.

Создание оборудования

В России разработали генераторный выключатель для электростанций большой мощности, ранее производимое лишь двумя компаниями в мире, об этом 23 сентября 2026 г. ТАСС рассказали в пресс-службе компании «Росатом Автоматизированные системы управления» (РАСУ), дивизион «Автоматизированные системы управления и электротехника» «Росатома».

Специалисты РАСУ в кооперации с коллегами из Всероссийского электротехнического института (ВЭИ), структура «Росатома» завершили разработку оборудования, имеющего ключевое значение для устойчивости российской энергетической системы.

«Росатом» Важный шаг к технологическому суверенитету: «Росатом» разработал оборудование, ранее производимое лишь Siemens и Asea Brown Boveri

Как подчеркнули в РАСУ, новое устройство непосредственно обеспечивает надежную эксплуатацию существующих энергоблоков и способствует вводу в строй новых атомных, тепловых и гидроэлектростанций.

Роль в энергосистеме

Генераторный выключатель занимает особое место среди коммутационных аппаратов: он является наиболее технически сложным элементом во всей цепочке генерации и потребления электроэнергии.

За более чем столетнюю историю развития выключателей переменного тока лишь двум иностранным компаниям удалось создать и наладить серийный выпуск подобных устройств для мощных генераторов. Речь идет о двух мировых лидерах в этой нише: Asea Brown Boveri (ABB) (Швейцария и Швеция) и Siemens (Германия). Именно эти две компании на протяжении десятилетий остаются практически единственными производителями, которые серийно выпускают генераторные выключатели высокой мощности (на токи в десятки килоампер) для крупных энергоблоков.

Генеральный директор РАСУ Андрей Бутко отметил, что российская разработка позволит полностью отказаться от зависимости от зарубежных поставщиков.

Технические параметры

Изделие «Росатома» рассчитано на применение в энергоблоках высокой мощности и способно обеспечивать электроснабжение примерно 800 тыс. домохозяйств - фактически целых городов с населением около миллиона человек.

«Росатом» «Росатом» завершил первый этап испытаний отечественного генераторного выключателя для электростанций большой мощности

Ранее в России оборудование такого класса не создавалось и не проходило испытаний, поэтому параллельно с разработкой самого аппарата пришлось формировать необходимую испытательную инфраструктуру.

Этапы испытаний

На первом этапе специалисты ВЭИ совместно с АО «Россети научно-технический центр» спроектировали новые стенды и впервые провели полный комплекс проверок.

«Успешное прохождение начального этапа подтверждает корректность выбранных технических решений и высокий профессиональный уровень наших инженеров», - заявил Бутко.

На заключительном этапе образец должен подтвердить способность выдерживать воздействие сверхтоков, а также включать и отключать токи короткого замыкания, тем самым защищая генератор и главный трансформатор станции от возможных повреждений.

Разработчик

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» - это российский государственный многопрофильный холдинг, который управляет всеми предприятиями атомной отрасли. В 2026 г. холдинг объединяет более 400 предприятий атомной отрасли.

В состав «Росатома» входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот. Корпорация также управляет атомными электростанциями России.

«Росатом» является лидером мировой атомной промышленности, занимает пятое место в мире по запасам урана и пятое по объему добычи, четвертое место в мире по производству атомной энергии, контролирует 40% мирового рынка услуг по обогащению урана и 16,6 % рынка ядерного

топлива.