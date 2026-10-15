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В России начато собственное производство нанотрубок для электроники

В Новосибирске открылось производство многостенных углеродных нанотрубок. Их сейчас тоннами поставляются в Россию из-за рубежа. При этом технологию одностенных нанотрубок, которую использовала люксембургской компании, мировой лидер по производству этого перспективного материала для электроники, придумали российские ученые еще в 2010 г.

Импортозамещающее производство

В Новосибирске стартовало производство многостенных углеродных нанотрубок, в основном импортируемых на данный момент из Китая, пишет «Коммерсант».

Предприятие запустил Центр компетенций НТИ, учредителями которого являются Минпромторг и АНО «Платформа НТИ», совместно с Институтом катализа СО РАН. Планируемые объемы выпуска не уточняются, сообщается только, что фонд НТИ инвестировал за три года в НИОКР и закупку оборудования 680 млн руб.

Материал используется при изготовлении аккумуляторов. Разработка может быть также востребована для защиты производств от пожаров после атак БПЛА, так как его добавляют в специальные огнезащитные материалы, чтобы повысить устойчивость к разрушению, рассказали представители НТИ.

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Диаметр нанотрубок составляет от 0,9 до нескольких десятков нанометров

Обладающие высокой пластичностью и теплопроводностью нанотрубки представляют собой сверхпрочную полую цилиндрическую структуру диаметром от 0,9 до нескольких десятков нанометров и длиной от одного мкм до нескольких сантиметров.

Запрос отечественных потребителей

Ежегодно в Россию из Китая и других стран поставляется до нескольких тонн многостенных нанотрубок. Импорт покрывает большую часть запроса потребителей, так как отечественные производители сейчас выпускают только несколько десятков килограммов, пояснили изданию в НТИ.

Рынку требуется одна–две тонны такой продукции в месяц. Его годовой объем достигает 50 млн руб., по словам представителя НТИ.

Одним из крупнейших и наиболее быстрорастущих потребителей нанотрубок является производство литий-ионных аккумуляторов, а также электропроводящих и антистатических полимерных композитов, резинотехнических изделий, лакокрасочных и строительных материалов, сказал научный сотрудник центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Н. Э. Баумана Александр Хина.

Интерес к альтернативным углеродным материалам со стороны рынка есть и продолжает расти, а ключевой запрос компаний связан с их применением в конкретных промышленных задачах, добавил представитель «Роснано». Состояние собственного производства одностенных нанотрубок в компании не стали комментировать.

У люксембургского лидера рынка российские корни

Нанотрубки производятся из углеродсодержащего газа с использованием катализаторов и в массе выглядят как черный порошок. Технологию изготовления одностенных нанотрубок еще в 2010 г. создали российские ученые из Новосибирска — академик РАН Михаил Предтеченский, Юрий Коропачинский, Олег Кириллов и Юрий Зельвенский.

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В феврале 2026 г. CNews писал, что российский суд отобрал интеллектуальные права на нее у люксембургской компании OCSiAL, получившей их через совместное с «Роснано» предприятие, которое вывело активы из России в 2023 г.

ООО «Плазмокатализ» (до 2023 г. — «Оксиал.ру») и ООО «Универсальные добавки», в которых было сосредоточено производство OCSiAL, в апреле 2026 г. перешли под управление «дочки» «Роснано» ООО «Сигма.Новосибирск».

Анна Любавина

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