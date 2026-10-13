Rexant, производитель кабельной продукции и решений для телекоммуникационной инфраструктуры, запустил системную гарантию на структурированные кабельные системы (СКС) сроком 25 лет. Программа распространяется на зарегистрированные кабельные системы, установленные и протестированные по требованиям компании. Гарантия стала продолжением более широкого подхода к работе с СКС: от разработки и испытаний продукции до контроля качества смонтированной системы и обучения специалистов.



Опыт и лаборатория

Rexant работает на рынке кабельной продукции 30 лет. Один из знаковых проектов — участие в строительстве олимпийских объектов в Сочи в 2014 году, где компания выступила генеральным поставщиком кабельной продукции. Сегодня бренд продолжает развивать направление СКС и входит в число ключевых поставщиков для ведущих телекоммуникационных компаний страны.

Накопленный опыт позволил расширять компетенции не только в поставках, но и в разработке, тестировании и применении продукции на объектах. Следующим шагом стало создание собственной лаборатории с современным оборудованием и расширенным перечнем испытаний. Это дало возможность глубже исследовать характеристики продукции, анализировать её работу и использовать результаты при разработке решений СКС.

Фото предоставлено пресс-службой компании Rexant запустил системную гарантию на структурированные кабельные системы (СКС) сроком 25 лет

Именно на этой базе — практический опыт, понимание эксплуатации кабельных систем и лабораторный контроль — была запущена системная гарантия сроком 25 лет. Она предоставляется на зарегистрированные кабельные системы, установленные и протестированные в соответствии с требованиями программы «Структурированная кабельная система Rexant» по проектированию, монтажу и обслуживанию. Для объекта оформляется отдельный сертификат, подтверждающий действие гарантии.

Обучение специалистов

Чтобы требования к СКС соблюдались не только при производстве компонентов, но и на объектах, Rexant разработал собственную программу обучения. Курс предназначен для тех, кто занимается проектированием, монтажом и обслуживанием структурированных кабельных систем.

В программе объединены теория и практика: участники разбирают принципы работы медных и оптических систем, требования к проектированию и монтажу СКС, правила администрирования и тестирования, а также самостоятельно выполняют монтаж и проверку линий. Такой формат позволяет передать специалистам не только требования к работе с продукцией Rexant, но и практический опыт, накопленный компанией и развиваемый в лаборатории.

После обучения и успешного тестирования участники получают статус сертифицированного инсталлятора Rexant, который подтверждает квалификацию в области проектирования, монтажа и обслуживания СКС. Курс уже запущен и активно проводится, число сертифицированных инсталляторов растёт. Это помогает расширять сеть партнёров, способных работать с объектами, которые затем могут быть зарегистрированы на системную гарантию сроком 25 лет.

Чтобы записаться на обучение по программе системной гарантии Rexant, необходимо направить заявку на электронную почту warranty@sds-group.ru. Представители компании свяжутся с вами и пригласят на ближайший курс.

