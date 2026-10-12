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В России эпидемия зараженных смартфонов. Мобильников с вирусами стало больше на треть

Всего за три месяца лета 2026 г. в России на треть выросло число жителей, в чьих смартфонах есть вредоносное ПО. Одна из причин – уровень работы системы блокировки мошеннических вызовов. Количество заблокированных подозрительных вызовов, напротив, столь же стремительно растет – например, в августе 2026 г. их стало на 75% меньше, чем годом ранее. Также зараженные смартфоны продаются прямо на маркетплейсах – вирусы в них вшивают на производстве.

Вирус в кармане

В России ощутимо увеличилось количество смартфонов, зараженных тем или иным видом вредоносного ПО, пишет РБК со ссылкой на статистику «Мегафона». По итогам лета 2026 г. их стало 34%, то есть на треть, больше по сравнению с летом 2025 г.

Активнее всего число мобильников с «сюрпризом» в собственности россиян росло в августе 2026 г. – за год их стало сразу на 77% больше. Основную статистику делают устройства на базе ОС Android, в памяти которых поселились различные трояны. Их цель – втихаря устанавливать сторонний софт, зачастую не менее опасный или просто рекламный.

Также попавшие в смартфон россиянина трояны перехватывают различные уведомления и могут красть личные данные. Есть и такие, что открывают третьим лицам полный удаленный доступ к устройству.

Позвони мне, позвони

По данным «Мегафона», одновременно с резким ростом числа зараженных смартфонов на территории России не менее стремительно снизилось и количество заблокированных подозрительных вызовов.

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Alexander London / Unsplash
Чаще всего зараженными оказываются именно смартфоны на Android

Как пишет РБК, в июне 2026 г. число заблокированных подозрительных вызовов упало на 31% год к году, в июле – на 41%, а в августе 2026 г. число таких звонков, которые не были заблокированы, увеличилось и вовсе на 75% по сравнению с августом 2025 г.

Но одним только летом 2026 г. все не ограничилось. По итогам сентября 2026 г. число заблокированных подозрительных звонков уменьшилось еще на 3% в на фоне августа 2026 г., а если сравнить с сентябрем 2025 г., то их стало меньше на 73%, отмечает издание.

За отчетный период мошенники нередко прибегали к звонкам через мессенджеры, используя украденные пользовательские аккаунты. РБК и «Мегафон» не уточняют, какие именно мессенджеры наиболее популярны у злоумышленников. Напомним, то в России заблокированы Viber, Signal, Discord и многие другие зарубежные мессенджеры, а звонки в Telegram и WhatsApp* не работают с лета 2025 г.

Фишинг тоже влияет?

Как отметили в «Мегафоне», за лето 2026 г. количество фишинговых ресурсов «осталось на высоком уровне». 30% обнаруженных сайтов были связаны с инвестициями и криптовалютами, 21% – с социальными сетями и мессенджерами. На 9% были размещены потенциально опасные Android-приложения, 8% переводили на платежные шлюзы, а 7% отправляли пользователей на сайты с поддельными новостями.

Купил и сразу попал

Часть зараженных вирусами и троянами смартфонов россияне могли купить самостоятельно, даже не подозревая, что их новый мобильник заражен с завода. Осенью 2026 г. была выявлена международная кампания по распространению недорогих китайских мобильников с вредоносным ПО, встроенным прямо в прошивку, вследствие чего избавиться от него стандартными средствами, доступными пользователям, невозможно.

Россия в этой кампании не является целевой страной, однако зараженные смартфоны все же могли попасть в руки россиянам. Как сообщал CNews, некоторые телефоны с потенциально скомпрометированной прошивкой активно продаются на российских маркетплейсах.

В общей сложности такие аппараты получили распространение в 150 странах мира. Всего на планете к концу 2026 г. насчитывалось 195 государств.

* WhatsApp** принадлежит корпорации Meta*. Meta* (в прошлом Facebook*) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook*** и Instagram*** заблокированы в России.

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими

Геннадий Ефремов

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